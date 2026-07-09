हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स5 बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बदला कप्तान, आखिर क्या है कंफ्यूजन

5 बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बदला कप्तान, आखिर क्या है कंफ्यूजन

बाबर आजम को 3 बार कप्तानी सौंपी गई.2023 तक बाबर तीनों फॉर्मेट में कप्तान रहे थे,लेकिन साल 2024 में उन्हें टी20 का और वर्तमान समय 2026 में टेस्ट का कप्तान नियुक्त किया गया.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 09 Jul 2026 06:39 AM (IST)
Preferred Sources

विश्वकप 2023 के बाद पाकिस्तान की टीम लगातार अपने कप्तान बदलती आ रही है. अब तक शान मसूद टेस्ट मैच की कप्तानी संभाले हुए थे, लेकिन अब उन्हें भी कप्तानी से हटा दिया गया और अब उनकी जगह बाबर आजम एक बार फिर से टीम की  कप्तानी करते नज़र आएंगे.

 पाकिस्तान टीम एक भी आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले नहीं खेली

विश्वकप 2023 से पाकिस्तान के बाहर होने के बाद बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था. बाबर उस समय तीनों फॉर्मेट की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन हार के बाद उन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया था.

यह भी पढ़ें- IShowSpeed Viral News: 'जाकर चिड़ियाघर में रोओ', अर्जेंटीना के फैन ने IShowSpeed को ये क्या कह दिया?

इसके बाद पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. टीम किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले में नहीं खेल पाई. बाबर आजम के संन्यास के बाद, टी20 की कमान शाहीन अफरीदी को और टेस्ट की कप्तानी शान मसूद को सौंप दी गई.

खराब कप्तानी के चलते शाहीन को चार महिने बाद ही कप्तानी से हटा दिया गया. उसके बाद एक बार फिर बाबर आजम टी20 में कप्तानी करते नज़र आए. 2024 में बाबर ने एक बार फिर टी20 की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया.

रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया

उनके इस्तीफा देने के बाद मोहम्मद रिजवान को वनडे और टी20 में पाकिस्तान टीम की कप्तानी सौंपी गई, लेकिन मार्च 2025 में सलमान अली आगा को टी20 की कप्तानी सौंपी दी गई और रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया.

साल 2025 में ही मोहम्मद रिजवान को वनडे कप्तानी से भी हटा दिया गया. उनकी जगह वनडे में पाकिस्तान टीम की कमान शाहीन अफरीदी को थमा दी गई. अब साल 2026 में शान मसूद से टेस्ट मैच की कप्तानी छीन ली गई और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम को थमा दी गई. वर्तमान समय में बाबर आजम टेस्ट मैच,सलमान अली आगा टी20 और शाहीन अफरीदी वनडे की कमान संभाले हुए हैं.

किसको कितनी बार मिली थी कप्तानी?

-बाबर आजम को 3 बार कप्तानी सौंपी गई. 2023 तक बाबर तीनों फॉर्मेट में कप्तान रहे थे, लेकिन साल 2024 में उन्हें टी20 का और वर्तमान समय 2026 में टेस्ट का कप्तान नियुक्त किया गया.

-शाहीन अफरीदी को 2 बार कप्तानी सौंपी गई. शाहीन साल 2023 में टी20 कप्तान और साल 2025 में वनडे कप्तान रहे.

-शान मसूद को 1 बार कप्तान बनाया गया.साल 2023 मे शान टेस्ट टीम के कप्तान थे और साल 2026 में उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया. उनकी जगह अब टेस्ट टीम की कप्तानी बाबर को सौंप दी गई है.

-मोहम्मद रिजवान को 1 बार कप्तान बनाया गया. अक्टूबर 2024 में उन्हें वनडे और टी20 का कप्तान बनाया गया था.

-सलमान अली आगा भी सिर्फ 1 बार कप्तान रहे. साल 2025 में सलमान को सिर्फ टी20 में पाकिस्तान टीम की तरफ से कप्तानी सौंपी गई थी.

