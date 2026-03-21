iPhone यूजर्स सावधान! एक क्लिक की गलती और फोन बन सकता है जासूस, खतरनाक स्पाइवेयर का बड़ा खुलासा

यह पूरा अटैक Safari ब्राउज़र से शुरू होता है जहां वेबसाइट का कोड चलाने वाली सिस्टम लेयर को निशाना बनाया जाता है. इसके बाद यह धीरे-धीरे सिस्टम के दूसरे हिस्सों में प्रवेश करता हुआ ज्यादा अधिकार हासिल करता जाता है और अंत में फोन के कोर सिस्टम तक पहुंच जाता है. इस स्तर पर पहुंचने के बाद स्पाइवेयर को इंस्टॉल करना आसान हो जाता है और यूजर को इसकी भनक तक नहीं लगती.