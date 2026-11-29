सर्दियों में सुबह-सुबह ठंडे पानी से बर्तन धोना किसी मुश्किल काम से कम नहीं लगता. पानी में हाथ डालते ही ठंड लगने लगती है और देर तक काम करने से हाथ भी रूखे हो जाते हैं. ऐसे में कुछ आसान तरीके अपनाकर बर्तन धोने का काम थोड़ा आरामदायक बनाया जा सकता है. इसके लिए आपको महंगे सामान की भी जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से यह काम आसानी से कर सकते हैं.

बर्तन धोते समय अपनाएं ये आसान तरीके

ठंड में बर्तन धोने से पहले रबर या सिलिकॉन के ग्लव्स पहन लें. इससे हाथ सीधे ठंडे पानी और साबुन के संपर्क में नहीं आएंगे. अगर आपके पास ग्लव्स नहीं हैं तो मोटी पॉलिथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें छेद न हो और पानी अंदर न जाए. इसके अलावा, बर्तन धोने के लिए बहुत ठंडे पानी की जगह हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें. इससे बर्तनों पर लगी चिकनाई भी आसानी से निकल जाएगी और हाथों को भी ज्यादा ठंड नहीं लगेगी.

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बर्तनों का ढेर लगाने से बचें

अक्सर लोग खाना खाने के बाद बर्तन सिंक में रख देते हैं और बाद में एक साथ धोते हैं. सर्दियों में ऐसा करने से बचें. बर्तन ज्यादा देर तक जमा रहने पर उन्हें धोने में समय भी ज्यादा लगता है और हाथों को पानी में देर तक रखना पड़ता है. इसलिए खाना खाने के बाद बर्तनों को जल्द धो लें. अगर किसी बर्तन में ज्यादा चिकनाई लगी है, तो उसमें थोड़ा गुनगुना पानी और डिशवॉश लिक्विड डालकर कुछ देर छोड़ दें. इससे चिकनाई ढीली हो जाएगी और बर्तन साफ करना आसान रहेगा.

हाथों को रूखेपन से बचाने के लिए करें ये काम

ठंड और बार-बार साबुन के संपर्क में आने से हाथों की त्वचा रूखी हो जाती है. ऐसे में बर्तन धोने के बाद हाथों को अच्छी तरह पोछें और उन पर मॉइश्चराइजर या नारियल तेल लगाएं. इससे त्वचा में नमी बनी रहेगी. इसके अलावा, बर्तन धोते समय कपड़ों की आस्तीन ऊपर कर लें, ताकि पानी के छींटों से कपड़े गीले न हों. बर्तन धोने के बाद उन्हें सुखाने के लिए स्टैंड या टोकरी का इस्तेमाल करें. टोकरी के नीचे ऐसा इंतजाम रखें कि पानी जमा न हो और आसानी से निकल जाए. इससे बर्तन जल्दी सूखेंगे और आपको उन्हें बार-बार पोंछने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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