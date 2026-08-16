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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीUSB4 और USB-C में क्या होता है फर्क? जानें कौन ज्यादा फास्ट

USB4 और USB-C में क्या होता है फर्क? जानें कौन ज्यादा फास्ट

USB4 Vs USB-C: USB4 एक USB स्टैंडर्ड है जो डेटा ट्रांसफर की तेज स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 16 Aug 2026 04:19 PM (IST)
USB4 Vs USB-C: USB4 एक USB स्टैंडर्ड है जो डेटा ट्रांसफर की तेज स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है.

आजकल स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में USB Type-C पोर्ट देखने को मिलता है जो फाइल ट्रांसफर जैसे काम में इस्तेमाल होता है. लेकिन इसके साथ ही USB4 का भी इस्तेमाल किया जाता है. बता दें कि देखने में USB-C और USB4 एक ही तरह के होते हैं लेकिन असल में दोनों में काफी अंतर होता है. USB-C एक कनेक्टर और पोर्ट का डिजाइन है जबकि USB4 एक USB टेक्नोलॉजी और डेटा ट्रांसफर स्टैंडर्ड है. यही वजह है कि हर USB-C पोर्ट USB4 की स्पीड नहीं देता.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि USB-C को एक कनेक्टर के तौर पर देखा जाता है. इसका साइज छोटा और दोनों तरफ से एक जैसा होता है, इसलिए इसे किसी भी साइड से लगाया जा सकता है. USB-C के जरिए डेटा ट्रांसफर, चार्जिंग और कई मामलों में वीडियो आउटपुट भी किया जा सकता है. लेकिन सिर्फ डिवाइस में USB-C पोर्ट देखकर ये कहना गलता होगा कि वो सबसे तेज स्पीड देगा. अलग-अलग USB-C पोर्ट के पीछे अलग USB स्टैंडर्ड होते हैं.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि USB-C को एक कनेक्टर के तौर पर देखा जाता है. इसका साइज छोटा और दोनों तरफ से एक जैसा होता है, इसलिए इसे किसी भी साइड से लगाया जा सकता है. USB-C के जरिए डेटा ट्रांसफर, चार्जिंग और कई मामलों में वीडियो आउटपुट भी किया जा सकता है. लेकिन सिर्फ डिवाइस में USB-C पोर्ट देखकर ये कहना गलता होगा कि वो सबसे तेज स्पीड देगा. अलग-अलग USB-C पोर्ट के पीछे अलग USB स्टैंडर्ड होते हैं.
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वहीं, USB4 की बात करें तो ये एक USB स्टैंडर्ड है जो डेटा ट्रांसफर की तेज स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है. USB4 को USB Type-C कनेक्टर के साथ इस्तेमाल किया जाता है. USB4 की सबसे बड़ी खासियत इसकी फास्ट डेटा ट्रांसफर पावर है. USB4 के अलग-अलग वर्जन और डिवाइस के हिसाब से इसकी मैक्सिमम स्पीड अलग होती है.
वहीं, USB4 की बात करें तो ये एक USB स्टैंडर्ड है जो डेटा ट्रांसफर की तेज स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है. USB4 को USB Type-C कनेक्टर के साथ इस्तेमाल किया जाता है. USB4 की सबसे बड़ी खासियत इसकी फास्ट डेटा ट्रांसफर पावर है. USB4 के अलग-अलग वर्जन और डिवाइस के हिसाब से इसकी मैक्सिमम स्पीड अलग होती है.
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अब इन दोनों के बीच के अंतर की बात करें तो USB-C साइज और कनेक्टर को बताता है, वहीं, USB4 अंदर इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी और डेटा ट्रांसफर पावर को बताता है. जैसे किसी लैपटॉप में USB-C पोर्ट होगा लेकिन वो काम पुराने USB स्टैंडर्ड पर करेगा. वहीं, USB4 सपोर्ट वाला USB-C पोर्ट काफी तेज डेटा ट्रांसफर स्पीड को सपोर्ट करेगा.
अब इन दोनों के बीच के अंतर की बात करें तो USB-C साइज और कनेक्टर को बताता है, वहीं, USB4 अंदर इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी और डेटा ट्रांसफर पावर को बताता है. जैसे किसी लैपटॉप में USB-C पोर्ट होगा लेकिन वो काम पुराने USB स्टैंडर्ड पर करेगा. वहीं, USB4 सपोर्ट वाला USB-C पोर्ट काफी तेज डेटा ट्रांसफर स्पीड को सपोर्ट करेगा.
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आपको बता दें कि USB-C और USB4 के बीच के स्पीड की कंपैरिजन करें तो USB4 को फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए डिजाइन किया गया है. USB4 में 20Gbps, 40Gbps और कुछ नए USB4 वर्जन में इससे भी ज्यादा डेटा ट्रांसफर पावर मिलती है. हालांकि, असली स्पीड आपके लैपटॉप, फोन, केबल, स्टोरेज डिवाइस और इस्तेमाल किए जा रहे USB स्टैंडर्ड पर निर्भर करती है.
आपको बता दें कि USB-C और USB4 के बीच के स्पीड की कंपैरिजन करें तो USB4 को फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए डिजाइन किया गया है. USB4 में 20Gbps, 40Gbps और कुछ नए USB4 वर्जन में इससे भी ज्यादा डेटा ट्रांसफर पावर मिलती है. हालांकि, असली स्पीड आपके लैपटॉप, फोन, केबल, स्टोरेज डिवाइस और इस्तेमाल किए जा रहे USB स्टैंडर्ड पर निर्भर करती है.
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बताते चलें कि हर USB-C केबल USB4 की पूरी स्पीड देने में पावर नहीं होती है. कुछ केबल केवल चार्जिंग या सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए बनी होती हैं. इसलिए अगर आपको तेज डेटा ट्रांसफर चाहिए तो केबल की स्पीड और USB वर्जन को चेक करना जरूरी होता है.
बताते चलें कि हर USB-C केबल USB4 की पूरी स्पीड देने में पावर नहीं होती है. कुछ केबल केवल चार्जिंग या सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए बनी होती हैं. इसलिए अगर आपको तेज डेटा ट्रांसफर चाहिए तो केबल की स्पीड और USB वर्जन को चेक करना जरूरी होता है.
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नया लैपटॉप, फोन, SSD या USB-C केबल खरीदते समय सिर्फ Type-C देखकर फैसला न करें. डिवाइस के स्पेसिफिकेशन में USB 3.x, USB4, डेटा ट्रांसफर स्पीड, Thunderbolt सपोर्ट और पावर डिलीवरी जैसी जानकारी को भी चेक करना जरूरी होता है.
नया लैपटॉप, फोन, SSD या USB-C केबल खरीदते समय सिर्फ Type-C देखकर फैसला न करें. डिवाइस के स्पेसिफिकेशन में USB 3.x, USB4, डेटा ट्रांसफर स्पीड, Thunderbolt सपोर्ट और पावर डिलीवरी जैसी जानकारी को भी चेक करना जरूरी होता है.
Published at : 16 Aug 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI USB-C USB 4

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