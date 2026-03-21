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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीiPhone यूजर्स सावधान! एक क्लिक की गलती और फोन बन सकता है जासूस, खतरनाक स्पाइवेयर का बड़ा खुलासा

iPhone यूजर्स सावधान! एक क्लिक की गलती और फोन बन सकता है जासूस, खतरनाक स्पाइवेयर का बड़ा खुलासा

Apple iPhone: iPhone इस्तेमाल करने वालों के लिए एक गंभीर चेतावनी सामने आई है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 21 Mar 2026 10:50 AM (IST)
Apple iPhone: iPhone इस्तेमाल करने वालों के लिए एक गंभीर चेतावनी सामने आई है.

iPhone इस्तेमाल करने वालों के लिए एक गंभीर चेतावनी सामने आई है. साइबर सिक्योरिटी से जुड़े विशेषज्ञों ने एक ऐसे खतरनाक स्पाइवेयर टूल का खुलासा किया है जो सिर्फ एक गलत क्लिक के जरिए आपके फोन में घुस सकता है. अगर कोई यूजर गलती से किसी संक्रमित या हैक की गई वेबसाइट पर पहुंच जाता है तो यह टूल बिना किसी बड़ी चेतावनी के डिवाइस को अपने कंट्रोल में ले सकता है.

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रिपोर्ट्स के अनुसार, इस टूलकिट को डार्कस्वॉर्ड नाम दिया गया है और इसका इस्तेमाल खास तौर पर टारगेटेड साइबर हमलों में किया गया था. यह हमला साधारण तरीके से नहीं होता बल्कि कई तकनीकी खामियों को एक साथ जोड़कर काम करता है. इसी वजह से इसे फुल-चेन एक्सप्लॉइट कहा जाता है जिसमें अलग-अलग कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकर्स फोन के अंदर तक पहुंच जाते हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस टूलकिट को डार्कस्वॉर्ड नाम दिया गया है और इसका इस्तेमाल खास तौर पर टारगेटेड साइबर हमलों में किया गया था. यह हमला साधारण तरीके से नहीं होता बल्कि कई तकनीकी खामियों को एक साथ जोड़कर काम करता है. इसी वजह से इसे फुल-चेन एक्सप्लॉइट कहा जाता है जिसमें अलग-अलग कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकर्स फोन के अंदर तक पहुंच जाते हैं.
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यह पूरा अटैक Safari ब्राउज़र से शुरू होता है जहां वेबसाइट का कोड चलाने वाली सिस्टम लेयर को निशाना बनाया जाता है. इसके बाद यह धीरे-धीरे सिस्टम के दूसरे हिस्सों में प्रवेश करता हुआ ज्यादा अधिकार हासिल करता जाता है और अंत में फोन के कोर सिस्टम तक पहुंच जाता है. इस स्तर पर पहुंचने के बाद स्पाइवेयर को इंस्टॉल करना आसान हो जाता है और यूजर को इसकी भनक तक नहीं लगती.
यह पूरा अटैक Safari ब्राउज़र से शुरू होता है जहां वेबसाइट का कोड चलाने वाली सिस्टम लेयर को निशाना बनाया जाता है. इसके बाद यह धीरे-धीरे सिस्टम के दूसरे हिस्सों में प्रवेश करता हुआ ज्यादा अधिकार हासिल करता जाता है और अंत में फोन के कोर सिस्टम तक पहुंच जाता है. इस स्तर पर पहुंचने के बाद स्पाइवेयर को इंस्टॉल करना आसान हो जाता है और यूजर को इसकी भनक तक नहीं लगती.
Published at : 21 Mar 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Apple IPhone TECH NEWS HINDI

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