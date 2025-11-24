एक्सप्लोरर
क्या Smart TV चुपके से सुन रहा है आपकी बातें? ये सेटिंग अभी बंद नहीं की तो पड़ सकता है पछताना
Smart TV: स्मार्ट टीवी आज सिर्फ मनोरंजन का ज़रिया नहीं रह गया बल्कि धीरे-धीरे हमारे घरों के सबसे संवेदनशील गैजेट में बदल चुका है.
स्मार्ट टीवी आज सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया बल्कि धीरे-धीरे हमारे घरों के सबसे संवेदनशील गैजेट में बदल चुका है. लोग घंटों तक सीरीज, फिल्में और खेल देखते रहते हैं लेकिन अक्सर उन्हें यह अंदाजा भी नहीं होता कि उनका टीवी उनकी पसंद, गतिविधियों और यहां तक कि आस-पास की आवाज़ों को भी पकड़ सकता है.
Published at : 24 Nov 2025 12:42 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
