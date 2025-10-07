एक्सप्लोरर
दुनिया के सबसे अमीर YouTuber चेतावनी! AI की वजह से खत्म हो सकता है यूट्यूब क्रिएटर्स का करियर, जानिए क्या है पूरा मामला
YouTube के सबसे मशहूर और करोड़ों फॉलोअर्स वाले क्रिएटर MrBeast (जिमी डोनाल्डसन) ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती ताकत पर गंभीर चिंता जताई है.
YouTube के सबसे मशहूर और करोड़ों फॉलोअर्स वाले क्रिएटर MrBeast (जिमी डोनाल्डसन) ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती ताकत पर गंभीर चिंता जताई है. उनका कहना है कि जैसे-जैसे AI टूल्स इंसानों जितनी या उससे भी बेहतर क्वालिटी की वीडियो बनाने लगेंगे यह स्थिति YouTube क्रिएटर्स के भविष्य के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है.
दुनिया के सबसे अमीर YouTuber चेतावनी! AI की वजह से खत्म हो सकता है यूट्यूब क्रिएटर्स का करियर, जानिए क्या है पूरा मामला
दुनिया के सबसे अमीर YouTuber चेतावनी! AI की वजह से खत्म हो सकता है यूट्यूब क्रिएटर्स का करियर, जानिए क्या है पूरा मामला
