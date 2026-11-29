दिल्ली के शाहदरा स्थित विश्वास नगर की गली नंबर 11 रविवार (29 नवंबर 2026) तड़के सुबह एक मकान में आग लग गई. इस हादसे में 4 लोगों की मौत लग गई है और 2 लोग झुलस गई है. ये घटना शाहदरा के फर्श बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत विश्वास नगर की गली नंबर 11 में सुबह करीब 4:13 बजे की है.

दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची और मौका रहते आग पर काबू पा लिया गया. प्रारंभिक जांच में मकान के निचले हिस्से में चल रहे ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. घायल लोगों का अस्पताल में इलाज में जारी है.

Delhi: Four people died and two others were injured after a fire broke out at an e-rickshaw charging point in Vishwas Nagar, under the Farsh Bazar police station area of Shahdara district, around 4 am. Six people were sleeping at the site when the fire broke out. Fire tenders rushed to the spot and brought the blaze under control. The injured were taken to Safdarjung Hospital. Police have launched an investigation to ascertain the cause of the fire. — IANS (@ians_india) November 29, 2026

तड़के सुबह लगी आग

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के विश्वास नगर में शनिवार तड़के एक मकान में आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग झुलस गए. आग यूनिटी मॉल के पास गली नंबर-11 में एक मकान के ई-रिक्शा पार्किंग वाले हिस्से में लगी थी. दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) के अनुसार, सुबह करीब 4:13 बजे घर में आग लगने की सूचना मिली थी. शुरुआती में दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर भेजी गई थीं, जिनमें एक वाटर टेंडर, एक वाटर बाउजर और एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल शामिल था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुबह 4:30 बजे वरिष्ठ अधिकारियों (एडीओ दीपक हुड्डा और एसटीओ मनोज) के साथ एक और दमकल की गाड़ी को मौके पर भेजा गया.

4 लोगों की मौत, 2 झुलसे

दमकलकर्मियों ने मकान की बीच वाली मंजिल पर फंसे 6 लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने सुबह 5:30 बजे 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो लोग करीब 10 फीसदी झुलस गए. दमकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य की निगरानी की. दमकल विभाग के मुताबिक, आग पर काबू पा लिया गया है. जिस मकान में आग लगी थी, वो ग्राउंड फ्लोर, बीच वाली मंजिल और तीन अन्य मंजिलों का बना हुआ था.