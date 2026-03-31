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भारत के टॉप 3 शहर जहां मिलती है सबसे तेज इंटरनेट स्पीड! जानिए पहले नंबर पर कौन
Fastest Internet Speed: रिपोर्ट के मुताबिक यहां औसतन करीब 51 Mbps की मोबाइल इंटरनेट स्पीड मिलती है जो देश में सबसे ज्यादा है.
आज के समय में तेज इंटरनेट हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है. चाहे ऑनलाइन क्लास हो, वर्क फ्रॉम होम या एंटरटेनमेंट हर काम के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट जरूरी है. भारत में भी इंटरनेट स्पीड में तेजी से सुधार हो रहा है खासकर बड़े शहरों में. एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश के कुछ शहर इंटरनेट स्पीड के मामले में बाकी जगहों से काफी आगे हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 07:15 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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