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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीभारत के टॉप 3 शहर जहां मिलती है सबसे तेज इंटरनेट स्पीड! जानिए पहले नंबर पर कौन

भारत के टॉप 3 शहर जहां मिलती है सबसे तेज इंटरनेट स्पीड! जानिए पहले नंबर पर कौन

Fastest Internet Speed: रिपोर्ट के मुताबिक यहां औसतन करीब 51 Mbps की मोबाइल इंटरनेट स्पीड मिलती है जो देश में सबसे ज्यादा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 31 Mar 2026 07:16 PM (IST)
Fastest Internet Speed: रिपोर्ट के मुताबिक यहां औसतन करीब 51 Mbps की मोबाइल इंटरनेट स्पीड मिलती है जो देश में सबसे ज्यादा है.

आज के समय में तेज इंटरनेट हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है. चाहे ऑनलाइन क्लास हो, वर्क फ्रॉम होम या एंटरटेनमेंट हर काम के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट जरूरी है. भारत में भी इंटरनेट स्पीड में तेजी से सुधार हो रहा है खासकर बड़े शहरों में. एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश के कुछ शहर इंटरनेट स्पीड के मामले में बाकी जगहों से काफी आगे हैं.

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Ookla की रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई भारत का वह शहर है जहां सबसे तेज इंटरनेट स्पीड रिकॉर्ड की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक यहां औसतन करीब 51 Mbps की मोबाइल इंटरनेट स्पीड मिलती है जो देश में सबसे ज्यादा है. चेन्नई में मजबूत नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से बढ़ती 5G सेवाओं ने इसे इस सूची में सबसे ऊपर पहुंचाया है.
Ookla की रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई भारत का वह शहर है जहां सबसे तेज इंटरनेट स्पीड रिकॉर्ड की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक यहां औसतन करीब 51 Mbps की मोबाइल इंटरनेट स्पीड मिलती है जो देश में सबसे ज्यादा है. चेन्नई में मजबूत नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से बढ़ती 5G सेवाओं ने इसे इस सूची में सबसे ऊपर पहुंचाया है.
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बेंगलुरु इंटरनेट स्पीड के मामले में दूसरे स्थान पर है. यहां औसतन करीब 42.50 Mbps की स्पीड दर्ज की गई है. आईटी हब होने के कारण यहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है जिससे यूजर्स को तेज और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन मिलता है.
बेंगलुरु इंटरनेट स्पीड के मामले में दूसरे स्थान पर है. यहां औसतन करीब 42.50 Mbps की स्पीड दर्ज की गई है. आईटी हब होने के कारण यहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है जिससे यूजर्स को तेज और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन मिलता है.
Published at : 31 Mar 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
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