लीक हो गया कैमरा वाले AirPods का लुक! जानें कब होगा लॉन्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बी790 कोडनेम, 2026 में लॉन्च होने की संभावना।

Apple AirPods With Camera: सितंबर 2026 में Apple का इवेंट होने वाला है जहां कंपनी अपनी नई iPhone 18 सीरीज को लॉन्च करने वाली है. इस इवेंट में आईफोन के साथ और भी कई प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे. इसी बीच Apple के एक नए प्रोडक्ट की काफी चर्चा हो रही है. जी हां, दरअसल, कंपनी जल्द ही अपना कैमरे वाला AirPods को लॉन्च करने की तैयारी में है जिसका डिजाइन ऑनलाइन लीक हो गया है.

कैमरा वाले AirPods कैसे करेंगे काम?

MacRumors की रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कैमरे वाले एयरपॉड्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया जा रहा है. हालांकि, ये डेमो वीडियो माना जा रहा है.

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.



This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu — Aaron (@aaronp613) August 18, 2026

जानकारी के अनुसार, इन AirPods का मकसद सिर्फ फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं है बल्कि इनमें लगे कैमरे Visual Intelligence के साथ मिलकर काम करेंगे. इसका मतलब साफ है कि यूजर्स इस डिवाइस को पहनने के बाद जिस भी चीज को देखता है उसके बारे में वो Siri से सवाल भी पूछ सकता है.

ये है कोडनेम

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, माना जा रहा है कि इस प्रोडक्ट को कंपनी B790 कोडनेम से तैयार कर रही है. इसके अलावा बताया जा रहा है कि कंपनी इस प्रोडक्ट पर पिछले करीब 4 सालों से काम कर रही है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक अपने इस प्रोडक्ट को लेकर कोई भी आधिकारीक जानकारी शेयर नहीं की है.

इसके अलावा अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि इस प्रोडक्ट में कितने और कैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे. फिलहाल, अभी तक इतना ही सामने आया है कि इस एयरपॉड्स में लगा हुआ कैमरा किसी भी चीज को देखकर उसके बार में यूजर्स को जानकारी उपलब्ध करा देगा.

अगले महीने होगा लॉन्च?

बताया जा रहा है कि कंपनी का ये प्रोडक्ट फिलहाल टेस्टिंग फेज में चल रहा है. इसके साथ ही पहले इस प्रोडक्ट के साल के शुरूआत में ही लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही थी. लेकिन अब कहा जा रहा है कि कंपनी इसे सितंबर 2026 यानी अगले महीने बाजार में उतार सकती है. इसका मतलब साफ है कि कंपनी इस नए प्रोडक्ट को आईफोन 18 सीरीज के साथ ही मार्केट में पेश कर सकती है. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी इसे अगले साल की शुरूआत में बाजार में उतार सकती है. फिलहाल कंपनी ने इस प्रोडक्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है.

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