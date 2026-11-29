इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट के सामने साझा सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा है.

उन्होंने यहां तक पेशकश की है कि नई सरकार में पहले प्रधानमंत्री का पद आइजेनकोट संभालें और वह खुद उपप्रधानमंत्री की भूमिका निभाएंगे. नेतन्याहू का यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब आइजेनकोट ने 6 दिसंबर की तय समय सीमा तक नई सरकार बनाने का दावा किया है.

नेतन्याहू ने दिखाई सत्ता साझा करने की तैयारी

नेतन्याहू ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गठबंधन सरकार बनाने की पेशकश की. उन्होंने कहा कि एक नेता के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वह सभी मतभेदों को किनारे रखकर देश के हित में फैसला लें. इसी के तहत वह इस बात पर सहमत हैं कि सरकार के शुरुआती कार्यकाल में गादी आइजेनकोट प्रधानमंत्री बनें और वह वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में काम करें.

6 दिसंबर तक सरकार बनाने का आइजेनकोट का दावा

नेतन्याहू का यह प्रस्ताव आइजेनकोट के उस बयान के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह 6 दिसंबर की आधिकारिक समय सीमा तक इजरायल में अगली सरकार के गठन की घोषणा कर देंगे. उन्होंने इसके लिए मिलने वाले 14 दिन के अतिरिक्त समय का इस्तेमाल नहीं करने की बात भी कही थी.

आइजेनकोट की योजना नेतन्याहू विरोधी दलों के साथ गठबंधन बनाकर सरकार तैयार करने की है. हालांकि, उनकी मध्यमार्गी यशार पार्टी की नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के साथ भी बातचीत चल रही है.

लिकुड पर बातचीत में देरी करने का आरोप

शुक्रवार को आइजेनकोट ने लिकुड पर गठबंधन वार्ता को जानबूझकर लंबा खींचने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि पार्टी समझौते के लिए तैयार नहीं है और दो सप्ताह की बातचीत के दौरान उसने कोई ठोस प्रस्ताव तक सामने नहीं रखा. आइजेनकोट ने आशंका जताई कि लिकुड की रणनीति नए चुनाव कराने की स्थिति पैदा करने की हो सकती है.

अरब दलों के समर्थन को लेकर गठबंधन में मतभेद

आइजेनकोट के समर्थन में खड़े राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन की रणनीति को लेकर भी मतभेद हैं. मुख्य सवाल यह है कि सरकार बनाने के लिए अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों और अरब बहुल राजनीतिक सूचियों के साथ गठबंधन किया जाए या फिर लिकुड के साथ साझा सरकार बनाई जाए.

नेतन्याहू के प्रस्ताव पर उनके विरोधियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. अरब बहुल जॉइंट लिस्ट के नेता यूसुफ जबरीन ने कहा कि लोकतांत्रिक बहुमत अपना फैसला सुना चुका है और अब मौजूदा सरकार को हटाने का समय है. उन्होंने यह भी कहा कि यहूदी और अरब, दोनों समुदायों की साझा इच्छा को पूरा करते हुए अगले सप्ताह नेतन्याहू को सत्ता से हटाया जाना चाहिए.

वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री और मध्यमार्गी बयाचाद पार्टी के सह-अध्यक्ष यायर लैपिड ने नेतन्याहू की पेशकश को दिखावटी राजनीतिक चाल बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि नेतन्याहू ने पहले भी अपने सहयोगियों को धोखा दिया है और कई समझौतों का उल्लंघन किया है.

बहुमत के आंकड़े से अभी दूर आइजेनकोट

आइजेनकोट की यशार पार्टी अब तक वामपंथी डेमोक्रेट्स और दक्षिणपंथी इजरायल बेइतेनु पार्टी के साथ गठबंधन समझौते कर चुकी है. इन तीनों दलों के पास कुल 36 सांसदों का समर्थन है, जबकि इजरायल की 120 सदस्यीय संसद में सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों का बहुमत जरूरी है.

इस बीच इजरायली मीडिया की खबरों के मुताबिक, दूसरी अरब-इजरायली पार्टी राम के नेता मंसूर अब्बास शनिवार को हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर सकते हैं. ऐसा होने पर उनकी पार्टी के लिए आइजेनकोट के नेतृत्व वाली संभावित सरकार में शामिल होने का रास्ता खुल सकता है.

हालांकि, आइजेनकोट के कुछ सहयोगी अरब बहुल दलों के समर्थन पर निर्भर रहने के पक्ष में नहीं हैं. चुनाव में इन दलों ने ऐतिहासिक बढ़त हासिल की थी. ऐसे में इजरायल में नई सरकार का गठन अब भी राजनीतिक समझौतों और गठबंधन के समीकरणों पर टिका हुआ है.

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