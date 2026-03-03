उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक मौसम फिर बदलने वाला है. India Meteorological Department (IMD) ने होली से पहले मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार होली से 24 घंटे पहले और होली (4 मार्च 2026) के दिन कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी आ सकती है. इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. मध्य भारत में भी अगले 5 दिनों में 2 से 4 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा. छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है.

देश के किस हिस्से में पड़ सकती है बर्फ

असम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 3 मार्च को गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में 4 से 8 मार्च के बीच कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी की आशंका है. हिमाचल प्रदेश में 7 और 8 मार्च को और उत्तराखंड में 8 मार्च को हल्की बारिश हो सकती है. पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 3 मार्च को तेज बारिश और तेज हवा चलने का अनुमान है. बिहार, झारखंड और ओडिशा में 3 मार्च को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

दिल्ली-बिहार के मौसम के हाल

दिल्ली में होली के दिन मौसम सामान्य रहेगा. 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. सुबह हल्की ठंड महसूस होगी और दोपहर में तापमान बढ़ेगा. 3 मार्च को दिल्ली में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है. अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रह सकता है. उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 4 मार्च को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान 1 से 2 डिग्री कम हो सकता है. गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर में हल्की बारिश की संभावना है. पश्चिमी और मध्य यूपी के कई जिलों में गर्मी बढ़ सकती है. लखनऊ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री रह सकता है. बिहार में होली के दिन मौसम साफ रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जिलों में तापमान बढ़ सकता है. पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और आसपास के जिलों में गर्मी बढ़ने के आसार हैं.

पहाड़ी इलाकों के मौसम का हाल

उत्तराखंड में होली के दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन 8 मार्च से बारिश शुरू हो सकती है. देहरादून में 3 मार्च को अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री रहने का अनुमान है. हिमाचल प्रदेश में होली के दिन मौसम साफ रहेगा. 7 और 8 मार्च को बारिश की संभावना है. मनाली में अधिकतम तापमान 5 डिग्री और न्यूनतम माइनस 6 डिग्री रह सकता है. जम्मू-कश्मीर में होली के दिन कुछ जिलों में बारिश हो सकती है. वहीं कई जगहों पर तापमान भी बढ़ रहा है.

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

मध्य प्रदेश और राजस्थान में होली के दिन बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कई जिलों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है. भोपाल में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और जयपुर में 33 डिग्री तक जा सकता है. पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई हिस्सों में तापमान 34 से 37 डिग्री के बीच रहा. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में 32 से 35 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया. कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री के बीच रहा है.