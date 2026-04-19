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1 लाख रूपये वाला iPhone अब आधी कीमत में! जानिए कैसे सिर्फ 50 हजार में मिलेगा ये प्रीमियम फोन
iPhone 16 Pro Discount Offer: इस बड़ी कीमत कटौती के पीछे कई ऑफर्स का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है. ऑनलाइन खरीदारी के दौरान कुछ बैंकों के जरिए तुरंत मिलने वाला डिस्काउंट कीमत को और कम कर देता है.
आईफोन खरीदने की चाह रखने वालों के लिए इस समय शानदार मौका सामने आया है. जो फोन लॉन्च के समय एक लाख रुपये से ज्यादा कीमत में आता था अब वही करीब आधी कीमत में मिल रहा है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर मिल रहे बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स की वजह से इस प्रीमियम डिवाइस की कीमत काफी नीचे आ गई है. ऐसे में जो लोग अब तक बजट के कारण इसे खरीदने से रुक रहे थे उनके लिए यह सही समय साबित हो सकता है.
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Published at : 19 Apr 2026 07:15 PM (IST)
Tags :IPhone 16 Pro TECH NEWS HINDI
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प्रेम कुमारJournalist
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