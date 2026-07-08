अब YouTube Live से होगी ताबड़तोड़ कमाई! भारत में लॉन्च हो गया ये नया फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom क्रिएटर्स यूट्यूब स्टूडियो में जाकर यह फीचर सक्रिय करेंगे।

YouTube Gifts Feature: यूट्यूब आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर क्रिएटर्स हर महीने मोटी कमाई कर रहे हैं. यूट्यूब पर शॉर्ट्स से लेकर लंबे वीडियोज तक आज इस प्लेटफॉर्म का पूरे देश में काफी इस्तेमाल किया जाता है. इसी कड़ी में यूट्यूब ने आज देश में अपना एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है जिसकी मदद से अब क्रिएटर्स यूट्यूब लाइव से और तगड़ी कमाई कर सकेंगे. जी हां, दरअसल, यूट्यूब ने Gifts नाम का नया फीचर लॉन्च किया है. ये फीचर खास तौर पर Vertical Live Streams के लिए पेश किया गया है.

क्या है YouTube Gifts फीचर

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस नए फीचर की मदद से ऑडिएंस लाइव स्ट्रीम के दौरान एनिमेटेड वर्चुअल गिफ्ट भेजकर अपने पसंदीदा क्रिएटर्स को अपना सपोर्ट जाहिर कर सकेंगे. इसके साथ ही इस फीचर से अब क्रिएटर्स और पैसे भी कमा सकेंगे.

इसके अलावा इस फीचर को खास बनाने के लिए यूट्यूब ने इसमें कई सारे देसी थीम वाले गिफ्ट्स को भी जोड़ा है. इतना ही नहीं, कंपनी ने आने वाले समय में त्योहारों और खास मौकों के लिए नए सीजनल गिफ्ट लाने की भी घोषणा की है.

क्रिएटर्स कैसे करें इस्तेमाल

अब आपको बता दें कि अगर कोई क्रिएटर इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे YouTube Studio में जाकर Earn सेक्शन खोलना होगा. इसके बाद वहां Virtual Items Module को एक्सेप्ट करने के बाद Gifts फीचर एक्टिव हो जाएगा. बता दें कि एक बार फीचर चालू होने पर सभी एलिजिबल Vertical Live Streams में Gifts अपने आप उपलब्ध हो जाएंगे. हालांकि, जिन लाइव स्ट्रीम में Gifts एक्टिव होंगे, वहां Super Stickers का ऑप्शन उपलब्ध नहीं रहेगा.

क्या हैं Jewels

YouTube ने Gifts के साथ Jewels नाम की नई डिजिटल करेंसी भी शुरू की है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑडिएंस पहले Jewels खरीदेंगे, इसके बाद इन्हीं Jewels का इस्तेमाल करके लाइव स्ट्रीम के दौरान Gifts भेज सकेंगे. बता दें कि जब कोई ऑडिएंस Gift भेजता है तो क्रिएटर को Rubies मिलते हैं. इन्हीं Rubies से बाद में क्रिएटर की कमाई होती है. इस तरह से ऑडिएंस का सपोर्ट क्रिएटर्स के लिए एक नया कमाई का जरिया बन जाएगा.

कैसे होगा फायदा

अब एक सवाल मन में आया होगा कि इस नए फीचर से यूजर्स को कैसे फायदा मिलेगा. दरअसल, YouTube का नया Gifts फीचर ऑडिएंस और क्रिएटर्स दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. जहां एक ओर ऑडिएंस को लाइव स्ट्रीम में अपना रिएक्शन देने का नया मौका मिलेगा तो वहीं, दूसरी ओर क्रिएटर्स को कमाई का एक नया जरिया मिल जाएगा.

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