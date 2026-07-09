सिर्फ 55 रुपये में खुलेगा एंटरटेनमेंट का पिटारा, यह कंपनी ले आई पैसा-वसूल रिचार्ज प्लान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जियो ने 55 रुपये का JioTV Pro पैक उतारा।

इसमें 1000 से अधिक टीवी चैनल और 16 भाषाएँ।

पैक की वैधता 30 दिन, सक्रिय जियो प्लान अनिवार्य।

इसमें सोनी, जीओस्टार के स्पोर्ट्स चैनल शामिल नहीं।

JioTV Pro Pack: अपने फोन पर एंटरटेनमेंट का पिटारा खोलने के लिए आपको महंगे रिचार्ज प्लान की जरूरत नहीं है. देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो एक नया पैक लेकर आई है, जो आपको पूरे दिन फोन से चिपकाए रख सकता है और इसके लिए जेब पर भी बोझ नहीं पड़ेगा. दरअसल, जियो ने 55 रुपये की कीमत वाला एक नया पैक इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आपको 1000 से अधिक चैनल्स मिलेंगे. इनमें म्यूजिक, किड्स, लाइफस्टाइल, न्यूज और मूवीज समेत हर genre के टीवी चैनल शामिल हैं. इसके अलावा मोबाइल यूजर्स 16 अलग-अलग भाषाओं में कंटेट और 150 से ज्यादा प्रीमियम टीवी चैनल भी एक्सेस कर पाएंगे.

30 दिन है JioTV Pro Pack की वैलिडिटी

जियो का यह पैक 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसके लिए आपको 55 रुपये चुकाने पड़ेंगे. ध्यान रहे कि यह एंटरटेनमेंट पैक है. इस कारण इसके साथ आपको कॉलिंग, वॉइस और डेटा जैसे बेनेफिट्स नहीं मिलेंगे. इसके साथ ही आपके जियो नंबर पर एक्टिव प्लान होना भी जरूरी है. उसे बिना 55 रुपये वाले पैक को यूज नहीं किया जा सकता. यह पैक जियो टीवी ऐप के जरिए काम करेगा और इसे केवल एक ही डिवाइस पर इस्तेमाल किया जा सकेगा.

JioTV Pro Pack में क्या खास?

अगर इस पैक के बेनेफिट्स की बात करें तो इसमें आपको सोनी एंटरटेनमेंट, वार्नर ब्रोस, डिस्कवरी और जियोस्टार जैसे चैनल मिल जाएंगे. इसके अलावा आपको स्टारप्लस, सोनी सब, सन टीवी, कलर्स एचडी समेत कई दूसरे चैनल की एक्सेस भी मिलेगी. हालांकि, यह ध्यान रखना होगा कि इसमें सोनी और जियोस्टार के किसी भी स्पोर्ट्स चैनल की एक्सेस नहीं मिलेगी. जियो ऐप के साथ ऑफलाइन तरीके से भी इस पैक को रिचार्ज किया जा सकता है. रिचार्ज करने के बाद आपको जियो टीवी ऐप में जाकर रजिस्टर्ड नंबर से साइन-इन करना होगा.

एयरटेल के इस प्लान में मिलेगा फुल-ऑन एंटरटेनमेंट

अगर आपके पास एयरटेल कनेक्शन है और आप फुल-ऑन एंटरटेनमेंट प्लान ढूंढ रहे हैं तो 838 रुपये वाला प्लान लिया जा सकता है. इसमें 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ आपको डेली 3GB+अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100SMS मिलेंगे. इसके एडिशनल बेनेफिट्स पर नजर डालें तो कंपनी 56 दिनों के लिए अमेजन प्राइम लाइट का सब्सक्रिप्शन, एयरटेल एक्स्ट्रीम प्ले सब्सक्रिप्शन के तहत सोनी लिव समेत 18 OTT प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस और 12 महीने के लिए Adobe Express का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री दे रही है.

ये भी पढ़ें-

महंगा होकर फिर सस्ता हो गया MacBook Neo, इस सेल का फायदा उठाकर बचा लें मोटा पैसा