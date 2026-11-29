दिल्ली-एनसीआर में ठंड के साथ वायु प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है. एक तरफ तापमान लगातार धीरे-धीरे गिर रहा है तो दूसरी तरफ बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों को दम घोंट रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार, आज रविवार (29 नवंबर) को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 329 दर्ज किया गया है, इसके साथ ही कई इलकों में 400 पार भी AQI दर्ज हुआ है.

वहीं, कुछ इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शनिवार सुबह के समय सफदरजंग एयरपोर्ट पर दृश्यता घटकर 800 मीटर रह गई.

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जानें किन इलाकों में कितना है AQI का स्तर

CPCB के अनुसार, आज राजधानी के कुछ इलाकों में 400 के पार है, जोकि गंभीर श्रेणी में आता है. सबसे अधिक चांदनी चौक, सिरीफोर्ट और नॉर्थ कैंपस, डीयू का है, जोकि 400 के पार है. वहीं, कई इलाकों की हवा बहुत खराब श्रेणी में है.

चांदनी चौक: 426

सिरीफोर्ट: 402

नॉर्थ कैंपस, डीयू : 400

सीआरआरआई मथुरा रोड : 393

छावला: 386

आया नगर: 376

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स: 375

घोगा: 374

पूसा: 372

पंजाबी बाग: 371

जेएनयू: 366

नेहरू नगर: 364

छावनी क्षेत्र: 357

एनएसयूटी जाफरपुर: 354

आईआईटी: 352

आईजीआई एयरपोर्ट टी3 : 347

शादीपुर: 342

इग्नू मैदान गढ़ी : 341

आर के पुरम: 341

बवाना: 335

ओखला फेज-2: 327

द्वारका सेक्टर-8: 325

आईटीओ: 322

तालकटोरा गार्डन: 320

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम: 318

नांगलोई: 314

घुम्मनहेड़ा: 313

अशोक विहार: 311

बुराड़ी: 309

कराला: 309

बदरपुर: 305

झड़ौदा कलां: 304

पटपड़गंज: 303

सोनिया विहार: 303

मंदिर मार्ग: 301

मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम: 294

मैदान गढ़ी: 293

टीकरी कलां: 288

पूसा: 275

IMD के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इसमें 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. शहर में आज सुबह कोहरा और धुंध छाई हुई है. हालांकि, बढ़ते दिन के साथ धूप खिलेगी. दिल्ली का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है.

29 से 1 दिसंबर तक शहर में कोहरा और कुछ इलाकों में घने कोहरे की संभावना जताई गई है. विभाग के अनुसार, 2 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है जिससे दिल्ली में गलन और बढ़ सकती है.

दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ बिगड़ी हवा, कई इलाकों में 300 के पार AQI