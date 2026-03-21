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iPhone यूजर्स सावधान! एक क्लिक की गलती और फोन बन सकता है जासूस, खतरनाक स्पाइवेयर का बड़ा खुलासा
Apple iPhone: iPhone इस्तेमाल करने वालों के लिए एक गंभीर चेतावनी सामने आई है.
iPhone इस्तेमाल करने वालों के लिए एक गंभीर चेतावनी सामने आई है. साइबर सिक्योरिटी से जुड़े विशेषज्ञों ने एक ऐसे खतरनाक स्पाइवेयर टूल का खुलासा किया है जो सिर्फ एक गलत क्लिक के जरिए आपके फोन में घुस सकता है. अगर कोई यूजर गलती से किसी संक्रमित या हैक की गई वेबसाइट पर पहुंच जाता है तो यह टूल बिना किसी बड़ी चेतावनी के डिवाइस को अपने कंट्रोल में ले सकता है.
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Published at : 21 Mar 2026 10:50 AM (IST)
Tags :Apple IPhone TECH NEWS HINDI
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प्रेम कुमारJournalist
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