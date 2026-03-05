फटे पैकेट में आया क्रेनबेरी का जूस तो ब्लिंकिट को ऐसे किया रिटर्न, वीडियो देख आ जाएगी शर्म

ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी का चलन पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है. आज लोग घर बैठे कुछ ही मिनटों में दूध, फल, सब्जी, स्नैक्स या जूस जैसी चीजें ऑर्डर कर लेते हैं. खासकर क्विक-कॉमर्स ऐप्स, जो 10–15 मिनट में सामान पहुंचाने का दावा करते हैं, शहरों में काफी फेमस हो चुके हैं, लेकिन कभी-कभी जल्दबाजी में पैकिंग या जांच ठीक से न होने की वजह से ग्राहकों को खराब या टूटा-फूटा सामान भी मिल जाता है.

ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक ग्राहक ने क्रेनबेरी जूस ऑर्डर किया, लेकिन जब पैकेट घर पहुंचा तो वह पहले से ही फटा हुआ था. जूस पैकेट से बाहर निकल चुका था और ग्राहक को उसे संभालने के लिए अलग बर्तन का सहारा लेना पड़ा. बाद में जब कंपनी ने उस प्रोडक्ट को वापस लेने के लिए डिलीवरी बॉय भेजा, तो एक अजीब-सी स्थिति बन गई क्योंकि अब सवाल यह था कि फटे पैकेट वाला जूस वापस कैसे किया जाए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया.

क्या हुआ था पूरा मामला?

वायरल वीडियो में कस्टमर बताते हैं कि उन्होंने क्रेनबेरी जूस का पैकेट मंगाया था, लेकिन जब डिलीवरी हुई तो पैकेट फटा हुआ था और जूस बाहर निकल रहा था. ऐसे में कस्टमर ने जूस को बचाने के लिए उसे अपने घर के एक भगोने में डाल दिया. इसके बाद कस्टमर ने कंपनी से शिकायत की, शिकायत मिलने पर कंपनी की ओर से प्रोडक्ट वापस लेने के लिए डिलीवरी बॉय को भेज दिया गया, लेकिन जब वह जूस लेने पहुंचा, तो नई परेशानी खड़ी हो गई. अब पैकेट तो पहले ही फट चुका था और जूस भगोने में रखा हुआ था. ऐसे में ग्राहक मजाकिया अंदाज में पूछते हैं कि अब इसे वापस कैसे करें. क्या पूरा भगोना ही दे दें.

पन्नी में भरकर वापस भेजने की बात

वीडियो में कस्टमर हंसते हुए कहते हैं कि जूस तो अब उनके बर्तन में है, तो क्या उसी के साथ वापस कर दें. इसके बाद बातचीत के दौरान यह समाधान निकाला गया कि जूस को किसी पन्नी या प्लास्टिक में डालकर वापस भेज दिया जाए. कस्टमर इस बात पर मजाक करते हुए कहते हैं कि अरे भाई, ऐसा मत करो… थोड़ी तो शर्म करो. उनका यह अंदाज लोगों को काफी मजेदार लगा.

यह भी पढ़ें - झारखंड के ‘टार्जन’ ने कर दिखाया कमाल, मारुति 800 को बना दिया लेम्बोर्गिनी जैसी सुपरकार, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @sarviind नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया कि उन्होंने Blinkit से जूस मंगवाया था, लेकिन वह फटा हुआ पहुंचा, अब जब डिलीवरी बॉय उसे वापस लेने आया है, तो सवाल यह है कि उसे लौटाएं कैसे-क्या भगोना भी साथ दे दें. वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे शेयर कर चुके हैं.

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में यूजर्स अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इस घटना को मजेदार बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि खाने-पीने की चीजों की डिलीवरी में खास सावधानी जरूरी होती है. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि अब तो बर्तन भी रिटर्न करना पड़ेगा. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि कंपनियों को पैकिंग और क्वालिटी चेक पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि ग्राहकों को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

यह भी पढ़ें - Video: बुआ की शादी में नन्हीं बच्ची ने लूटी महफिल, नानू-दादू संग डांस का वीडियो हुआ वायरल