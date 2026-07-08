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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp लेकर आई नया Meta Business Agent, चुटकियों में हो जाएंगे कई मुश्किल काम

WhatsApp लेकर आई नया Meta Business Agent, चुटकियों में हो जाएंगे कई मुश्किल काम

Meta Business Agent: व्हाट्सऐप ने भारत में एआई पावर्ड टूल Meta Business Agent का ऐलान किया है. यह ग्राहकों को साथ बातचीत और ऑपरेशन को मैनेज करने में बिजनेसेस की मदद करेगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 08 Jul 2026 05:22 PM (IST)
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  • मेटा ने भारत में एआई-पावर्ड मेटा बिजनेस एजेंट पेश किया।
  • यह ग्राहकों से बातचीत, कैटलॉग और अपॉइंटमेंट संभालेगा।
  • बड़े व्यवसायों हेतु एआई एजेंट का अलग मंच प्रस्तुत।
  • व्हाट्सऐप पर बिजनेस खोजना अब होगा बेहद सरल।

Meta Business Agent: मेटा के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप ने भारत में Meta Business Agent का ऐलान किया है. यह एक एआई पावर्ड टूल है, जो ग्राहकों के साथ बातचीत और ऑपरेशन मैनेज करने में बिजनेसेस की मदद कर सकता है. मेटा बिजनेस एजेंट को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि बिजनेसेस अपने ग्राहकों को फास्टर और पर्सनल एक्सपीरियंस प्रदान कर सके. कंपनी का कहना है कि मेटा बिजनेस एजेंट पहली ही बातचीत से अधिक प्रासंगिक और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकता है. 

क्या है मेटा बिजनेस एजेंट की खासियत?

मेटा बिजनेस एजेंट ग्राहकों के साथ होने वाली पूरी बातचीत को हैंडल करेगा. यह बिजनेस से जुड़े सवालों के जवाब, कैटलॉग रिकमंडेशन, अपॉइंटमेंट बुक करना और सेल को पूरा करने में मदद करने समेत कई काम आसानी से कर सकता है. इसके अलावा यह बिजनेस ऑनर के लिए एक पार्टनर के तौर पर भी काम कर सकता है. यह बिजनेस ऑनर को बातचीत की इनसाइट और समरी देने के साथ-साथ कस्टमर इंगेजमेंट को मॉनिटर और डेली ऑपरेशन को मैनेज करने में भी मदद करता है. इसके बारे में बताते हुए मेटा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्‍टर और कंट्री हेड अरुण श्रीनिवास ने कहा कि पूरी दुनिया में बातचीत के जरिए व्यापार करने के मामले में भारत सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाज़ार बन गया है. आज लोग और कंपनियां आपस में जुड़ने के लिए मैसेजिंग को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं. अब जबकि एआई कंपनियों के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल रहा है, तो मेटा बिजनेस एजेंट इस बदलाव में एक अगला बड़ा कदम है.

बड़े बिजनेस के लिए मेटा बिजनेस एजेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत

मेटा ने एक नया मेटा बिजनेस एजेंट प्लेटफॉर्म भी पेश किया है. यह ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो बड़े बिजनेसेस को एआई एजेंट डिप्लॉय करने के लिए जरूरी होता है. यह बिजनेसेस को मौजूदा बिजनेस सिस्टम जैसे शॉपिफाई, जेनडेस्‍क और शॉपी से जुड़ने के साथ-साथ एआई-पावर्ड एजेंट बनाने और उन्हें कस्टमाइज़ करने की सुविधा देता है. 

व्हाट्सऐप पर बिजनेस डिस्कवरी होगी आसान

व्हाट्सऐप लोगों के लिए मेटा बिजनेस एजेंट द्वारा चलाए जा रहे बिजनेस को खोजना भी आसान बना रहा है. जल्द ही लोग सीधे व्हाट्सऐप सर्च में ही नाम डालकर किसी भी बिजनेस को सर्च करे सकेंगे. साथ ही उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिजनेस कॉन्टैक्ट्स शेयर करने का भी ऑप्शन मिलेगा, जिससे भरोसेमंद बिजनेसेस से जुड़ना आसान हो जाएगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 08 Jul 2026 05:21 PM (IST)
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