दुनिया के सबसे अमीर YouTuber चेतावनी! AI की वजह से खत्म हो सकता है यूट्यूब क्रिएटर्स का करियर, जानिए क्या है पूरा मामला

बढ़ते विवाद और यूज़र्स के फीडबैक के बाद MrBeast ने खुद इस टूल को बंद करने का फैसला लिया. उन्होंने जून में एक पोस्ट में कहा, “आप सभी के फीडबैक के लिए धन्यवाद. हमने ViewStats का AI थंबनेल टूल हटा दिया है और अब क्रिएटर्स सीधे असली थंबनेल आर्टिस्ट्स से संपर्क कर सकेंगे.” यह कदम साबित करता है कि MrBeast AI की ताकत को नकारते नहीं हैं लेकिन वह यह भी मानते हैं कि मानवीय रचनात्मकता और असली कलाकारों की जगह मशीनें नहीं ले सकतीं.