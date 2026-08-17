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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीiPhone का ये फीचर बचा सकता है जान! जानें कैसे करें सेट

iPhone का ये फीचर बचा सकता है जान! जानें कैसे करें सेट

iPhone Emergency Feature: iPhone के Health ऐप में मौजूद Medical ID फीचर में यूजर अपनी जरूरी हेल्थ रिलेटेड जानकारी सेव कर सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 17 Aug 2026 06:48 PM (IST)
iPhone Emergency Feature: iPhone के Health ऐप में मौजूद Medical ID फीचर में यूजर अपनी जरूरी हेल्थ रिलेटेड जानकारी सेव कर सकता है.

आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और इंटरनेट चलाने का डिवाइस ही नहीं है बल्कि ये इमरजेंसी जैसे स्थिति में भी लोगों के बहुत काम आता है. मार्केट में एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के फोन मौजूद हैं. ऐसे में बता दें कि Apple iPhone में यूजर्स को एक ऐसा फीचर मिल जाता है जो लोगों की जान भी बचा सकता है. जी हां, दरअसल, मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ये फीचर आपके जरूरी मेडिकल डिटेल्स और Emergency Contact की जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम करता है.

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आपको बता दें कि iPhone के Health ऐप में मौजूद Medical ID फीचर में यूजर अपनी जरूरी हेल्थ रिलेटेड जानकारी सेव कर सकता है. इसमें नाम, उम्र, ब्लड ग्रुप, एलर्जी, मेडिकल कंडीशन, दवाइयों और दूसरी जरूरी जानकारी भरी जा सकती हैं जो मुश्किल स्थिति में काम आ सकती हैं.
आपको बता दें कि iPhone के Health ऐप में मौजूद Medical ID फीचर में यूजर अपनी जरूरी हेल्थ रिलेटेड जानकारी सेव कर सकता है. इसमें नाम, उम्र, ब्लड ग्रुप, एलर्जी, मेडिकल कंडीशन, दवाइयों और दूसरी जरूरी जानकारी भरी जा सकती हैं जो मुश्किल स्थिति में काम आ सकती हैं.
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ये जानकारी इमरजेंसी की स्थिति में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ या मदद करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत का आ सकती है. इतना ही नहीं, इस फीचर में आप ये भी तय कर सकते हैं कि लॉक स्क्रीन से Medical ID को देखा जा सके या नहीं.
ये जानकारी इमरजेंसी की स्थिति में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ या मदद करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत का आ सकती है. इतना ही नहीं, इस फीचर में आप ये भी तय कर सकते हैं कि लॉक स्क्रीन से Medical ID को देखा जा सके या नहीं.
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जानकारी के लिए बता दें कि Emergency Contact में आप अपने परिवार के किसी सदस्य, दोस्त या ऐसे व्यक्ति का नंबर ऐड कर सकते हैं जिसे किसी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सके.
जानकारी के लिए बता दें कि Emergency Contact में आप अपने परिवार के किसी सदस्य, दोस्त या ऐसे व्यक्ति का नंबर ऐड कर सकते हैं जिसे किसी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सके.
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Medical ID सेट करने के लिए सबसे पहले iPhone में Health ऐप खोलें. इसके बाद अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें और Medical ID ऑप्शन को चुनें. इसके बाद यहां अपनी जरूरी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, मेडिकल कंडीशन, एलर्जी, दवाइयां और ब्लड ग्रुप को भरें. इसके बाद Emergency Contacts सेक्शन में जाकर कॉन्टैक्ट चुनें और उसके साथ आपका रिलेशन को भी भरें. जानकारी भरने के बाद इसे सेव कर दें.
Medical ID सेट करने के लिए सबसे पहले iPhone में Health ऐप खोलें. इसके बाद अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें और Medical ID ऑप्शन को चुनें. इसके बाद यहां अपनी जरूरी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, मेडिकल कंडीशन, एलर्जी, दवाइयां और ब्लड ग्रुप को भरें. इसके बाद Emergency Contacts सेक्शन में जाकर कॉन्टैक्ट चुनें और उसके साथ आपका रिलेशन को भी भरें. जानकारी भरने के बाद इसे सेव कर दें.
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आपको बताते चलें कि Medical ID सेट करते समय Show When Locked ऑप्शन को ऑन करना जरूरी होता है. ऐसा करने से इमरजेंसी की स्थिति में कोई व्यक्ति आपके iPhone को अनलॉक किए बिना भी Medical ID देख सकता है. इसी तरह Emergency Call के जरिए लॉक स्क्रीन से इमरजेंसी कॉल और उपलब्ध Emergency Contact तक कोई भी इंसान पहुंच सकता है.
आपको बताते चलें कि Medical ID सेट करते समय Show When Locked ऑप्शन को ऑन करना जरूरी होता है. ऐसा करने से इमरजेंसी की स्थिति में कोई व्यक्ति आपके iPhone को अनलॉक किए बिना भी Medical ID देख सकता है. इसी तरह Emergency Call के जरिए लॉक स्क्रीन से इमरजेंसी कॉल और उपलब्ध Emergency Contact तक कोई भी इंसान पहुंच सकता है.
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दरअसल, Medical ID तभी आपके ज्यादा काम आ सकती है जब उसमें सही और मौजूदा जानकारी मौजूद हो. अगर आपका फोन नंबर, Emergency Contact, दवाइयां या मेडिकल जानकारी सही नहीं या उसमें कुछ बदलाव हुआ है तो उसे Health ऐप में जाकर तुरंत अपडेट करें.
दरअसल, Medical ID तभी आपके ज्यादा काम आ सकती है जब उसमें सही और मौजूदा जानकारी मौजूद हो. अगर आपका फोन नंबर, Emergency Contact, दवाइयां या मेडिकल जानकारी सही नहीं या उसमें कुछ बदलाव हुआ है तो उसे Health ऐप में जाकर तुरंत अपडेट करें.
Published at : 17 Aug 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
IPhone IPhone   TECH NEWS HINDI Emergency Feature

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