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iPhone के साथ अगले महीने इतने सारे प्रोडकट्स हो सकते हैं लॉन्च! देखें लिस्ट
Apple Event 2026 में कंपनी अपना पहला फोल्डेबल iPhone को भी लॉन्च कर सकता है.
अगले महीने यानी सितंबर 2026 में एप्पल अपना नया आईफोन सीरीज मार्केट में लॉन्च करने वाला है. बता दें कि हर साल एप्पल सितंबर में अपने कई सारे प्रोडक्ट्स को बाजार में उतारता है जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा आईफोन सीरीज की होती है. ऐसे ही इस साल अब कंपनी आईफोन 18 सीरीज को अगले महीने लॉन्च करने की तैयारी में है. हालांकि, सिर्फ आईफोन का नया सीरीज ही नहीं बल्कि माना जा रहा है कि कंपनी अपने इवेंट में कई सारे और भी प्रोडक्ट्स को पेश कर सकती है. आइए जानते है कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं शामिल.
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Published at : 18 Aug 2026 02:36 PM (IST)
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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