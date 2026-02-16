फोल्डेबल फोन लेने से पहले रुकिए! बड़ी स्क्रीन का सपना कहीं न पड़ जाए भारी, खरीदने से पहले इन बातों का जरूर रखें ध्यान

फोल्डेबल फोन का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी बड़ी डिस्प्ले है. फोन खोलते ही यह छोटे टैबलेट जैसा अनुभव देता है. मूवी देखना, गेम खेलना और मल्टीटास्किंग करना काफी आसान हो जाता है. हालांकि, यही बड़ी स्क्रीन कई बार नाजुक भी साबित हो सकती है. फोल्ड होने वाली डिस्प्ले पर क्रीज (लाइन) दिखना आम बात है. समय के साथ यह क्रीज और ज्यादा नजर आने लगती है जो कुछ यूजर्स को परेशान कर सकती है.