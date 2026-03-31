भारत के टॉप 3 शहर जहां मिलती है सबसे तेज इंटरनेट स्पीड! जानिए पहले नंबर पर कौन

Ookla की रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई भारत का वह शहर है जहां सबसे तेज इंटरनेट स्पीड रिकॉर्ड की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक यहां औसतन करीब 51 Mbps की मोबाइल इंटरनेट स्पीड मिलती है जो देश में सबसे ज्यादा है. चेन्नई में मजबूत नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से बढ़ती 5G सेवाओं ने इसे इस सूची में सबसे ऊपर पहुंचाया है.