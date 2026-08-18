Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीiPhone के साथ अगले महीने इतने सारे प्रोडकट्स हो सकते हैं लॉन्च! देखें लिस्ट

iPhone के साथ अगले महीने इतने सारे प्रोडकट्स हो सकते हैं लॉन्च! देखें लिस्ट

Apple Event 2026 में कंपनी अपना पहला फोल्डेबल iPhone को भी लॉन्च कर सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 18 Aug 2026 02:36 PM (IST)
Apple Event 2026 में कंपनी अपना पहला फोल्डेबल iPhone को भी लॉन्च कर सकता है.

अगले महीने यानी सितंबर 2026 में एप्पल अपना नया आईफोन सीरीज मार्केट में लॉन्च करने वाला है. बता दें कि हर साल एप्पल सितंबर में अपने कई सारे प्रोडक्ट्स को बाजार में उतारता है जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा आईफोन सीरीज की होती है. ऐसे ही इस साल अब कंपनी आईफोन 18 सीरीज को अगले महीने लॉन्च करने की तैयारी में है. हालांकि, सिर्फ आईफोन का नया सीरीज ही नहीं बल्कि माना जा रहा है कि कंपनी अपने इवेंट में कई सारे और भी प्रोडक्ट्स को पेश कर सकती है. आइए जानते है कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं शामिल.

1/7
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Apple Event 2026 में सबसे ज्यादा नजर iPhone 18 Pro पर रहने वाली है. ऑनलाइन लीक्स के अनुसार, इस स्मार्टफोन में कंपनी का नेक्स्ट जनरेशन का A20 Pro चिपसेट प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है. इससे फोन की परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी में भी सुधार देखने को मिल सकता है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Apple Event 2026 में सबसे ज्यादा नजर iPhone 18 Pro पर रहने वाली है. ऑनलाइन लीक्स के अनुसार, इस स्मार्टफोन में कंपनी का नेक्स्ट जनरेशन का A20 Pro चिपसेट प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है. इससे फोन की परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी में भी सुधार देखने को मिल सकता है.
2/7
आपको बता दें कि Apple Event 2026 में कंपनी अपना पहला फोल्डेबल iPhone को भी लॉन्च कर सकता है. इसे फिलहाल iPhone Ultra नाम से कंपनी उतार सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है.
आपको बता दें कि Apple Event 2026 में कंपनी अपना पहला फोल्डेबल iPhone को भी लॉन्च कर सकता है. इसे फिलहाल iPhone Ultra नाम से कंपनी उतार सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है.
3/7
लीक्स के मुताबिक, इसमें A20 Pro चिपसेट का इस्तेमाल हो सकता है. इसके अलावा इसमें डुअल कैमरा सेटअप भी देखने को मिल सकता है जिससे बेहतरीन फोटोज लेना आसान हो जाएगा. फोल्डेबल डिजाइन के अलावा Apple इसमें खास सॉफ्टवेयर और मल्टीटास्किंग फीचर्स भी उपलब्ध करवा सकता है जो इसे नॉर्मल आईफोन मॉडल से अलग करेगा.
लीक्स के मुताबिक, इसमें A20 Pro चिपसेट का इस्तेमाल हो सकता है. इसके अलावा इसमें डुअल कैमरा सेटअप भी देखने को मिल सकता है जिससे बेहतरीन फोटोज लेना आसान हो जाएगा. फोल्डेबल डिजाइन के अलावा Apple इसमें खास सॉफ्टवेयर और मल्टीटास्किंग फीचर्स भी उपलब्ध करवा सकता है जो इसे नॉर्मल आईफोन मॉडल से अलग करेगा.
4/7
साथ ही इस इवेंट में Apple Watch Ultra 4 के भी पेश होने की संभावना जताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें नया प्रोसेसर और एडवांस सेंसर सिस्टम दिया जा सकता है.
साथ ही इस इवेंट में Apple Watch Ultra 4 के भी पेश होने की संभावना जताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें नया प्रोसेसर और एडवांस सेंसर सिस्टम दिया जा सकता है.
5/7
हालांकि, डिजाइन में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. इसका मतलब साफ है कि कंपनी डिजाइन में ज्यादा बदलाव न करके इसकके हार्डवेयर और सेंसर टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस बना सकती है.
हालांकि, डिजाइन में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. इसका मतलब साफ है कि कंपनी डिजाइन में ज्यादा बदलाव न करके इसकके हार्डवेयर और सेंसर टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस बना सकती है.
6/7
इसके अलावा कंपनी इस इवेंट में Apple Watch Series 12 को भी पेश करने की तैयारी में है. कई ऑनलाइन लीक्स में जानकारी सामने आई है कि कंपनी अपने इस नई स्मार्टवॉच में एक नया प्रोसेसर दे सकती है जिससे इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस बेहतर होने की उम्मीद है. इसके साथ ही वॉच में नई बैटरी भी देखने को मिल सकती है जिससे यूजर्स को पहले के मुकाबले ज्यादा लंबा बैकअप भी मिल सकता है.
इसके अलावा कंपनी इस इवेंट में Apple Watch Series 12 को भी पेश करने की तैयारी में है. कई ऑनलाइन लीक्स में जानकारी सामने आई है कि कंपनी अपने इस नई स्मार्टवॉच में एक नया प्रोसेसर दे सकती है जिससे इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस बेहतर होने की उम्मीद है. इसके साथ ही वॉच में नई बैटरी भी देखने को मिल सकती है जिससे यूजर्स को पहले के मुकाबले ज्यादा लंबा बैकअप भी मिल सकता है.
7/7
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल ये सभी जानकारियां अभी ऑनलाइन लीक्स के आधार पर सामने आई हैं. कंपनी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारीक जानकारी शेयर नहीं की गई है. ऐसे में असली तस्वीर कंपनी के आधिकारीक घोषणा के बाद साफ हो सकती है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल ये सभी जानकारियां अभी ऑनलाइन लीक्स के आधार पर सामने आई हैं. कंपनी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारीक जानकारी शेयर नहीं की गई है. ऐसे में असली तस्वीर कंपनी के आधिकारीक घोषणा के बाद साफ हो सकती है.
Published at : 18 Aug 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI IPhone 18 Series Apple Event 2026

