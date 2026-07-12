अब मोबाइल से चेक करें पानी की टंकी का लेवल, मोटर भी होगी रिमोट से कंट्रोल

Smart Water Tank Monitoring System: दिल्ली-NCR समेत देश के ज्यादातर घरों की छत पर पानी की टंकी रखी होती है, लेकिन उसमें कितना पानी बचा है, यह पता लगाना अक्सर आसान नहीं होता, क्योंकि टंकी काफी ऊंचाई पर लगी होती है. बार-बार छत पर जाकर टंकी चेक करना न सिर्फ मेहनत का काम है, बल्कि कई बार नामुमकिन भी हो जाता है. लेकिन आपको जान कर हैरानी होगी कि अब इस समस्या का हल मिल गया है.

बता दें कि Flosenso नाम की कंपनी की एक डिवाइस अब लोगों को यह सुविधा दे रही है कि वे अपने मोबाइल फोन से ही टंकी में पानी का लेवल देख सकें और साथ ही मोटर को भी दूर बैठे-बैठे ऑन-ऑफ कर सकें. इस डिवाइस का नाम Flosenso Pro है और इसकी कीमत करीब 10 हजार रुपये रखी गई है.

कैसे काम करता है यह स्मार्ट डिवाइस?

Flosenso Pro असल में एक IoT आधारित वॉटर लेवल कंट्रोलर है, यानी यह इंटरनेट की मदद से काम करता है. यह डिवाइस बहुत कम बिजली में चलता है और इसे सीधे पानी की टंकी पर लगाया जाता है. इंस्टॉल होने के बाद यह एक स्मार्ट स्विच के साथ जुड़ जाता है. जब टंकी पूरी तरह भर जाती है, तो यह डिवाइस अपने आप वॉटर पंप को बंद कर देता है, जिससे पानी बर्बाद होने से बच जाता है. इसके साथ ही Flosenso का एक मोबाइल ऐप भी है, जिसे फोन में इंस्टॉल किया जाता है. इस ऐप को खोलते ही यूजर देख सकता है कि छत पर रखी टंकी में कितना पानी भरा हुआ है.

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मोटर को खराब होने से भी बचाती है डिवाइस

Flosenso Pro की एक खास बात यह भी है कि यह मोटर को खराब होने से भी बचाती है. दरअसल कई बार ऐसा होता है कि पानी की सप्लाई मोटर तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन मोटर फिर भी चलती रहती है. ऐसे में मोटर के जलने या खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. Flosenso के डिवाइस में यह खासियत दी गई है कि अगर मोटर ऑन हो और पानी की सप्लाई न मिले, तो यह डिवाइस खुद ही मोटर को बंद कर देता है, जिससे उसका नुकसान होने से बच जाता है. कुल मिलाकर, यह गैजेट न सिर्फ पानी की टंकी को मैनेज करने में मदद करता है, बल्कि पानी की बर्बादी और मोटर के खराब होने जैसी दिक्कतों से भी बचाता है, जिससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचता है.

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