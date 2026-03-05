हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएंड्रॉयड यूजर्स के लिए आ गई अब तक की सबसे बड़ी सिक्योरिटी अपडेट, गूगल ने दूर किए 100 से ज्यादा बग्स, ऐसे करें इंस्टॉल

एंड्रॉयड यूजर्स के लिए आ गई अब तक की सबसे बड़ी सिक्योरिटी अपडेट, गूगल ने दूर किए 100 से ज्यादा बग्स, ऐसे करें इंस्टॉल

गूगल ने इस महीने कई सालों की सबसे बड़ी सिक्योरिटी अपडेट जारी की है. इसमें 129 बग्स को फिक्स किया गया है. एंड्रॉयड यूजर्स को तुरंत इसे इंस्टॉल करने की सलाह दी गई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Mar 2026 12:16 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. गूगल ने सालों की अपनी सबसे बड़ी सिक्योरिटी अपडेट जारी की है, जिसमें कुल 129 बग्स को फिक्स किया गया है. कंपनी ने मार्च के एंड्रॉयड सिक्योरिटी बुलेटिन में इसकी जानकारी दी है. यह अप्रैल, 2018 में आई अपडेट से भी बड़ी अपडेट है, जिसमें एक साथ कई सिक्योरिटी खामियों को दूर किया गया था. इस लेटेस्ट अपडेट में गूगल ने CVE-2026-21385 बग को भी फिक्स कर दिया है, जिसका पहले ही साइबर अटैकर्स गलत फायदा उठा रहे थे. यह बग क्वालकॉम के 234 चिपसेट को अफेक्ट कर रहा था.

इन बग्स को भी किया गया फिक्स

क्वालकॉम चिपसेट के बग को अलावा गूगल ने सिस्टम, फ्रेमवर्क और कर्नेल कंपोनेंट से जुड़े 10 क्रिटिकल बग्स को भी फिक्स किया है. इनकी बग्स की मदद से साइबर अटैकर्स यूजर को टारगेट कर उनके सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले सकते थे. इन क्रिटिकल बग्स का सबसे ज्यादा असर उन यूजर्स पर पड़ रहा था, जिनके डिवाइसेस में क्वालकॉम की चिप लगी हुई है. इसमें दुनियाभर के अधिकतर स्मार्टफोन और टैबलेट कवर हो जाते हैं. इन अभी यूजर्स को लेटेस्ट अपडेट तुरंत इंस्टॉल करने की सलाह दी गई है.

कैसे इंस्टॉल करें अपडेट?

अपने एंड्रॉयड डिवाइस की सेटिंग में जाकर अबाउट फोन सेक्शन ओपन करें. इसके बाद एंड्रॉयड वर्जन पर टैप कर सिक्योरिट अपडेट को सेलेक्ट करें. यहां आपको 2026-03-05 पैच लेवल वाली अपडेट नजर आ जाएगी. अगर यह अपडेट अवेलेबल है तो इसे तुरंत इंस्टॉल कर लें. वहीं अगर आपको यह अपडेट नजर नहीं आ रही है तो गूगल ने ऐसे यूजर्स के भी एडवायजरी जारी की है, जिन यूजर्स के लिए अभी यह अपडेट अवेलेबल नहीं हुई है, उन्हें थर्ड पार्टी स्टोर से ऐप्स डाउनलोड न करने, वेबसाइट और ईमेल में आई अटैचमेंट को ओपन करते समय सावधान रहने और गूगल प्ले प्रोटेक्ट को इनेबल रखने की सलाह दी गई है.

ये भी पढ़ें-

पानी में गिर गया फोन? घबराने की बजाय करें ये काम, बच सकता है बड़ा नुकसान

Published at : 05 Mar 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
Android Google TECH NEWS Android Security Update
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
एंड्रॉयड यूजर्स के लिए आ गई अब तक की सबसे बड़ी सिक्योरिटी अपडेट, गूगल ने दूर किए 100 से ज्यादा बग्स, ऐसे करें इंस्टॉल
एंड्रॉयड यूजर्स के लिए आ गई अब तक की सबसे बड़ी सिक्योरिटी अपडेट, गूगल ने दूर किए 100 से ज्यादा बग्स, ऐसे करें इंस्टॉल
टेक्नोलॉजी
पानी में गिर गया फोन? घबराने की बजाय करें ये काम, बच सकता है बड़ा नुकसान
पानी में गिर गया फोन? घबराने की बजाय करें ये काम, बच सकता है बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
TV रिमोट पर लाल, पीले, हरे बटनों का राज क्या है? अधिकतर लोगों को नहीं पता इनका इस्तेमाल
TV रिमोट पर लाल, पीले, हरे बटनों का राज क्या है? अधिकतर लोगों को नहीं पता इनका इस्तेमाल
टेक्नोलॉजी
YouTube वीडियो पर 50,000 व्यूज आने पर कितनी कमाई होगी? यहां जानें पूरा हिसाब-किताब और इनकम बढ़ाने का तरीका
YouTube वीडियो पर 50,000 व्यूज आने पर कितनी कमाई होगी? यहां जानें पूरा हिसाब-किताब और इनकम बढ़ाने का तरीका
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप को मारने का था प्लान', ईरानी खुफिया एजेंट्स की बड़ी साजिश का खुलासा, PAK नागरिक बोला- मेरे पास कोई चारा नहीं...
'ट्रंप को मारने का था प्लान', ईरानी खुफिया एजेंट्स की बड़ी साजिश का खुलासा, PAK नागरिक बोला- मेरे पास कोई चारा नहीं...
बिहार
CM की कुर्सी छूटी, राज्यसभा मिली: कैसे BJP के 'प्लान' ने नीतीश को 4 महीने में आखिरी स्टेशन पर उतार फेंका?
CM की कुर्सी छूटी, राज्यसभा मिली: कैसे BJP के 'प्लान' ने नीतीश को 4 महीने में आखिरी स्टेशन पर उतार फेंका?
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: नीतीश कुमार ने खुद पोस्ट नहीं किया अपना पहला बयान? RJD सांसद का दावा
Live: नीतीश कुमार ने खुद पोस्ट नहीं किया अपना पहला बयान? RJD सांसद का दावा
क्रिकेट
IND VS ENG Semifinal: टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं इंग्लैंड के ये 5 खिलाड़ी, सेमीफाइनल में तोड़ सकते हैं करोड़ों भारतीयों का दिल
टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं इंग्लैंड के ये 5 खिलाड़ी, सेमीफाइनल में तोड़ सकते हैं करोड़ों भारतीयों का दिल
बॉलीवुड
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
विश्व
Nepal Elections 2026: Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
यूटिलिटी
इन्वर्टर की बैटरी बार-बार हो रही डिस्चार्ज, बदलने से पहले करें ये काम; बच जाएंगे पैसे
इन्वर्टर की बैटरी बार-बार हो रही डिस्चार्ज, बदलने से पहले करें ये काम; बच जाएंगे पैसे
लाइफस्टाइल
How Sperm Is Produced: पुरुष के शरीर में कैसे बनता है स्पर्म, कितने दिन जिंदा रहता है यह?
पुरुष के शरीर में कैसे बनता है स्पर्म, कितने दिन जिंदा रहता है यह?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget