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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीलीक हो गया कैमरा वाले AirPods का लुक! जानें कब होगा लॉन्च

लीक हो गया कैमरा वाले AirPods का लुक! जानें कब होगा लॉन्च

Apple AirPods With Camera: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कैमरे वाले एयरपॉड्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया जा रहा है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 18 Aug 2026 05:21 PM (IST)
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  • बी790 कोडनेम, 2026 में लॉन्च होने की संभावना।

Apple AirPods With Camera: सितंबर 2026 में Apple का इवेंट होने वाला है जहां कंपनी अपनी नई iPhone 18 सीरीज को लॉन्च करने वाली है. इस इवेंट में आईफोन के साथ और भी कई प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे. इसी बीच Apple के एक नए प्रोडक्ट की काफी चर्चा हो रही है. जी हां, दरअसल, कंपनी जल्द ही अपना कैमरे वाला AirPods को लॉन्च करने की तैयारी में है जिसका डिजाइन ऑनलाइन लीक हो गया है.

कैमरा वाले AirPods कैसे करेंगे काम?

MacRumors की रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कैमरे वाले एयरपॉड्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया जा रहा है. हालांकि, ये डेमो वीडियो माना जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, इन AirPods का मकसद सिर्फ फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं है बल्कि इनमें लगे कैमरे Visual Intelligence के साथ मिलकर काम करेंगे. इसका मतलब साफ है कि यूजर्स इस डिवाइस को पहनने के बाद जिस भी चीज को देखता है उसके बारे में वो Siri से सवाल भी पूछ सकता है.

ये है कोडनेम 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, माना जा रहा है कि इस प्रोडक्ट को कंपनी B790 कोडनेम से तैयार कर रही है. इसके अलावा बताया जा रहा है कि कंपनी इस प्रोडक्ट पर पिछले करीब 4 सालों से काम कर रही है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक अपने इस प्रोडक्ट को लेकर कोई भी आधिकारीक जानकारी शेयर नहीं की है.

इसके अलावा अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि इस प्रोडक्ट में कितने और कैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे. फिलहाल, अभी तक इतना ही सामने आया है कि इस एयरपॉड्स में लगा हुआ कैमरा किसी भी चीज को देखकर उसके बार में यूजर्स को जानकारी उपलब्ध करा देगा.

अगले महीने होगा लॉन्च?

बताया जा रहा है कि कंपनी का ये प्रोडक्ट फिलहाल टेस्टिंग फेज में चल रहा है. इसके साथ ही पहले इस प्रोडक्ट के साल के शुरूआत में ही लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही थी. लेकिन अब कहा जा रहा है कि कंपनी इसे सितंबर 2026 यानी अगले महीने बाजार में उतार सकती है. इसका मतलब साफ है कि कंपनी इस नए प्रोडक्ट को आईफोन 18 सीरीज के साथ ही मार्केट में पेश कर सकती है. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी इसे अगले साल की शुरूआत में बाजार में उतार सकती है. फिलहाल कंपनी ने इस प्रोडक्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है. 

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 18 Aug 2026 05:21 PM (IST)
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