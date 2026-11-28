Geyser Temperature Setting Tips : सर्दियों में सुबह गर्म पानी से नहाने के लिए ज्यादातर घरों में गीजर का यूज होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गीजर से निकलने वाला पानी जरूरत से ज्यादा गर्म होता है, तो कभी काफी देर इंतजार करने के बाद भी पानी ठीक से गर्म नहीं हो पाता है. ऐसे में लोग अक्सर गीजर को फुल तापमान पर सेट कर देते हैं. उन्हें लगता है कि इससे पानी जल्दी गर्म होगा और लंबे समय तक गर्म भी रहेगा, हालांकि ऐसा करना हमेशा सही नहीं होता है, दरअसल गीजर की तापमान सेटिंग का असर बिजली की खपत और सुरक्षा पर भी पड़ता है. अगर तापमान जरूरत से ज्यादा रखा जाए तो टैंक में पानी को गर्म बनाए रखने के लिए अधिक बिजली खर्च हो सकती है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि सर्दियों में गीजर का तापमान कितना रखें.

सर्दियों में गीजर का तापमान कितना रखें?

ज्यादातर भारतीय घरों में यूज होने वाले स्टोरेज गीजर के लिए 55 से 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान अच्छा शुरुआती ऑप्शन हो सकता है. इससे पानी सही गर्म रहता है और जरूरत के अनुसार उसमें ठंडा पानी मिलाकर यूज किया जा सकता है, हालांकि टैंक में जमा पानी और शावर से निकलने वाले पानी का तापमान एक जैसा नहीं होना चाहिए. 60 डिग्री सेल्सियस का पानी सीधे नहाने के लिए बहुत गर्म हो सकता है. ऐसे में यूज से पहले इसमें ठंडा पानी मिलाना जरूरी है.

अलग-अलग तापमान पर गीजर चलाने का क्या असर होता है?

नहाने के लिए 35 से 40 डिग्री सेल्सियस का पानी आरामदायक माना जाता है. वहीं, 45 से 50 डिग्री पर पानी ज्यादा गर्म हो सकता है और लंबे समय तक टैंक में रखने के लिए यह तापमान कुछ गीजर में सही नहीं होता है. 55 से 60 डिग्री का तापमान ज्यादातर घरेलू स्टोरेज गीजर के लिए सही माना जाता है. इससे ज्यादा तापमान रखने पर गर्म पानी से जलने का खतरा बढ़ सकता है और टैंक में गर्मी का नुकसान भी ज्यादा होता है.

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गीजर का तापमान ज्यादा रखने से बढ़ सकता है बिजली बिल

गीजर में पानी जितना ज्यादा गर्म किया जाता है, उसे उतनी ही ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है. जैसे 15 लीटर पानी को 25 डिग्री से 60 डिग्री तक गर्म करने में करीब 0.61 kWh बिजली लगती है. वहीं उसी पानी को 70 डिग्री तक गर्म करने में लगभग 0.78 kWh बिजली की जरूरत होती है. ऐसे में गीजर का तापमान जरूरत के हिसाब से रखने पर बिजली की खपत कम करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा बहुत ज्यादा तापमान पर पानी गर्म करने से हीटिंग एलिमेंट पर खराब लेयर जमने की समस्या बढ़ सकती है.

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