यह भी पढ़ें- FIFA World Cup 2026 Quarter Finals: क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं ये 8 टीमें, पूरा शेड्यूल और टाइमिंग एक क्लिक में

Published at : 09 Jul 2026 06:39 AM (IST)
Tags :
Shaheen Afridi Babar Azam Mohammad Rizwan Shaan Masood Pakistan Test Cricket Team
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
5 बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बदला कप्तान, आखिर क्या है कंफ्यूजन
5 बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बदला कप्तान, आखिर क्या है कंफ्यूजन
स्पोर्ट्स
2032 ओलंपिक के लिए इजराइल का बड़ा प्लान, क्रिकेट में बीसीसीआई से मांगा सहयोग
2032 ओलंपिक के लिए इजराइल का बड़ा प्लान, क्रिकेट में बीसीसीआई से मांगा सहयोग
स्पोर्ट्स
कब, कहां और कैसे 'फ्री' में लाइव देखें भारत-इंग्लैंड का चौथा टी20? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब, कहां और कैसे 'फ्री' में लाइव देखें भारत-इंग्लैंड का चौथा टी20? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
स्पोर्ट्स
कितनी दौलत के मालिक हैं सौरव गांगुली? बायोपिक से दादा को मिलेगी कितनी रकम; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी दौलत के मालिक हैं सौरव गांगुली? बायोपिक से दादा को मिलेगी कितनी रकम; जानें टोटल नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Jaipur Murder Case: सरकारी नौकरी के लिए मां का मर्डर ! | ABP News
Monsoon 2026: बारिश से हाहाकार! सड़कें बनीं दरिया, लोग परेशान | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Chitra Tripathi | Janhit: आसमानी आफत की डरावनी तस्वीरें | Flood | Heavy Rain Alert | IMD Alert
Monsoon 2026: आसमानी आफत का कहर, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघला | Pahalgam | Jammu and Kashmir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC विरोध प्रदर्शन में किस बात पर चढ़ा ममता बनर्जी का पारा, अपने ही कार्यकर्ता को मारा तमाचा, देखें VIDEO
TMC विरोध प्रदर्शन में किस बात पर चढ़ा ममता बनर्जी का पारा, अपने ही कार्यकर्ता को मारा तमाचा
विश्व
खार्ग पर कब्जा, पावर प्लांट पर हमले... ईरान में मचेगी भारी तबाही! ट्रंप ने दे दिया खतरनाक मैसेज, बोले - 'आज रात...'
खार्ग पर कब्जा, पावर प्लांट पर हमले... ईरान में मचेगी भारी तबाही! ट्रंप ने दे दिया खतरनाक मैसेज, बोले - 'आज रात...'
दिल्ली NCR
Rohini Building Collapse: रोहिणी में बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस, 1 मजदूर की मौत, आस पास की इमारतें कराई गईं खाली
दिल्ली: रोहिणी में बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस, 1 मजदूर की मौत, आस पास की इमारतें कराई गईं खाली
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Advance Booking: अजय देवगन की 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट का 23 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, वेस्टइंडीज ने रचा इतिहास; श्रीलंका से जीती सीरीज
टेस्ट क्रिकेट का 23 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, वेस्टइंडीज ने रचा इतिहास; श्रीलंका से जीती सीरीज
इंडिया
Explained: भारत में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-गैस के दाम! NATO में ट्रंप ने ईरान से शांति समझौता तोड़ा, आपके पास कितनी मोहलत?
भारत में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-गैस के दाम! NATO में US-ईरान शांति समझौता टूटा, कितनी मोहलत?
इंडिया
धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनने वालों को मिले आरक्षण, विजय सरकार पहुंची SC, मद्रास HC फैसले को चुनौती
धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनने वालों को मिले आरक्षण, विजय सरकार पहुंची SC, मद्रास HC फैसले को चुनौती
इंडिया
‘आप मेरा सिर काट दो, लेकिन...’, TMC में फूट के बीच भाजपा में शामिल होने की बात पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
‘आप मेरा सिर काट दो, लेकिन...’, TMC में फूट के बीच भाजपा में शामिल होने की बात पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget