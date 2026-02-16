फोल्डेबल फोन लेने से पहले रुकिए! बड़ी स्क्रीन का सपना कहीं न पड़ जाए भारी, खरीदने से पहले इन बातों का जरूर रखें ध्यान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Foldable Phone: स्मार्टफोन की दुनिया में फोल्डेबल फोन ने एक नया ट्रेंड बना दिया है. बड़ी स्क्रीन, प्रीमियम डिजाइन और भविष्य जैसा लुक इन सब वजहों से लोग इन्हें खरीदने के लिए उत्साहित रहते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 16 Feb 2026 04:00 PM (IST)
स्मार्टफोन की दुनिया में फोल्डेबल फोन ने एक नया ट्रेंड बना दिया है. बड़ी स्क्रीन, प्रीमियम डिजाइन और भविष्य जैसा लुक इन सब वजहों से लोग इन्हें खरीदने के लिए उत्साहित रहते हैं. लेकिन क्या सिर्फ स्टाइल और बड़ी डिस्प्ले के कारण फोल्डेबल फोन लेना सही फैसला है? खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेना बेहतर है.

फोल्डेबल फोन का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी बड़ी डिस्प्ले है. फोन खोलते ही यह छोटे टैबलेट जैसा अनुभव देता है. मूवी देखना, गेम खेलना और मल्टीटास्किंग करना काफी आसान हो जाता है. हालांकि, यही बड़ी स्क्रीन कई बार नाजुक भी साबित हो सकती है. फोल्ड होने वाली डिस्प्ले पर क्रीज (लाइन) दिखना आम बात है. समय के साथ यह क्रीज और ज्यादा नजर आने लगती है जो कुछ यूजर्स को परेशान कर सकती है.
फोल्डेबल फोन का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी बड़ी डिस्प्ले है. फोन खोलते ही यह छोटे टैबलेट जैसा अनुभव देता है. मूवी देखना, गेम खेलना और मल्टीटास्किंग करना काफी आसान हो जाता है. हालांकि, यही बड़ी स्क्रीन कई बार नाजुक भी साबित हो सकती है. फोल्ड होने वाली डिस्प्ले पर क्रीज (लाइन) दिखना आम बात है. समय के साथ यह क्रीज और ज्यादा नजर आने लगती है जो कुछ यूजर्स को परेशान कर सकती है.
फोल्डेबल फोन में खास हिंज मैकेनिज्म होता है जो स्क्रीन को मोड़ने और खोलने का काम करता है. यह तकनीक जितनी एडवांस है उतनी ही संवेदनशील भी हो सकती है. धूल या छोटे कण अंदर चले जाएं तो दिक्कत आ सकती है. साथ ही, आम स्मार्टफोन के मुकाबले फोल्डेबल डिवाइस की मरम्मत काफी महंगी होती है. अगर स्क्रीन या हिंज में समस्या आ जाए तो जेब पर बड़ा असर पड़ सकता है.
फोल्डेबल फोन में खास हिंज मैकेनिज्म होता है जो स्क्रीन को मोड़ने और खोलने का काम करता है. यह तकनीक जितनी एडवांस है उतनी ही संवेदनशील भी हो सकती है. धूल या छोटे कण अंदर चले जाएं तो दिक्कत आ सकती है. साथ ही, आम स्मार्टफोन के मुकाबले फोल्डेबल डिवाइस की मरम्मत काफी महंगी होती है. अगर स्क्रीन या हिंज में समस्या आ जाए तो जेब पर बड़ा असर पड़ सकता है.
