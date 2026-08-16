USB4 और USB-C में क्या होता है फर्क? जानें कौन ज्यादा फास्ट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि USB-C को एक कनेक्टर के तौर पर देखा जाता है. इसका साइज छोटा और दोनों तरफ से एक जैसा होता है, इसलिए इसे किसी भी साइड से लगाया जा सकता है. USB-C के जरिए डेटा ट्रांसफर, चार्जिंग और कई मामलों में वीडियो आउटपुट भी किया जा सकता है. लेकिन सिर्फ डिवाइस में USB-C पोर्ट देखकर ये कहना गलता होगा कि वो सबसे तेज स्पीड देगा. अलग-अलग USB-C पोर्ट के पीछे अलग USB स्टैंडर्ड होते हैं.