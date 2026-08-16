Cyber Attack होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? जानें कैसे बचें

आपको बता दें कि Cyber Attack का शक होने पर सबसे पहले डिवाइस को इंटरनेट से अलग करना चाहिए. इसके बाद Wi-Fi बंद करें और Ethernet Cable लगी है तो उसे निकाल दें. फोन में Mobile Data भी बंद कर दें. इससे हमलावर के साथ डिवाइस का कनेक्शन टूट जाता है और Malware को आगे फैलने या डेटा भेजने से रोकने में मदद मिलती है.