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फोन चोरी होने के बाद हैकर्स सबसे पहले क्या करते हैं? जानें सच्चाई
Tech Tips: फोन चोरी करने के बाद अपराधी अक्सर सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि डिवाइस आसानी से अनलॉक हो रहा है या नहीं.
डिजिटल दुनिया में आज स्मार्टफोन सिर्फ कॉल, फोटो या मैसेज करने के लिए ही नहीं इस्तेमाल होता है बल्कि अब लोग फोन के जरिए ही ऑनलाइन पेमेंट, सोशल मीडिया और जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी डिवाइस में रखते हैं. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का फोन चोरी हो जाता है तो उसके जरूरी डॉक्यूमेंट्स से लेकर बैंकिंग जानकारी भी खतरे में पड़ सकती है. आइए जानते हैं कि फोन चोरी होने के बाद आखिर हैकर्स सबसे पहले डिवाइस के साथ क्या करते हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 03:53 PM (IST)
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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