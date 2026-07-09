5 बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बदला कप्तान, आखिर क्या है कंफ्यूजन

विश्वकप 2023 के बाद पाकिस्तान की टीम लगातार अपने कप्तान बदलती आ रही है. अब तक शान मसूद टेस्ट मैच की कप्तानी संभाले हुए थे, लेकिन अब उन्हें भी कप्तानी से हटा दिया गया और अब उनकी जगह बाबर आजम एक बार फिर से टीम की कप्तानी करते नज़र आएंगे.

पाकिस्तान टीम एक भी आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले नहीं खेली

विश्वकप 2023 से पाकिस्तान के बाहर होने के बाद बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था. बाबर उस समय तीनों फॉर्मेट की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन हार के बाद उन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया था.

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इसके बाद पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. टीम किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले में नहीं खेल पाई. बाबर आजम के संन्यास के बाद, टी20 की कमान शाहीन अफरीदी को और टेस्ट की कप्तानी शान मसूद को सौंप दी गई.

खराब कप्तानी के चलते शाहीन को चार महिने बाद ही कप्तानी से हटा दिया गया. उसके बाद एक बार फिर बाबर आजम टी20 में कप्तानी करते नज़र आए. 2024 में बाबर ने एक बार फिर टी20 की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया.

रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया

उनके इस्तीफा देने के बाद मोहम्मद रिजवान को वनडे और टी20 में पाकिस्तान टीम की कप्तानी सौंपी गई, लेकिन मार्च 2025 में सलमान अली आगा को टी20 की कप्तानी सौंपी दी गई और रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया.

साल 2025 में ही मोहम्मद रिजवान को वनडे कप्तानी से भी हटा दिया गया. उनकी जगह वनडे में पाकिस्तान टीम की कमान शाहीन अफरीदी को थमा दी गई. अब साल 2026 में शान मसूद से टेस्ट मैच की कप्तानी छीन ली गई और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम को थमा दी गई. वर्तमान समय में बाबर आजम टेस्ट मैच,सलमान अली आगा टी20 और शाहीन अफरीदी वनडे की कमान संभाले हुए हैं.

किसको कितनी बार मिली थी कप्तानी?

-बाबर आजम को 3 बार कप्तानी सौंपी गई. 2023 तक बाबर तीनों फॉर्मेट में कप्तान रहे थे, लेकिन साल 2024 में उन्हें टी20 का और वर्तमान समय 2026 में टेस्ट का कप्तान नियुक्त किया गया.

-शाहीन अफरीदी को 2 बार कप्तानी सौंपी गई. शाहीन साल 2023 में टी20 कप्तान और साल 2025 में वनडे कप्तान रहे.

-शान मसूद को 1 बार कप्तान बनाया गया.साल 2023 मे शान टेस्ट टीम के कप्तान थे और साल 2026 में उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया. उनकी जगह अब टेस्ट टीम की कप्तानी बाबर को सौंप दी गई है.

-मोहम्मद रिजवान को 1 बार कप्तान बनाया गया. अक्टूबर 2024 में उन्हें वनडे और टी20 का कप्तान बनाया गया था.

-सलमान अली आगा भी सिर्फ 1 बार कप्तान रहे. साल 2025 में सलमान को सिर्फ टी20 में पाकिस्तान टीम की तरफ से कप्तानी सौंपी गई थी.

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