CERT-In ने इन यूजर्स के लिए जारी कर दी चेतावनी! जानें खतरा

गूगल क्रोम का आज कई लोग इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोगों को इससे जुड़े खतरों के बारे में नहीं पता होता है. इसी कड़ी में बता दें कि भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने डेस्कटॉप पर Chrome का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है.
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, क्रोम में कुछ ऐसी कमियां पाई गई हैं जिनका फायदा उठाकर साइबर अपराधी लोगों के सिस्टम को हैक कर सकते हैं या फिर कहीं दूसरी जगह से बैठ कर आपके सिस्टम में कोई कोड को रन करवा सकते हैं. इससे आपके सिस्टम की जरूरी जानकारी या फिर पूरा सिस्टम भी हैकर्स के कंट्रोल में जा सकता है.
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जानकारी के अनुसार, CERT-In की चेतावनी Google Chrome के डेस्कटॉप वर्जन के लिए जारी किया गया है. इसका असर Windows, macOS और Linux सिस्टम पर पड़ सकता है. एजेंसी ने यूजर्स को तुरंत क्रोम को अपडेट करने की सलाह दी है. ऐसा न करने वाले यूजर्स को साइबर हमले का सामना करना पड़ सकता है और उनकी जरूरी जानकारी हैकर्स के हाथ भी लग सकती है.
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आपको बता दें कि साइबर हमलावर अक्सर लोगों को नकली लिंक, संदिग्ध मैसेज या फर्जी वेबसाइट के जरिए फंसाने का काम करते हैं. ऐसे में यूजर्स को सलाह दी जाती है किसी भी अनजान लिंक पर क्लिन न करें. हालांकि, केवल लिंक से बचना ही काफी नहीं होता है. कई बार पुराने ब्राउजर को अपडेट करना भी जरूरी होता है जिससे पुराने वर्जन में मौजूद कमियां नए अपडेट के साथ खत्म हो जाती हैं.
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CERT-In के मुताबिक, Chrome के कई हिस्सों में ‘Use-After-Free’ टाइप की सेफ्टी कमजोरियां पाई गई हैं. इनमें V8, TabStrip, HTML, Extensions और Blink जैसे कंपोनेंट भी शामिल हैं. बता दें कि इस तरह की खामी का फायदा उठाकर साइबर हमलावर किसी खास तरीके से तैयार किए गए वेबपेज या लिंक के जरिए यूजर को निशाना बनाते हैं. ऐसे मे अगर यूजर ऐसे लिंक पर क्लिक करता है या वेबसाइट को ओपन करता है तो साइबर हमलावर को यूजर के सिस्टम पर कंट्रोल मिल जाता है और वो सिस्टम में कुछ भी खतरनाक कर सकता है.
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अब आपको बता दें कि अगर आप भी अपना गूगल क्रोम को अपडेट करना चाहते हैं तो ये बहुत आसान प्रोसेस है. इसके लिए आपको कंप्यूटर पर Google Chrome खोलना है और ऊपर दाईं ओर मौजूद तीन डॉट्स वाले मेन्यू पर क्लिक करना है. इसके बाद Help में जाकर About Google Chrome पर क्लिक करना है. अब Chrome अपने आप उपलब्ध अपडेट की जांच करेगा. अगर नया अपडेट मौजूद है तो ब्राउजर उसे डाउनलोड करना शुरू कर देगा.
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डाउनलोड पूरा होने के बाद Relaunch का ऑप्शन दिखाई देगा जिसपर आपको क्लिक करना है. इसके बाद आपके सिस्टम में नया वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा और जरूरी सिक्योरिटी पैच भी एक्टिव हो जाएंगे.