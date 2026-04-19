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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी1 लाख रूपये वाला iPhone अब आधी कीमत में! जानिए कैसे सिर्फ 50 हजार में मिलेगा ये प्रीमियम फोन

1 लाख रूपये वाला iPhone अब आधी कीमत में! जानिए कैसे सिर्फ 50 हजार में मिलेगा ये प्रीमियम फोन

iPhone 16 Pro Discount Offer: इस बड़ी कीमत कटौती के पीछे कई ऑफर्स का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है. ऑनलाइन खरीदारी के दौरान कुछ बैंकों के जरिए तुरंत मिलने वाला डिस्काउंट कीमत को और कम कर देता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 19 Apr 2026 07:15 PM (IST)
iPhone 16 Pro Discount Offer: इस बड़ी कीमत कटौती के पीछे कई ऑफर्स का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है. ऑनलाइन खरीदारी के दौरान कुछ बैंकों के जरिए तुरंत मिलने वाला डिस्काउंट कीमत को और कम कर देता है.

आईफोन खरीदने की चाह रखने वालों के लिए इस समय शानदार मौका सामने आया है. जो फोन लॉन्च के समय एक लाख रुपये से ज्यादा कीमत में आता था अब वही करीब आधी कीमत में मिल रहा है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर मिल रहे बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स की वजह से इस प्रीमियम डिवाइस की कीमत काफी नीचे आ गई है. ऐसे में जो लोग अब तक बजट के कारण इसे खरीदने से रुक रहे थे उनके लिए यह सही समय साबित हो सकता है.

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दरअसल, इस बड़ी कीमत कटौती के पीछे कई ऑफर्स का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है. ऑनलाइन खरीदारी के दौरान कुछ बैंकों के जरिए तुरंत मिलने वाला डिस्काउंट कीमत को और कम कर देता है. दरअसल, ई-कॉमर्स साइट Amazon पर कुछ बैंक ऑफर्स के तहत यूजर को 4 हजार रुपये की छूट दी जा रही है. इसके अलावा यहां पर 68 हजार रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है. इस हिसाब से अगर दोनों ऑफर को जोड़ा जाए तो कई मामलों में यह फोन महज 50 हजार रुपये के आस-पास पड़ता है. हालांकि एक्सचेंज ऑफर में आपके पुराने फोन के ब्रांड और कंड़िशन पर ही आपको पूरे पैसे मिलते हैं.
दरअसल, इस बड़ी कीमत कटौती के पीछे कई ऑफर्स का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है. ऑनलाइन खरीदारी के दौरान कुछ बैंकों के जरिए तुरंत मिलने वाला डिस्काउंट कीमत को और कम कर देता है. दरअसल, ई-कॉमर्स साइट Amazon पर कुछ बैंक ऑफर्स के तहत यूजर को 4 हजार रुपये की छूट दी जा रही है. इसके अलावा यहां पर 68 हजार रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है. इस हिसाब से अगर दोनों ऑफर को जोड़ा जाए तो कई मामलों में यह फोन महज 50 हजार रुपये के आस-पास पड़ता है. हालांकि एक्सचेंज ऑफर में आपके पुराने फोन के ब्रांड और कंड़िशन पर ही आपको पूरे पैसे मिलते हैं.
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फीचर्स की बात करें तो यह डिवाइस अभी भी फ्लैगशिप सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है. इसमें बड़ा और स्मूद डिस्प्ले मिलता है जो स्क्रॉलिंग और गेमिंग को काफी बेहतर बनाता है. साथ ही इसमें पावरफुल चिपसेट दिया गया है जो मल्टीटास्किंग से लेकर एडवांस AI फीचर्स तक आसानी से संभाल सकता है.
फीचर्स की बात करें तो यह डिवाइस अभी भी फ्लैगशिप सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है. इसमें बड़ा और स्मूद डिस्प्ले मिलता है जो स्क्रॉलिंग और गेमिंग को काफी बेहतर बनाता है. साथ ही इसमें पावरफुल चिपसेट दिया गया है जो मल्टीटास्किंग से लेकर एडवांस AI फीचर्स तक आसानी से संभाल सकता है.
Published at : 19 Apr 2026 07:15 PM (IST)
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