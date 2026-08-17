iPhone का ये फीचर बचा सकता है जान! जानें कैसे करें सेट

Medical ID सेट करने के लिए सबसे पहले iPhone में Health ऐप खोलें. इसके बाद अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें और Medical ID ऑप्शन को चुनें. इसके बाद यहां अपनी जरूरी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, मेडिकल कंडीशन, एलर्जी, दवाइयां और ब्लड ग्रुप को भरें. इसके बाद Emergency Contacts सेक्शन में जाकर कॉन्टैक्ट चुनें और उसके साथ आपका रिलेशन को भी भरें. जानकारी भरने के बाद इसे सेव कर दें.