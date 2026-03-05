हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs ENG: भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?

IND vs ENG: भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच बड़ा मुकाबला होना है, लेकिन बारिश की आशंका को लेकर फैंस के मन में कई सवाल हैं.अगर मैच बारिश से धुल जाता है तो फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 05 Mar 2026 02:02 PM (IST)
IND vs ENG: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. गुरुवार को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है. हालांकि मैच से पहले एक बड़ा सवाल चर्चा में है - अगर बारिश की वजह से यह मुकाबला रद्द हो गया तो फाइनल में कौन पहुंचेगा?

सेमीफाइनल के लिए रखा गया है रिजर्व डे

आईसीसी ने नॉकआउट मुकाबलों को ध्यान में रखते हुए सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे रखा है. भारत और इंग्लैंड का मैच 5 मार्च को खेला जाएगा, लेकिन अगर उसी दिन बारिश के कारण खेल पूरा नहीं हो पाता तो मुकाबला अगले दिन यानी 6 मार्च को जारी किया जा सकता है. मैच अधिकारियों के पास पहले दिन अतिरिक्त 90 मिनट और रिजर्व डे पर 120 मिनट का समय रहेगा, ताकि किसी तरह मुकाबले का नतीजा निकाला जा सके.

मैच का रिजल्ट निकालने के लिए कितने ओवर जरूरी

टी20 मैच में सामान्य तौर पर नतीजा आने के लिए दोनों टीमों को कम से कम 5-5 ओवर खेलने होते हैं, लेकिन सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबलों में नियम थोड़े अलग होते हैं. यहां मैच का आधिकारिक परिणाम तभी निकलेगा जब दोनों टीमें कम से कम 10-10 ओवर खेल लें. अगर बारिश के कारण 10-10 ओवर भी नहीं हो पाते, तो मुकाबले का फैसला दूसरे नियमों के आधार पर किया जाएगा. 

पूरी तरह धुल गया मैच तो क्या होगा?

अगर बारिश इतनी ज्यादा हो जाए कि मैच और रिजर्व डे दोनों दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सके, तो फिर फैसला सुपर ओवर या बाउंड्री काउंट से नहीं होगा. ऐसी स्थिति में टीमों की सुपर-8 स्टेज की रैंकिंग देखी जाएगी. टीम इंडिया सुपर-8 के ग्रुप-1 में दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि इंग्लैंड ग्रुप-2 में पहले स्थान पर रहा था. ऐसे में अगर मुकाबला पूरी तरह रद्द हो जाता है, तो इंग्लैंड को सीधे फाइनल का टिकट मिल जाएगा और भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा.

वानखेड़े में दोनों टीमों का प्रदर्शन

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट में कुछ मुकाबले खेले हैं. इंग्लैंड को यहां नेपाल के खिलाफ आखिरी गेंद पर रोमांचक जीत मिली थी, जबकि वेस्टइंडीज से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं भारत को भी अमेरिका के खिलाफ जीत के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी. ऐसे में सेमीफाइनल मुकाबला बेहद कड़ा होने की उम्मीद है.  

Published at : 05 Mar 2026 02:02 PM (IST)
