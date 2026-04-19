1 लाख रूपये वाला iPhone अब आधी कीमत में! जानिए कैसे सिर्फ 50 हजार में मिलेगा ये प्रीमियम फोन

दरअसल, इस बड़ी कीमत कटौती के पीछे कई ऑफर्स का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है. ऑनलाइन खरीदारी के दौरान कुछ बैंकों के जरिए तुरंत मिलने वाला डिस्काउंट कीमत को और कम कर देता है. दरअसल, ई-कॉमर्स साइट Amazon पर कुछ बैंक ऑफर्स के तहत यूजर को 4 हजार रुपये की छूट दी जा रही है. इसके अलावा यहां पर 68 हजार रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है. इस हिसाब से अगर दोनों ऑफर को जोड़ा जाए तो कई मामलों में यह फोन महज 50 हजार रुपये के आस-पास पड़ता है. हालांकि एक्सचेंज ऑफर में आपके पुराने फोन के ब्रांड और कंड़िशन पर ही आपको पूरे पैसे मिलते हैं.