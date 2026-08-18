iPhone के साथ अगले महीने इतने सारे प्रोडकट्स हो सकते हैं लॉन्च! देखें लिस्ट

इसके अलावा कंपनी इस इवेंट में Apple Watch Series 12 को भी पेश करने की तैयारी में है. कई ऑनलाइन लीक्स में जानकारी सामने आई है कि कंपनी अपने इस नई स्मार्टवॉच में एक नया प्रोसेसर दे सकती है जिससे इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस बेहतर होने की उम्मीद है. इसके साथ ही वॉच में नई बैटरी भी देखने को मिल सकती है जिससे यूजर्स को पहले के मुकाबले ज्यादा लंबा बैकअप भी मिल सकता है.