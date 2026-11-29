दिल्ली में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार, कई इलाकों में 400 पार पहुंचा AQI
राजधानी दिल्ली में AQI का स्तर चांदनी चौक और सिरीफोर्ट में गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है. इसके साथ ही कोहरे से शहर के कई इलाकों में दृश्यता पर असर पड़ सकता है.
दिल्ली-एनसीआर में ठंड के साथ वायु प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है. एक तरफ तापमान लगातार धीरे-धीरे गिर रहा है तो दूसरी तरफ बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों को दम घोंट रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार, आज रविवार (29 नवंबर) को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 329 दर्ज किया गया है, इसके साथ ही कई इलकों में 400 पार भी AQI दर्ज हुआ है.
वहीं, कुछ इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शनिवार सुबह के समय सफदरजंग एयरपोर्ट पर दृश्यता घटकर 800 मीटर रह गई.
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जानें किन इलाकों में कितना है AQI का स्तर
CPCB के अनुसार, आज राजधानी के कुछ इलाकों में 400 के पार है, जोकि गंभीर श्रेणी में आता है. सबसे अधिक चांदनी चौक, सिरीफोर्ट और नॉर्थ कैंपस, डीयू का है, जोकि 400 के पार है. वहीं, कई इलाकों की हवा बहुत खराब श्रेणी में है.
- चांदनी चौक: 426
- सिरीफोर्ट: 402
- नॉर्थ कैंपस, डीयू : 400
- सीआरआरआई मथुरा रोड : 393
- छावला: 386
- आया नगर: 376
- कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स: 375
- घोगा: 374
- पूसा: 372
- पंजाबी बाग: 371
- जेएनयू: 366
- नेहरू नगर: 364
- छावनी क्षेत्र: 357
- एनएसयूटी जाफरपुर: 354
- आईआईटी: 352
- आईजीआई एयरपोर्ट टी3 : 347
- शादीपुर: 342
- इग्नू मैदान गढ़ी : 341
- आर के पुरम: 341
- बवाना: 335
- ओखला फेज-2: 327
- द्वारका सेक्टर-8: 325
- आईटीओ: 322
- तालकटोरा गार्डन: 320
- जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम: 318
- नांगलोई: 314
- घुम्मनहेड़ा: 313
- अशोक विहार: 311
- बुराड़ी: 309
- कराला: 309
- बदरपुर: 305
- झड़ौदा कलां: 304
- पटपड़गंज: 303
- सोनिया विहार: 303
- मंदिर मार्ग: 301
- मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम: 294
- मैदान गढ़ी: 293
- टीकरी कलां: 288
- पूसा: 275
नए पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम
IMD के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इसमें 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. शहर में आज सुबह कोहरा और धुंध छाई हुई है. हालांकि, बढ़ते दिन के साथ धूप खिलेगी. दिल्ली का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है.
29 से 1 दिसंबर तक शहर में कोहरा और कुछ इलाकों में घने कोहरे की संभावना जताई गई है. विभाग के अनुसार, 2 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है जिससे दिल्ली में गलन और बढ़ सकती है.
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