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Google पर कुछ भी Search करने से पहले जान लें ये Privacy Risk
Google पर कुछ भी Search करने से पहले जान लें ये Privacy Risk
टेक्नोलॉजी
Washing Machine में कौन सा मोड खाता है सबसे ज्यादा बिजली?
Washing Machine में कौन सा मोड खाता है सबसे ज्यादा बिजली?
टेक्नोलॉजी
अब आ गया AI टूथब्रश, दांतों की सफाई के साथ हेल्थ रिपोर्ट भी देगा
अब आ गया AI टूथब्रश, दांतों की सफाई के साथ हेल्थ रिपोर्ट भी देगा
टेक्नोलॉजी
साल के अंत तक लॉन्च होगा BGMI Lite! जानें क्या होगा खास
साल के अंत तक लॉन्च होगा BGMI Lite! जानें क्या होगा खास
Advertisement

वीडियोज

Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. ख्याति पुरोहित
डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
Opinion: भारतीय ज्ञान परंपरा का वह जीवंत विज्ञान, जिसका भूलते जा अर्थ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
बिहार
चिराग पासवान ने CM सम्राट को लिखा पत्र, 'आग्रह करना चाहता हूं कि…'
चिराग पासवान ने CM सम्राट को लिखा पत्र, 'आग्रह करना चाहता हूं कि…'
क्रिकेट
वनडे में सबसे सफल 'खब्बू' बल्लेबाजों की लिस्ट, नंबर-3 पर भारत का दिग्गज
वनडे में सबसे सफल 'खब्बू' बल्लेबाजों की लिस्ट, नंबर-3 पर भारत का दिग्गज
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
इंडिया
अमित मालवीय को BJP देनी वाली है कुछ और जिम्मेदारी? समीकरण समझें
अमित मालवीय को BJP देनी वाली है कुछ और जिम्मेदारी? समीकरण समझें
इंडिया
फांसी की जगह जहरीला इंजेक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
फांसी की जगह जहरीला इंजेक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
हेल्थ
Dengue Fever: डेंगू का बुखार उतर गया तो न हों खुश! अगले 24-48 घंटे हैं अहम
डेंगू का बुखार उतर गया तो न हों खुश! अगले 24-48 घंटे हैं अहम
टेक्नोलॉजी
Washing Machine में कौन सा मोड खाता है सबसे ज्यादा बिजली?
Washing Machine में कौन सा मोड खाता है सबसे ज्यादा बिजली?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget