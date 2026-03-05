हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'दुनिया थोड़ी और भारत जैसी बने', पीएम मोदी की किस बात से इतना इंप्रेस हो गए फिनलैंड के राष्ट्रपति, बोले- UNSC में आपकी सीट पक्की...

'दुनिया थोड़ी और भारत जैसी बने', पीएम मोदी की किस बात से इतना इंप्रेस हो गए फिनलैंड के राष्ट्रपति, बोले- UNSC में आपकी सीट पक्की...

फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भारत की विदोश नीति पर कहा, 'आपकी विदेश नीति की खूबी ये है कि आप कभी गलतफहमी में नहीं रहते. आपने हमेशा अपनी विदेश नीति को व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित रखा है.'

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 05 Mar 2026 03:26 PM (IST)
फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत को स्थाई सदस्यता मिलने की वकालत की है. अलेक्जेंडर स्टब 4 मार्च से 7 मार्च तक भारत के चार दिवसीय दौरे पर हैं. यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने यह बात कही है. उन्होंने दुनिया से यह भी अपील की है कि वो थोड़ा और भारत की तरह हो जाए क्योंकि ये देश दूसरों की स्वायत्ता का मान रखता है और व्यावहारिक नजरिए से आगे बढ़ता. 

बदलते दौर में भारत की बढ़ती भूमिका पर बात करते हुए अलेक्जेंडर स्टब ने कहा, 'दुनिया बदल रही है, हम ग्लोबल ऑर्डर में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और भारत, ग्लोबल साउथ में अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह तय करेगा कि यह ऑर्डर किस दिशा में जाएगा. आज हमने इस इलाके में सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की. हमने रक्षा मामलों और संघर्षों वेस्ट एशिया और यूक्रेन पर भी बात की. हम इस बात पर सहमत हुए कि युद्ध खत्म करना सभी के हित में है. एक स्थाई शांति तभी हो सकती है जब यूनाइटेड नेशंस के सिद्धांतों का सम्मान किया जाए.'

अलेक्जेंडर स्टब ने कहा, 'मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए एक सीट बहुत जरूरी है. हमने भारत और ईयू के बीच रिश्ते पर भी बात की, और मैं मानता हूं कि ये रणनीतिक साझेदारी जरूरी है. एक अच्छी शुरुआत हो रही है. मेरे साथ फिनलैंड के 20 कंपनियां आई हैं जो टेक्नोलॉजी से लेकर क्वांटम, सैटेलाइट्स, नेटवर्क्स, फूड और ग्रीन टेक तक में काम करती हैं.'

अलेक्जेंडर स्टब ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, 'भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली देशों में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. जैसा कि हमने देखा है, आप अब यूरोप के लिए एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार हैं. आप दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं, जिसे हम यहां हर दिन देख सकते हैं.'

इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर अलेक्जेंडर स्टब ने कहा, 'आपकी विदेश नीति की खूबी ये है कि आप कभी गलतफहमी में नहीं रहते. आपने हमेशा अपनी विदेश नीति को व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित रखा है. आपने दुनिया को दिखाया है कि रणनीतिक सतर्कता और स्वायत्तता की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है, साथ ही बहुपक्षवाद और वैश्विक सहयोग का समर्थन भी किया है. मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ​​है कि दुनिया को थोड़ा और भारतीय बनना चाहिए.'

 

Published at : 05 Mar 2026 03:26 PM (IST)
Finland UNSC PM Modi
Embed widget