क्या Smart TV चुपके से सुन रहा है आपकी बातें? ये सेटिंग अभी बंद नहीं की तो पड़ सकता है पछताना

इसी बीच सबसे बड़ा खतरा ACR यानी ऑटोमैटिक कंटेंट रिकग्निशन से पैदा होता है. यह तकनीक टीवी स्क्रीन पर चल रहे हर कंटेंट को स्कैन करती है चाहे वीडियो OTT से हो, केबल टीवी से, YouTube से या किसी पेन ड्राइव से. ACR यह भी पता लगा सकता है कि आप कौन-सा कंटेंट कब देख रहे हैं और साथ ही टीवी का आईपी एड्रेस और लोकेशन भी कैप्चर कर लेता है. हाल ही में इसी मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने भी चेतावनी जारी की है.