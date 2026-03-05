हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी

भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी से पहले मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में मेहंदी समारोह का आयोजन हुआ. इस निजी कार्यक्रम में कई दिग्गज क्रिकेटर और खास मेहमान शामिल हुए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 05 Mar 2026 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में इन दिनों क्रिकेट और सेलिब्रिटी दुनिया की हलचल तेज है. इसी बीच महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी हैं. शादी से पहले उनका मेहंदी समारोह मुंबई के मशहूर महालक्ष्मी रेसकोर्स में आयोजित किया गया, जिसमें क्रिकेट और बिजनेस जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं थी.

भव्य रहा मेहंदी समारोह

यह कार्यक्रम काफी निजी रखा गया था, जिसमें परिवार और करीबी दोस्तों को ही बुलाया गया था. मेहंदी समारोह में क्रिकेट जगत से कई दिग्गज पहुंचे. इनमें रवि शास्त्री, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, इरफान पठान, यूसुफ पठान और अजीत अगरकर जैसे नाम शामिल रहे.  मेहमानों ने परिवार के साथ इस खास मौके का आनंद लिया. हालांकि कार्यक्रम ज्यादा देर तक नहीं चला और शाम होते-होते समारोह खत्म हो गया. इसके बावजूद बाहर मौजूद फोटोग्राफर तेंदुलकर परिवार की झलक पाने के लिए इंतजार करते नजर आए.

मेहमानों के लिए खास रहा मेन्यू

मेहंदी समारोह में मेहमानों के लिए खास खाने-पीने की व्यवस्था की गई थी. मेन्यू में मशहूर रेस्टोरेंट गैलॉप्स के पंजाबी व्यंजन और कई लोकप्रिय कॉन्टिनेंटल डिश शामिल थीं. इसके अलावा सचिन तेंदुलकर की पसंद के महाराष्ट्रीयन और कोस्टल व्यंजन भी मेहमानों को परोसे गए. कार्यक्रम के दौरान अंजली तेंदुलकर अपने पिता आनंद मेहता के साथ नजर आईं. वहीं सचिन तेंदुलकर मेहमानों को विदा करने के लिए खुद मुख्य द्वार तक पहुंचे. इस दौरान राज ठाकरे और शर्मीला ठाकरे भी समारोह में शामिल हुए.

मुंबई में ही होगा भव्य विवाह

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी 5 मार्च को मुंबई के लक्जरी होटल द सेंट रेगिस में होने वाली है. खास बात यह है कि इसी होटल में उस समय भारतीय और इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी ठहरी हुई हैं, क्योंकि उसी दिन मुंबई के वानखेड़े में टी20 विश्व कप सेमीफाइनल खेला जाना है. ऐसे में होटल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रहने की उम्मीद है.

कई बड़े सितारों के आने की उम्मीद

शादी समारोह में क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियों के पहुंचने की संभावना है. इनमें एम एस धोनी, सौरव गांगुली, युवराज सिंह और वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा उद्योग जगत से मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के भी समारोह में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. कुल मिलाकर अर्जुन तेंदुलकर की शादी मुंबई के सबसे चर्चित आयोजनों में से एक बनने जा रही है, जहां क्रिकेट, राजनीति और बिजनेस जगत की कई बड़ी हस्तियां नजर आ सकती हैं. 

Published at : 05 Mar 2026 12:54 PM (IST)
Sachin Tendulkar Arjun Tendulkar Mehendi Ceremony Sania Chandok
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
