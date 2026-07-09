Welcome To The Jungle BO Day 13: बुधवार को फिर घटी 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई, लेकिन 2 करोड़ और कमाते ही कर देगी ये कमाल
Welcome To The Jungle BO Collection Day 13: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' की कमाई में रिलीज के 13वें दिन फिर मंदी देखी गई. हालांकि अब ये अपनी लागत वसलूने से इंचभर दूर है.
अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, सुनील शेट्टी सहित 30 सितारों से सजी एक्शन-एडवेंचर कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्म किया है. ये फिल्म नई रिलीज ‘अल्फा’ से मुकाबला करने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है. हालांकि इसकी कमाई में दूसरे हफ्ते के वीकडेज में मंदी देखी गई. चलिए यहां जानते हैं 'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?
'वेलकम टू द जंगल' ने 13वें दिन कितना किया कलेक्शन?
अक्षय ने इस साल हॉरर-कॉमेडी फिल्म भूत बंगला से सफलता का स्वाद चखा था और अब खिलाड़ी कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' भी हिट होने से कुछ ही करोड़ दूर है. इस फिल्म ने अपनी रिलीज के 13 दिनों में अच्छा कलेक्शन कर डाला है. हालांकि इसकी कमाई में भी उतार-चढ़ाव बरकरार है.
- फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसका पहले हफ्ते का कलेक्शन 93.15 करोड़ रुपये रहा था.
- इसके बाद इसने 8वें दिन 4.50 करोड़, 9वें दिन 7.50 करोड़, 10वें दिन 9.75 करोड़ और 11वें दिन 2.65 और 12वें दिन 3 करोड़ कमाए.
- वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को इस फिल्म ने 2.35 करोड़ कमाए हैं.
- इसी के साथ 'वेलकम टू द जंगल' की 13 दिनों की कुल कमाई अब 122.90 करोड़ रुपये हो गई है.
ये भी पढ़ें:-अतीत की दर्दनाक कहानियां सुनाना बंद न करें', Satluj को बैन करने पर गुल पनाग का फूटा गुस्सा, अनुराग कश्यप बोले- 'पायरेटेड वर्जन ही देखो'
'वेलकम टू द जंगल' अपनी लागत वसूलने से है इंचभर दूर
'वेलकम टू द जंगल' की कमाई में बेशक बुधवार को गिरावट आई लेकिन ये फिल्म अब अपनी लागत वसूलने से इंचभर दूर रह गई है. बता दें कि इसे 125 करोड़ के बजट में बनाया गया है और इसने रिलीज के 13 दिनों में 122.90 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. 2.10 करोड़ और कमाते ही 'वेलकम टू द जंगल' अपनी पूरी लागत वसूल कर लेगी. उम्मीद है कि दूसरे गुरुवार को फिल्म ये उपलब्धि हासिल कर लेगी और इसी के साथ ये अक्षय कुमार की साल की दूसरी हिट फिल्म बन जाएगी.
ये भी पढ़ें:-धर्मेंद्र ने अपनी मौत से पहले परिवार को क्या दी थी आखिरी सलाह? हेमा मालिनी ने किया खुलासा, सनी- बॉबी को लेकर कह दी ऐसी बात