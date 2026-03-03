हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भोजपुरिया माटी ही अलग है... दुबई में बम गिरा तो डरने की जगह कमेंट्री करने लगे बिहारी, वीडियो वायरल

भोजपुरिया माटी ही अलग है... दुबई में बम गिरा तो डरने की जगह कमेंट्री करने लगे बिहारी, वीडियो वायरल

इस वीडियो की सबसे चौंकाने वाली बात धमाका नहीं, बल्कि बैकग्राउंड में सुनाई दे रही आवाजें हैं. दावा किया जा रहा है कि वहां मौजूद कुछ बिहारी युवक डरने की बजाय पूरे घटनाक्रम की ऐसे कमेंट्री कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 03 Mar 2026 07:02 AM (IST)
सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, कोई नहीं जानता. कभी डांस, कभी झगड़ा, तो कभी ऐसा वीडियो जो लोगों को हैरान भी कर दे और हंसा भी दे. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच दुबई के एक इलाके में कथित तौर पर आसमान से मिसाइल गिरती दिखाई दे रही है. लेकिन इस वीडियो की सबसे चौंकाने वाली बात धमाका नहीं, बल्कि बैकग्राउंड में सुनाई दे रही आवाजें हैं. दावा किया जा रहा है कि वहां मौजूद कुछ बिहारी युवक डरने की बजाय पूरे घटनाक्रम की ऐसे कमेंट्री कर रहे हैं, जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो. 

दुबई में गिरा बम तो कमेंट्री करने लगे वहां के बिहारी

वायरल क्लिप में आसमान में तेज रोशनी और धमाके जैसी आवाज सुनाई देती है. दावा है कि यह मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के दौरान दुबई के किसी इलाके का दृश्य है. जैसे ही आसमान में तेज चमक दिखती है, बैकग्राउंड में कुछ लोग भोजपुरी अंदाज में बोलते सुनाई देते हैं. एक आवाज आती है, “देखा… उधर गिरल हौ.” दूसरी आवाज तुरंत जोड़ती है, “अरे भाई, सीधा नीचे आ रहल बा.” जिस तरह से वे पूरे घटनाक्रम को बयान कर रहे हैं, वह कई लोगों को हैरान कर रहा है. वीडियो में डर या अफरातफरी कम और मजाकिया कमेंट्री ज्यादा सुनाई देती है.

हर तरफ धुआं लेकिन चालू रही मौज

वीडियो में दुबई का ये इलाका कंस्ट्रक्शन लाइन का दिखाई दे रहा है. चारों ओर केवल कंस्ट्र्क्शन का सामान बिखरा पड़ा है और पास ही से हाईवे गुजर रहा है. बताया जा रहा है कि इसी हाईवे के पास मिसाइल आकर गिरी है जिसका धुआं चारों ओर फैल गया है. वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोग मजे ले रहे हैं तो कुछ लोगों ने भारतीयों को लेकर चिंता जाहिर की है.

यह भी पढ़ें: जब ईरान में गूंजी थी ब्राह्मण कवि की आवाज, खामेनेई के सामने हजरत अली की शान में पढ़ी थी मनकबत, रोने लगे थे लोग, वीडियो वायरल

यूजर्स ने ले लिए मजे तो कुछ ने जताई चिंता

वीडियो को @AnilYadavmedia1 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बिहारी तो हर आपदा में मजे लेता है. एक और यूजर ने लिखा...मिसाइल सिर पर ना गिर जाए, सारा मजा निकल जाएगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बड़े खतरनाक लोग हैं भाई.

यह भी पढ़ें: भीड़ देखते ही अजगर ने उगला जिंदा शिकार, मॉनिटर लिजार्ड को मुंह से बाहर फेंकते ही मचा हड़कंप, खौफनाक वीडियो वायरल

Published at : 03 Mar 2026 07:02 AM (IST)



भोजपुरिया माटी ही अलग है... दुबई में बम गिरा तो डरने की जगह कमेंट्री करने लगे बिहारी, वीडियो वायरल
भोजपुरिया माटी ही अलग है... दुबई में बम गिरा तो डरने की जगह कमेंट्री करने लगे बिहारी, वीडियो वायरल
