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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMeta AI Glasses Privacy Update : कैमरा लाइट से छेड़छाड़ की तो काम नहीं करेंगे मेटा ग्लास, प्राइवेसी सेटिंग में किया गया बदलाव

Meta AI Glasses Privacy Update : कैमरा लाइट से छेड़छाड़ की तो काम नहीं करेंगे मेटा ग्लास, प्राइवेसी सेटिंग में किया गया बदलाव

Meta AI Glasses Privacy Update : अगर कोई व्यक्ति बिना जानकारी दिए इन स्मार्ट ग्लास से रिकॉर्डिंग करे, तो आसपास मौजूद लोगों को इसका पता भी नहीं चलेगा. अब मेटा ने अपने AI ग्लास में बड़ा बदलाव किया है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Jul 2026 10:23 PM (IST)
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Meta AI Glasses Privacy Update : AI आधारित स्मार्ट ग्लास आज तेजी से फेमस हो रहे हैं. इनकी मदद से फोटो खींचना, वीडियो रिकॉर्ड करना और कई स्मार्ट फीचर्स का इस्तेमाल करना आसान हो गया है. लेकिन इन डिवाइसेज के बढ़ते इस्तेमाल के साथ लोगों की प्राइवेसी को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं. खासकर यह चिंता बढ़ी कि अगर कोई व्यक्ति बिना जानकारी दिए इन स्मार्ट ग्लास से रिकॉर्डिंग करे, तो आसपास मौजूद लोगों को इसका पता भी नहीं चलेगा. इसी विवाद के बीच अब मेटा ने अपने AI ग्लास में बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है, जिसके बाद अगर रिकॉर्डिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली सफेद LED लाइट को ढका गया, उसके साथ छेड़छाड़ की गई या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो कैमरा अपने आप काम करना बंद कर देगा. 

क्या है मेटा का नया प्राइवेसी अपडेट?

मेटा ने अपने AI ग्लास के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है. कंपनी के अनुसार, अगर सिस्टम को यह पता चलता है कि रिकॉर्डिंग के दौरान जलने वाली सफेद LED लाइट को ढक दिया गया है, उसमें बदलाव किया गया है या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो कैमरा अपने आप बंद हो जाएगा. जब तक LED लाइट सामान्य स्थिति में वापस नहीं आ जाती, तब तक यूजर फोटो या वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा.

रिकॉर्डिंग के दौरान क्यों जलती है LED लाइट?

मेटा के AI ग्लास में रिकॉर्डिंग के समय सफेद LED लाइट जलती है. फोटो खींचते समय यह कुछ सेकंड के लिए ब्लिंक करती है, जबकि वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान लगातार जलती रहती है. इसका मकसद आसपास मौजूद लोगों को यह बताना है कि कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है. कंपनी ने यह भी साफ किया है कि इस LED लाइट को बंद करने का कोई अलग ऑप्शन नहीं दिया गया है.

क्यों करना पड़ा यह बदलाव?

हाल के दिनों में कुछ लोगों ने ऐसे तरीके खोज लिए थे, जिनकी मदद से LED लाइट को टेप से ढक कर या उसमें तकनीकी बदलाव करके सीक्रेट तरीके से रिकॉर्डिंग की जा रही थी. कुछ लोग ऐसी मॉडिफिकेशन सेवाएं भी देने लगे थे. इसके बाद प्राइवेसी को लेकर सवाल उठने लगे और कंपनी पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का दबाव बढ़ा. इसी वजह से मेटा ने कैमरे को LED लाइट के साथ जोड़ दिया है, जिससे लाइट काम नहीं करेगी तो कैमरा भी रिकॉर्डिंग न कर सके.

यह भी पढ़ें - स्पैम कॉल्स पर बड़ा बवाल! Truecaller और TRAI आमने-सामने, जानिए यूजर्स पर क्या पड़ेगा असर?

सेकंड जनरेशन के ग्लास में और मजबूत हुई सुरक्षा

कंपनी के मुताबिक, सेकंड जनरेशन के AI ग्लास में पहले से ही ऐसा सिस्टम मौजूद था, जो LED लाइट को ढकने पर कैमरा बंद कर देता था. अब इस सुरक्षा को और मजबूत किया गया है. अगर कोई व्यक्ति डिवाइस के अंदर तकनीकी बदलाव करके LED लाइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तब भी कैमरा अपने आप काम करना बंद कर देगा.

ऐसे विज्ञापनों और अकाउंट्स पर भी होगी कार्रवाई

मेटा ने कहा है कि वह अपने सभी प्लेटफॉर्म से उन विज्ञापनों, पोस्ट और मार्केटप्लेस लिस्टिंग को हटाएगी, जिनमें LED लाइट हटाने या उसमें बदलाव करने की सेवाओं का प्रचार किया जा रहा है. ऐसे अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. जरूरत पड़ने पर कंपनी उन लोगों और कारोबारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगी, जो इस तरह की मॉडिफिकेशन सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं.

यह भी पढ़ें - Instagram पर मचा बवाल, Meta ने चुपचाप हटा दिया AI इमेज फीचर, जानिए क्या है पूरा मामला

Published at : 11 Jul 2026 10:23 PM (IST)
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