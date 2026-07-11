WhatsApp ला रहा है नया Birthday फीचर, अब भूलेंगे नहीं किसी का खास दिन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह फीचर बीटा टेस्टिंग में है, प्राइवेसी का ध्यान रखा गया।

WhatsApp Birthday Feature: व्हाट्सऐप आज के समय में एक चर्चित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है. ऑफिस से लेकर पर्सनल यूज तक के लिए आज लोग व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं. इसी के साथ ही देखा गया है कि अक्सर लोग किसी खास के जन्मदिन पर व्हाट्सऐप स्टोरी या स्टेटस भी लगाते हैं. लेकिन अब व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा फीचर पेश करने जा रही है जिसकी मदद से लोग अपने खास लोगों का बर्थडे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि ऐप खुद आपको रिमाइंडर भेजेगा. आइए जानते हैं कैसे काम करेगा ये नया फीचर.

कैसे काम करेगा ये नया फीचर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, WhatsApp प्रोफाइल में डेट ऑफ बर्थ ऐड का ऑप्शन देने की तैयारी कर रहा है. इसके बाद अगर कोई यूजर अपनी बर्थडेट शेयर करना चाहता है तो उसके कॉन्टैक्ट्स को जन्मदिन के दिन WhatsApp पर एक खास नोटिफिकेशन दिखाई देगा. इससे यूजर्स बिना किसी अलग कैलेंडर या रिमाइंडर ऐप की मदद के समय पर लोगों को बर्थडे विश भेजे सकेंगे. इसके अलावा यूजर्स को चैट विंडो में भी स्पेशल बर्थडे प्रॉम्प्ट दिखाई दे सकता है जिससे आपको एक क्लिस में मैसेज भेजने की सुविधा मिल जाएगी.

प्लेटफॉर्म बन रहा और भी स्मार्ट

आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से व्हाट्सऐप में कई सारे एआई और एडवांस फीचर्स आ चुके हैं जिससे प्लेटफॉर्म पहले के मुकाबले काफी स्मार्ट हो चुका है. कंपनी का मानना है कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप न बने बल्कि ये सभी कामों के लिए इस्तेमाल हो सके. कंपनी का मकसद इस ऐप को एक मल्टीयूज ऐप बनाना है जहां यूजर्स को सभी तरह की सुविधा मिल सके.

कब रोलआउट होगा फीचर

जानकारी के मुताबिक, अभी ये नया फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और केवल चुनिंदा एंड्रॉयड बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है. Meta ने अभी तक इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है. ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ये टेस्टिंग सफल होती है ये जल्द ही ये फीचर सभी यूजर्त तक पहुंच सकता है.

क्या प्राइवेसी रहेगी सेफ

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि WhatsApp इस फीचर में प्राइवेसी का भी खास ध्यान रख रहा है. जानकारी के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ सभी लोगों को दिखाना जरूरी नहीं होगा. ये फैसला यूजर्स का रहेगा कि उनकी जन्मतिथि किसी को दिखाई दे और किसको नहीं. इसका मतलब साफ है कि मेटा आपकी प्राइवेसी का भी पूरी तरह से ध्यान रख रहा है.

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