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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब YouTube Live से होगी ताबड़तोड़ कमाई! भारत में लॉन्च हो गया ये नया फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

अब YouTube Live से होगी ताबड़तोड़ कमाई! भारत में लॉन्च हो गया ये नया फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

YouTube Gifts Feature: इस नए फीचर की मदद से ऑडिएंस लाइव स्ट्रीम के दौरान एनिमेटेड वर्चुअल गिफ्ट भेजकर अपने पसंदीदा क्रिएटर्स को अपना सपोर्ट जाहिर कर सकेंगे.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 08 Jul 2026 06:10 PM (IST)
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  • क्रिएटर्स यूट्यूब स्टूडियो में जाकर यह फीचर सक्रिय करेंगे।

YouTube Gifts Feature: यूट्यूब आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर क्रिएटर्स हर महीने मोटी कमाई कर रहे हैं. यूट्यूब पर शॉर्ट्स से लेकर लंबे वीडियोज तक आज इस प्लेटफॉर्म का पूरे देश में काफी इस्तेमाल किया जाता है. इसी कड़ी में यूट्यूब ने आज देश में अपना एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है जिसकी मदद से अब क्रिएटर्स यूट्यूब लाइव से और तगड़ी कमाई कर सकेंगे. जी हां, दरअसल, यूट्यूब ने Gifts नाम का नया फीचर लॉन्च किया है. ये फीचर खास तौर पर Vertical Live Streams के लिए पेश किया गया है.

क्या है YouTube Gifts फीचर

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस नए फीचर की मदद से ऑडिएंस लाइव स्ट्रीम के दौरान एनिमेटेड वर्चुअल गिफ्ट भेजकर अपने पसंदीदा क्रिएटर्स को अपना सपोर्ट जाहिर कर सकेंगे. इसके साथ ही इस फीचर से अब क्रिएटर्स और पैसे भी कमा सकेंगे.

इसके अलावा इस फीचर को खास बनाने के लिए यूट्यूब ने इसमें कई सारे देसी थीम वाले गिफ्ट्स को भी जोड़ा है. इतना ही नहीं, कंपनी ने आने वाले समय में त्योहारों और खास मौकों के लिए नए सीजनल गिफ्ट लाने की भी घोषणा की है.

क्रिएटर्स कैसे करें इस्तेमाल

अब आपको बता दें कि अगर कोई क्रिएटर इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे YouTube Studio में जाकर Earn सेक्शन खोलना होगा. इसके बाद वहां Virtual Items Module को एक्सेप्ट करने के बाद Gifts फीचर एक्टिव हो जाएगा. बता दें कि एक बार फीचर चालू होने पर सभी एलिजिबल Vertical Live Streams में Gifts अपने आप उपलब्ध हो जाएंगे. हालांकि, जिन लाइव स्ट्रीम में Gifts एक्टिव होंगे, वहां Super Stickers का ऑप्शन उपलब्ध नहीं रहेगा.

क्या हैं Jewels

YouTube ने Gifts के साथ Jewels नाम की नई डिजिटल करेंसी भी शुरू की है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑडिएंस पहले Jewels खरीदेंगे, इसके बाद इन्हीं Jewels का इस्तेमाल करके लाइव स्ट्रीम के दौरान Gifts भेज सकेंगे. बता दें कि जब कोई ऑडिएंस Gift भेजता है तो क्रिएटर को Rubies मिलते हैं. इन्हीं Rubies से बाद में क्रिएटर की कमाई होती है. इस तरह से ऑडिएंस का सपोर्ट क्रिएटर्स के लिए एक नया कमाई का जरिया बन जाएगा.

कैसे होगा फायदा

अब एक सवाल मन में आया होगा कि इस नए फीचर से यूजर्स को कैसे फायदा मिलेगा. दरअसल, YouTube का नया Gifts फीचर ऑडिएंस और क्रिएटर्स दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. जहां एक ओर ऑडिएंस को लाइव स्ट्रीम में अपना रिएक्शन देने का नया मौका मिलेगा तो वहीं, दूसरी ओर क्रिएटर्स को कमाई का एक नया जरिया मिल जाएगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 08 Jul 2026 06:09 PM (IST)
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YOUTUBE TECH NEWS HINDI
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