अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. गूगल ने सालों की अपनी सबसे बड़ी सिक्योरिटी अपडेट जारी की है, जिसमें कुल 129 बग्स को फिक्स किया गया है. कंपनी ने मार्च के एंड्रॉयड सिक्योरिटी बुलेटिन में इसकी जानकारी दी है. यह अप्रैल, 2018 में आई अपडेट से भी बड़ी अपडेट है, जिसमें एक साथ कई सिक्योरिटी खामियों को दूर किया गया था. इस लेटेस्ट अपडेट में गूगल ने CVE-2026-21385 बग को भी फिक्स कर दिया है, जिसका पहले ही साइबर अटैकर्स गलत फायदा उठा रहे थे. यह बग क्वालकॉम के 234 चिपसेट को अफेक्ट कर रहा था.

इन बग्स को भी किया गया फिक्स

क्वालकॉम चिपसेट के बग को अलावा गूगल ने सिस्टम, फ्रेमवर्क और कर्नेल कंपोनेंट से जुड़े 10 क्रिटिकल बग्स को भी फिक्स किया है. इनकी बग्स की मदद से साइबर अटैकर्स यूजर को टारगेट कर उनके सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले सकते थे. इन क्रिटिकल बग्स का सबसे ज्यादा असर उन यूजर्स पर पड़ रहा था, जिनके डिवाइसेस में क्वालकॉम की चिप लगी हुई है. इसमें दुनियाभर के अधिकतर स्मार्टफोन और टैबलेट कवर हो जाते हैं. इन अभी यूजर्स को लेटेस्ट अपडेट तुरंत इंस्टॉल करने की सलाह दी गई है.

कैसे इंस्टॉल करें अपडेट?

अपने एंड्रॉयड डिवाइस की सेटिंग में जाकर अबाउट फोन सेक्शन ओपन करें. इसके बाद एंड्रॉयड वर्जन पर टैप कर सिक्योरिट अपडेट को सेलेक्ट करें. यहां आपको 2026-03-05 पैच लेवल वाली अपडेट नजर आ जाएगी. अगर यह अपडेट अवेलेबल है तो इसे तुरंत इंस्टॉल कर लें. वहीं अगर आपको यह अपडेट नजर नहीं आ रही है तो गूगल ने ऐसे यूजर्स के भी एडवायजरी जारी की है, जिन यूजर्स के लिए अभी यह अपडेट अवेलेबल नहीं हुई है, उन्हें थर्ड पार्टी स्टोर से ऐप्स डाउनलोड न करने, वेबसाइट और ईमेल में आई अटैचमेंट को ओपन करते समय सावधान रहने और गूगल प्ले प्रोटेक्ट को इनेबल रखने की सलाह दी गई है.

