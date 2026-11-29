उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने शनिवार (28 नवंबर) को एक प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया. यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा-मोना को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी, इमरान मसूद, राजीव शुक्ला और अजय राय इसके सदस्य होंगे.

प्रदेश चुनाव समिति के गठन के अलावा कांग्रेस ने कुछ पदेन सदस्यों को शामिल करते हुए एक राजनीतिक मामलों की समिति (पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी) का भी गठन किया है. समिति में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, आराधना मिश्रा-मोना, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता वीरेंद्र चौधरी, प्रमोद तिवारी, किशोरी लाल शर्मा, इमरान मसूद, राकेश राठौर, तनुज पुनिया, उज्ज्वल रमण सिंह, राजीव शुक्ला शामिल हैं.

इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी, अजय राय, राज बब्बर, अजय कुमार लल्लू, बृजलाल खाबरी, पीएल पुनिया, प्रदीप जैन आदित्य, राशिद अल्वी, जफर अली का भी नाम शामिल है. नकवी, बेगम नूर बानो और दानिश अली इसके सदस्य हैं जबकि पदेन सदस्यों में सुप्रिया श्रीनेत, जीतेन्द्र बघेल और मनोज त्यागी शामिल हैं.

चुनाव समिति में कौन-कौन शामिल

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, चुनाव समिति में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, किशोरी लाल शर्मा, इमरान मसूद, राकेश राठौर, तनुज पुनिया, उज्ज्वल रमन सिंह, राजीव शुक्ला, इमरान प्रतापगढ़ी, अजय राय, निर्मल खत्री, सलमान खुर्शीद, राज बब्बर, अजय कुमार लल्लू, बृजलाल खबरी, पी एल पुनिया, प्रदीप जैन आदित्य, अनिल शास्त्री, बेगम नूर बानो और ज़फ़र अली नक़वी शामिल हैं.

गठबंधन की कोशिश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी

अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव के कारण बातचीत में रुकावट आ गई है.

कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी द्वारा पांच उम्मीदवारों की घोषणा ने गठबंधन की मुश्किलों को उजागर कर दिया है. हालांकि, दोनों पक्षों को उम्मीद है कि सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा और सीट बंटवारे पर समझौता हो जाएगा.

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