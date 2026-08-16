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USB4 और USB-C में क्या होता है फर्क? जानें कौन ज्यादा फास्ट
USB4 Vs USB-C: USB4 एक USB स्टैंडर्ड है जो डेटा ट्रांसफर की तेज स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है.
आजकल स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में USB Type-C पोर्ट देखने को मिलता है जो फाइल ट्रांसफर जैसे काम में इस्तेमाल होता है. लेकिन इसके साथ ही USB4 का भी इस्तेमाल किया जाता है. बता दें कि देखने में USB-C और USB4 एक ही तरह के होते हैं लेकिन असल में दोनों में काफी अंतर होता है. USB-C एक कनेक्टर और पोर्ट का डिजाइन है जबकि USB4 एक USB टेक्नोलॉजी और डेटा ट्रांसफर स्टैंडर्ड है. यही वजह है कि हर USB-C पोर्ट USB4 की स्पीड नहीं देता.
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Published at : 16 Aug 2026 04:19 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI USB-C USB 4
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion