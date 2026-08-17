CERT-In ने इन यूजर्स के लिए जारी कर दी चेतावनी! जानें खतरा

CERT-In के मुताबिक, Chrome के कई हिस्सों में ‘Use-After-Free’ टाइप की सेफ्टी कमजोरियां पाई गई हैं. इनमें V8, TabStrip, HTML, Extensions और Blink जैसे कंपोनेंट भी शामिल हैं. बता दें कि इस तरह की खामी का फायदा उठाकर साइबर हमलावर किसी खास तरीके से तैयार किए गए वेबपेज या लिंक के जरिए यूजर को निशाना बनाते हैं. ऐसे मे अगर यूजर ऐसे लिंक पर क्लिक करता है या वेबसाइट को ओपन करता है तो साइबर हमलावर को यूजर के सिस्टम पर कंट्रोल मिल जाता है और वो सिस्टम में कुछ भी खतरनाक कर सकता है.