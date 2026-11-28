BSNL Recharge Plan : टेलीकॉम कंपनियों के बीच सस्ते रिचार्ज प्लान को लेकर मुकाबला लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने यूजर्स के लिए एक ऐसा प्लान पेश किया है, जिसकी कीमत सुनकर आप भी हैरान हो सकते हैं. कंपनी के इस नए रिचार्ज के लिए सिर्फ 51 रुपये खर्च करने होंगे और इसमें करीब एक महीने तक मोबाइल यूज करने की सुविधा मिलेगी.

कम कीमत के बाद भी इसमें रोजाना इंटरनेट डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS जैसे फायदे दिए जा रहे हैं, हालांकि इस प्लान का फायदा हर BSNL यूजर नहीं उठा सकता. कंपनी ने इसे खासतौर पर नए मोबाइल कनेक्शन लेने वाले यूजर्स के लिए पेश किया है. तो आइए जानते हैं कि 51 रुपये वाले इस प्लान में क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी और इसे कौन रिचार्ज करा सकता है.

BSNL के 51 रुपये वाले प्लान में मिलेंगे ये फायदे

BSNL के इस प्रीपेड प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी कीमत और मिलने वाले बेनिफिट्स हैं. 51 रुपये खर्च करने पर यूजर्स को 28 दिनों की सर्विस वैलिडिटी मिलती है. इसमें हर दिन 2GB इंटरनेट डेटा दिया जा रहा है. इस तरह 28 दिनों में कुल 56GB डेटा यूज किया जा सकता है, हालांकि रोजाना मिलने वाला डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड घटकर 40 Kbps रह जाएगी.

सिर्फ नए BSNL यूजर्स के लिए है यह ऑफर

51 रुपये वाला रिचार्ज सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है, दरअसल यह फर्स्ट रिचार्ज कूपन (FRC) है. इसका फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा, जो नया BSNL कनेक्शन लेते हैं. पहले से BSNL सिम यूज कर रहे यूजर इस प्लान को रिचार्ज नहीं करा सकेंगे. वहीं दूसरे नेटवर्क से नंबर पोर्ट कराकर इस ऑफर का फायदा लिया जा सकता है या नहीं, इस बारे में फिलहाल साफ जानकारी नहीं है.

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अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की भी सुविधा

इस प्लान में सिर्फ इंटरनेट ही नहीं कॉलिंग और मैसेजिंग के फायदे भी शामिल हैं. यूजर्स को लोकल, STD और रोमिंग कॉल के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा हर दिन 100 SMS भी भेजे जा सकेंगे, हालांकि कंपनी इस रिचार्ज के साथ कोई OTT सब्सक्रिप्शन या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का फायदा नहीं दे रही है. कंपनी का यह प्लान सभी टेलीकॉम सर्किल में उपलब्ध बताया गया है. नए यूजर BSNL की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इसका रिचार्ज करा सकते हैं.

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