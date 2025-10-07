दुनिया के सबसे अमीर YouTuber चेतावनी! AI की वजह से खत्म हो सकता है यूट्यूब क्रिएटर्स का करियर, जानिए क्या है पूरा मामला

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीदुनिया के सबसे अमीर YouTuber चेतावनी! AI की वजह से खत्म हो सकता है यूट्यूब क्रिएटर्स का करियर, जानिए क्या है पूरा मामला

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 01:07 PM (IST)
YouTube के सबसे मशहूर और करोड़ों फॉलोअर्स वाले क्रिएटर MrBeast (जिमी डोनाल्डसन) ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती ताकत पर गंभीर चिंता जताई है. उनका कहना है कि जैसे-जैसे AI टूल्स इंसानों जितनी या उससे भी बेहतर क्वालिटी की वीडियो बनाने लगेंगे यह स्थिति YouTube क्रिएटर्स के भविष्य के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है.

MrBeast ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अगर आने वाले समय में AI वीडियो और असली वीडियो में फर्क करना मुश्किल हो गया तो यह कंटेंट क्रिएटर्स और उनकी कमाई दोनों के लिए विनाशकारी हो सकता है.
AI को लेकर MrBeast की यह चिंता तब सामने आई जब OpenAI ने अपना नया एडवांस्ड वीडियो जनरेशन टूल Sora 2 लॉन्च किया जो अब iOS पर भी उपलब्ध है. इस टूल की मदद से कोई भी यूज़र केवल टेक्स्ट लिखकर बेहद यथार्थवादी वीडियो बना सकता है.
इसी बीच Meta ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया AI-only Feed शुरू किया है जिसमें सिर्फ AI से बनी पोस्ट और वीडियो दिखाई जाती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की तकनीकें YouTube कंटेंट, कॉपीराइट अधिकारों और क्रिएटिव प्रोफेशन को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं.
दिलचस्प बात यह है कि MrBeast खुद भी पहले AI टूल्स का इस्तेमाल कर चुके हैं. उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म ViewStats पर एक AI थंबनेल जनरेटर लॉन्च किया था जिससे YouTube क्रिएटर्स कुछ सेकंड में आकर्षक थंबनेल बना सकें. हालांकि इस फीचर पर आलोचना भी हुई क्योंकि कई लोगों का मानना था कि इससे असली ग्राफिक डिजाइनर्स की नौकरियों पर असर पड़ेगा.
बढ़ते विवाद और यूज़र्स के फीडबैक के बाद MrBeast ने खुद इस टूल को बंद करने का फैसला लिया. उन्होंने जून में एक पोस्ट में कहा, “आप सभी के फीडबैक के लिए धन्यवाद. हमने ViewStats का AI थंबनेल टूल हटा दिया है और अब क्रिएटर्स सीधे असली थंबनेल आर्टिस्ट्स से संपर्क कर सकेंगे.” यह कदम साबित करता है कि MrBeast AI की ताकत को नकारते नहीं हैं लेकिन वह यह भी मानते हैं कि मानवीय रचनात्मकता और असली कलाकारों की जगह मशीनें नहीं ले सकतीं.
वर्तमान में AI वीडियो जनरेशन इतनी तेजी से विकसित हो रही है कि आने वाले वर्षों में यह तय करना मुश्किल होगा कि कौन-सी वीडियो असली है और कौन-सी मशीन द्वारा बनाई गई. MrBeast की चेतावनी वाकई एक संकेत है कि अगर इस तकनीक को नियंत्रण में नहीं रखा गया तो आने वाले समय में YouTube क्रिएटर्स का अस्तित्व और उनकी कमाई दोनों खतरे में पड़ सकते हैं.
Published at : 07 Oct 2025 01:06 PM (IST)
Artificial Intelligence Mr Beast YOUTUBE Jimmy Donaldson

