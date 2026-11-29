Solar Panel In Winter: सर्दियों का मौसम आते ही घरों में गीजर, रूम हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल बढ़ जाता है. जिससे बिजली का बिल भी तेजी से भागने लगता है. ऐसे में जिन लोगों ने छत पर सोलर पैनल लगवा रखे हैं वे राहत की सांस लेते हैं. लेकिन कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और धुंध के चलते अक्सर सोलर पैनल से बनने वाली बिजली काफी कम हो जाती है. कई बार तो पावर जनरेशन नार्मल दिनों के मुकाबले 30 से 50 प्रतिशत तक गिर जाता है.

इसे देखकर कई लोग घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके सोलर सिस्टम में कोई खराबी आ गई है. मौसम की नमी की वजह से ऐसा होना बिल्कुल नार्मल है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप सर्दियों की धुंध में भी अपने सोलर पैनल की पावर बढ़ा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि क्या करना होगा.

पैनल पर जमी ओस और धूल की परत रोज साफ करें

सर्दियों में सोलर पैनल की बिजली कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण उस पर जमने वाली गंदगी है. ठंड के दिनों में रातभर ओस गिरती है और सुबह हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के कण इस नमी के साथ चिपक जाते हैं. धूप निकलने पर यह नमी सूख जाती है और पैनल के शीशे पर एक पतली सफेद या मटमैली परत जम जाती है. यह परत कमजोर धूप को भी सोलर सेल्स तक पहुंचने से रोक देती है. जिससे बिजली बनना काफी कम हो जाता है.

इससे बचने के लिए सुबह धूप निकलने के बाद एक मुलायम वाइपर या फिर माइक्रोफाइबर कपड़े से पैनल की रोज सफाई करें. अगर गंदगी ज्यादा चिपकी हो तो हल्के पानी का इस्तेमाल करें. पैनल साफ करने के लिए कभी भी खुरदुरे ब्रश या तेज केमिकल का उपयोग न करें वरना कांच पर खरोंच आ सकती है. सिर्फ रेगुलर सफाई से ही आप 15 से 20 प्रतिशत तक ज्यादा बिजली हासिल कर सकते हैं.





सर्दियों के हिसाब से बदलें पैनल का टिल्ट एंगल

बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि मौसम बदलने के साथ सूरज की दिशा और ऊंचाई में भी बदलाव आता है. गर्मियों में सूरज ठीक सिर के ऊपर चमकता है. जबकि सर्दियों में यह आसमान में थोड़ा नीचे और दक्षिण दिशा की ओर झुका रहता है. ऐसे में अगर आपके सोलर पैनल का स्टैंड एडजस्टेबल है. तो सर्दियों में उसका झुकाव यानी टिल्ट एंगल थोड़ा बढ़ा दें.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक ठंड के मौसम में पैनल को थोड़ा ज्यादा तिरछा रखने से सूरज की तिरछी किरणें सीधे पैनल की सतह पर पड़ती हैं. इसके अलावा अपनी छत के आसपास भी ध्यान से देखें कि कहीं किसी पेड़ की टहनी, पानी की टंकी या पड़ोसी की दीवार की परछाई पैनल पर तो नहीं पड़ रही है. सर्दियों में परछाई लंबी होती है और एक पैनल के छोटे से हिस्से पर भी छाया पड़ने से पूरे सिस्टम का आउटपुट गिर सकता है.





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इनवर्टर चेक करें

धुंध और बादलों के बीच सोलर पैनल से बेहतर आउटपुट लेने के लिए आपके इनवर्टर का सही तरीके से काम करना बेहद जरूरी है. आजकल के मॉडर्न सोलर इनवर्टर में MPPT यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग तकनीक होती है. जो कम रोशनी में भी पैनल से ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज खींचने का काम करती है. समय-समय पर इनवर्टर की डिस्प्ले पर एरर कोड चेक करते रहें और उसके वेंटिलेशन फैंस की धूल साफ करें जिससे मशीन ओवरहीट न हो.

दोपहर में चलाएं भारी उपकरण

इसके साथ ही सर्दियों में बिजली के इस्तेमाल का टाइम भी थोड़ा बदल दें. गीजर, वॉशिंग मशीन, आयरन और पानी की मोटर जैसे भारी उपकरणों को सुबह या शाम की बजाय दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच चलाएं. इस समय धूप सबसे तेज होती है, जिससे आप सीधे सोलर पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे और आपकी बैटरी भी शाम के बैकअप के लिए पूरी तरह चार्ज रहेगी.

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