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Cyber Attack होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? जानें कैसे बचें
Cyber Attack: कोई Unknown File डाउनलोड हुई है तो उसे भी बिलकुल न ओपन करें.
आज के समय में Cyber Attack पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या बन चुका है. ये सिर्फ बड़ी कंपनियों या सरकारी संस्थानों तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि अब साइबर हमले आम यूजर्स पर भी अपना असर डालने लगे हैं. बता दें कि अब आम इंसान भी Phishing, Malware, Ransomware, Account Hacking और Online Fraud का शिकार होने लगे हैं. अगर आपको लगता है कि आपका फोन, कंप्यूटर या कोई Online Account Cyber Attack की चपेट में आ गया है तो तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए.
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Published at : 16 Aug 2026 03:01 PM (IST)
Tags :Cyber Attack TECH NEWS HINDI
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion