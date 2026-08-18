फोन चोरी होने के बाद हैकर्स सबसे पहले क्या करते हैं? जानें सच्चाई

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फोन चोरी करने के बाद अपराधी अक्सर सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि डिवाइस आसानी से अनलॉक हो रहा है या नहीं. कमजोर PIN, आसान पैटर्न या बिना लॉक वाले फोन को हैकर्स आसानी से ओपन कर लेते हैं. हालांकि, आज के एडवांस स्मार्टफोन में स्ट्रांग एन्क्रिप्शन और सेफ्टी फीचर्स होते हैं इसलिए सिर्फ फोन हाथ लग जाने से सारा डेटा आसानी से नहीं खुल जाता है.