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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीHow To Check TV Remote: TV Remote खराब है या बैटरी? मोबाइल कैमरे से ऐसे करें पता

How To Check TV Remote: TV Remote खराब है या बैटरी? मोबाइल कैमरे से ऐसे करें पता

How To Check TV Remote: अब आप घर बैठे अपने फोन के कैमरे से पता कर सकते है कि आपके TV के Remote में क्या समस्या है? उसके अंदर के किस पुर्जे में गड़बड़ी है?

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 18 Aug 2026 04:05 PM (IST)
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How To Check TV Remote: कई बार जब हम टीवी देख रहे होते हैं, तो अचानक रिमोट काम करना बंद कर देता है. हम बार-बार बटन दबाते हैं, रिमोट को हाथ पर ठोकते हैं, लेकिन टीवी का चैनल नहीं बदलता. ऐसे समय में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यह होता है कि रिमोट सच में अंदर से खराब हो गया है या सिर्फ उसकी बैटरी खत्म हुई है. 

अक्सर लोग इस परिस्थिति में सीधे नया रिमोट खरीद लाते हैं या बाजार में मैकेनिक के चक्कर काटने लगते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके जेब में रखा स्मार्टफोन इस समस्या को चुटकियों में सुलझा सकता है. आप अपने मोबाइल के कैमरे की मदद से घर बैठे सिर्फ 10 सेकंड में रिमोट का लाइव टेस्ट कर सकते हैं.

TV Remote कैसे काम करता है?

दरअसल, बाजार में मिलने वाले ज्यादातर टीवी, एसी या सेट-टॉप बॉक्स के रिमोट इन्फ्रारेड लाइट तकनीक पर काम करते हैं. जब भी आप रिमोट का कोई बटन दबाते हैं, तो उसके आगे लगे छोटे से बल्ब से एक अदृश्य रोशनी निकलती है जो सीधे टीवी के सेंसर तक सिग्नल पहुंचाती है. यह इन्फ्रारेड लाइट की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिसे इंसान की नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता. लेकिन हमारे स्मार्टफोन के कैमरे में लगे सेंसर इस लाइट को बहुत आसानी से देख और रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसी तकनीक का फायदा उठाकर हम रिमोट की जांच करते हैं. 

मोबाइल कैमरे से कैसे करें चेक?

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन का प्राइमरी या फ्रंट कैमरा ऐप ओपन करें. अब कैमरे की स्क्रीन पर देखते हुए रिमोट का कोई भी बटन दबाकर रखें. बटन दबाते समय मोबाइल की स्क्रीन को ध्यान से देखें कि रिमोट के बल्ब में कोई हलचल हो रही है या नहीं. 

अगर बटन दबाने पर मोबाइल स्क्रीन पर रिमोट के बल्ब से बैंगनी, लाल या सफेद रंग की चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आपका रिमोट बिल्कुल ठीक है और बैटरी भी चालू है. ऐसे में दिक्कत आपके टीवी के सेंसर में हो सकती है. यदि कैमरे में रोशनी तो दिख रही है लेकिन वह बहुत धुंधली या कमजोर है, तो समझ जाएं कि रिमोट के सेल खत्म होने वाले हैं. नई बैटरी डालते ही रिमोट पहले की तरह काम करने लगेगा. लेकिन अगर बटन दबाने के बाद भी मोबाइल स्क्रीन पर कोई रोशनी नहीं चमकती है, तो इसका मतलब है कि या तो रिमोट के अंदर का सर्किट खराब हो चुका है या उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है.

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रिमोट को खोलकर देखें

इसके अलावा, कई बार रिमोट के भीतर जहां सेल लगाए जाते हैं, उस लोहे के स्प्रिंग या पोर्ट पर जंग या धूल जम जाती है. इसकी वजह से भी पावर सप्लाई रुक जाती है. सेल बदलने से पहले उस जगह को किसी सूखे कपड़े या माचिस की तीली से थोड़ा साफ करके देख लें. कई बार ऐसा करने से रिमोट काम करना शुरू कर देता है. 

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 04:05 PM (IST)
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