हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT-20 World Cup 2026: सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को इस बात पर देना होगा ध्यान, कहीं खिताबी जंग में हो न जाए बड़ी गलती

T-20 World Cup 2026: सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को इस बात पर देना होगा ध्यान, कहीं खिताबी जंग में हो न जाए बड़ी गलती

नामीबिया के खिलाफ ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने तो रन बनाए थे, लेकिन बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 03 Mar 2026 06:36 AM (IST)
Preferred Sources

टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मार्च को छठी बार टी20 विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी. हालांकि, घरेलू सरजमीं पर टूर्नामेंट होने के बावजूद भारतीय टीम के लिए सुपर-8 तक का सफर मुश्किलों से भरा रहा है. भारतीय टीम के खेल में वो चैंपियन वाली बात नजर नहीं आई है.

टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी समस्या बल्लेबाजी रही है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले ही मैच में अमेरिका के खिलाफ भारतीय टीम के बैटिंग ऑर्डर की पोल खुल गई थी. स्टार बल्लेबाजों से सजा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था. 77 के स्कोर पर टीम ने अपने प्रमुख छह बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे. हालांकि, कप्तान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से निकली 84 रनों की पारी के दम पर टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही थी.

नामीबिया के खिलाफ ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने तो रन बनाए थे, लेकिन बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. नामीबिया के कमजोर गेंदबाजी अटैक के सामने भी कप्तान सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज संघर्ष करते हुए दिखाई दिए थे. सूर्या ने 12 रन बनाने के लिए 13 गेंदें खेली थीं, तो तिलक 21 गेंदों का सामना करने के बाद महज 25 रन ही बना सके थे.

पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ ईशान किशन लय में दिखाई दिए थे और उन्होंने 40 गेंदों में 77 रनों की दमदार पारी खेली थी. हालांकि, उनके अलावा सिर्फ सूर्यकुमार यादव ही 30 रनों का आंकड़ा पार कर सके थे. सूर्या ने 32 रन बनाने के लिए 29 गेंदें खेली थीं. नीदरलैंड के खिलाफ भी कहानी कुछ ऐसी ही रही थी और वहां शिवम दुबे ने 31 गेंदों में 66 रन बनाए थे.

ग्रुप स्टेज में छोटी टीमों के खिलाफ खेलने के बावजूद अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव जैसे बल्लेबाज रनों के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दिए थे. उम्मीद थी कि सुपर-8 राउंड में भारतीय बल्लेबाज दमदार वापसी करेंगे और वैसा दमदार खेल दिखाएंगे, जिसके लिए वह जाने जाते हैं.

हालांकि, सुपर-8 राउंड में तो कहानी और ज्यादा बिगड़ गई. साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का मजबूत बल्लेबाजी क्रम महज 111 रन ही बना सका. जिम्बाब्वे के खिलाफ जरूर भारतीय टीम का बैटिंग ऑर्डर लय में दिखाई दिया और सूर्या की सेना स्कोरबोर्ड पर टी20 विश्व कप का अपना सबसे बड़ा स्कोर लगाने में सफल रही.

वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू सैमसन ने 97 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई, लेकिन बाकी बल्लेबाजों का हाल बेहाल रहा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा से भारतीय खेमे को सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन बाएं हाथ का यह बल्लेबाज टूर्नामेंट में बुरी तरह से विफल रहा है. 6 मुकाबलों में अभिषेक सिर्फ 80 रन ही बना सके हैं. 3 मैच में तो अभिषेक अपना खाता तक नहीं खोल सके हैं. अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए मशहूर सूर्यकुमार यादव इस विश्व कप में तेजी से रन बटोरने में नाकाम रहे हैं. सूर्या का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्ट्राइक रेट महज 135 का रहा है. हार्दिक पांड्या बड़े मुकाबलों में और अहम मौके पर रन बनाने में विफल रहे हैं.

भारतीय टीम की ओर से कुल मिलाकर ईशान किशन ही ऐसे बल्लेबाज नजर आए हैं, जिनके प्रदर्शन में निरंतरता नजर आई है. टीम इंडिया के बल्लेबाजी क्रम की इस विश्व कप में सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि सभी बल्लेबाज एकजुट होकर रन बनाने में नाकाम रहे हैं. भारतीय टीम 5 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल जैसे दबाव वाले मुकाबले में यह कमजोरी भारी पड़ सकती है.

Published at : 03 Mar 2026 06:36 AM (IST)
Tags :
INDIA T-20 WORLD CUP 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
T-20 World Cup 2026: सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को इस बात पर देना होगा ध्यान, कहीं खिताबी जंग में हो न जाए बड़ी गलती
T-20 World Cup 2026: सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को इस बात पर देना होगा ध्यान, कहीं खिताबी जंग में हो न जाए बड़ी गलती
क्रिकेट
संजू सैमसन पर ICC कर सकती है बड़ी कार्रवाई? जानिए ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर हो रही चर्चा
संजू सैमसन पर ICC कर सकती है बड़ी कार्रवाई? जानिए ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर हो रही चर्चा
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच हरभजन सिंह के पास क्यों पहुंची BCCI? टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है मामला
टी20 वर्ल्ड कप के बीच हरभजन सिंह के पास क्यों पहुंची BCCI? टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है मामला
क्रिकेट
क्या सेमीफाइनल में भारत को हरा सकता है इंग्लैंड? IND या ENG कौन जाएगा फाइनल में? आंकड़ों से मिलेगा जवाब
क्या सेमीफाइनल में भारत को हरा सकता है इंग्लैंड? IND या ENG कौन जाएगा फाइनल में? आंकड़ों से मिलेगा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैंने ही तेहरान पर हमले का आदेश दिया...', ट्रंप ने बताया- कैसे ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे
'मैंने ही तेहरान पर हमले का आदेश दिया...', ट्रंप ने बताया- कैसे ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे
दिल्ली NCR
Chandra Grahan: दिल्ली में कितनी देर तक दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण? यहां जानें पूरी डिटेल
दिल्ली में कितनी देर तक दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण? यहां जानें पूरी डिटेल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच हरभजन सिंह के पास क्यों पहुंची BCCI? टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है मामला
टी20 वर्ल्ड कप के बीच हरभजन सिंह के पास क्यों पहुंची BCCI? टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है मामला
बॉलीवुड
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
विश्व
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक...', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
विश्व
Iran US War: खामेनेई की मौत के बाद सुलग रहा पाकिस्तान! कराची में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई घायल
खामेनेई की मौत के बाद सुलग रहा पाकिस्तान! कराची में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई घायल
शिक्षा
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget