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iPhone का ये फीचर बचा सकता है जान! जानें कैसे करें सेट
iPhone Emergency Feature: iPhone के Health ऐप में मौजूद Medical ID फीचर में यूजर अपनी जरूरी हेल्थ रिलेटेड जानकारी सेव कर सकता है.
आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और इंटरनेट चलाने का डिवाइस ही नहीं है बल्कि ये इमरजेंसी जैसे स्थिति में भी लोगों के बहुत काम आता है. मार्केट में एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के फोन मौजूद हैं. ऐसे में बता दें कि Apple iPhone में यूजर्स को एक ऐसा फीचर मिल जाता है जो लोगों की जान भी बचा सकता है. जी हां, दरअसल, मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ये फीचर आपके जरूरी मेडिकल डिटेल्स और Emergency Contact की जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम करता है.
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Published at : 17 Aug 2026 05:47 PM (IST)
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