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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थVitamin Deficiency Symptoms: क्या पूरी नींद लेने के बाद भी छाई रहती है थकान? इग्नोर किया तो हो सकती है गंभीर बीमारी!

Vitamin Deficiency Symptoms: क्या पूरी नींद लेने के बाद भी छाई रहती है थकान? इग्नोर किया तो हो सकती है गंभीर बीमारी!

Weak Nails And Nutrient Deficiency: अगर पूरी नींद लेने के बाद भी शरीर में सुस्ती बनी रहती है, तो यह शरीर में जरूरी तत्वों की कमी का इशारा हो सकता है. यह स्थिति एनर्जी को प्रभावित करने लगती है.

Written By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 09 Jul 2026 11:45 AM (IST)
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Early Signs Of Vitamin Deficiency You Should Not Ignore: अगर आप अक्सर थकान महसूस करते हैं या आपके नाखून जल्दी टूट जाते हैं, तो यह शरीर का संकेत हो सकता है कि अंदर कुछ कमी चल रही है. आज की तेज रफ्तार जिंदगी में खराब खानपान, ज्यादा तनाव और पैकेट वाले खाने की आदत के कारण पोषण की कमी आम होती जा रही है.  दिक्कत यह है कि ये समस्याएं धीरे-धीरे सामने आती हैं, इसलिए लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

अमृता अस्पताल, फरीदाबाद में आंतरिक रोग एक्सपर्ट डॉ. मोहित शर्मा ने TOI को बताया कि पोषण की कमी लोगों की सोच से ज्यादा आम है, खासकर शहरों में. उनके अनुसार इसके लक्षण अक्सर हल्के और सामान्य होते हैं, इसलिए सही समय पर पहचानना मुश्किल हो जाता है. 

क्या होते हैं इसके लक्षण?

सबसे पहला संकेत है लगातार थकान महसूस होना. अगर पूरी नींद लेने के बाद भी शरीर में सुस्ती बनी रहती है, तो यह शरीर में जरूरी तत्वों की कमी का इशारा हो सकता है.  यह स्थिति धीरे-धीरे काम करने की क्षमता और एनर्जी दोनों को प्रभावित करने लगती है.  दूसरा संकेत है बालों का जरूरत से ज्यादा झड़ना.  मौसम बदलने पर थोड़ा बहुत बाल गिरना सामान्य है, लेकिन अगर यह लगातार और ज्यादा हो रहा है, तो यह अंदरूनी कमी का असर हो सकता है. बालों की जड़ों को सही पोषण न मिलने पर उनका प्राकृतिक विकास चक्र बिगड़ने लगता है.

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ये भी होते हैं संकेत

तीसरा संकेत है मुंह में बार-बार छाले होना या होंठों का फटना.  अक्सर लोग इसे छोटी समस्या समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यह भी शरीर में पोषण की कमी का संकेत हो सकता है. केवल बाहरी उपचार से राहत मिलती है, लेकिन असली कारण अंदर ही रहता है. चौथा संकेत है हाथ-पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होना. यह एक ऐसा लक्षण है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नसों पर असर का संकेत हो सकता है.  समय रहते ध्यान न देने पर यह समस्या आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है. 

पांचवां संकेत है त्वचा का पीला पड़ना और नाखूनों का कमजोर होना.  अगर चेहरा फीका दिखने लगे या नाखून बार-बार टूटने लगें, तो यह भी शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी की ओर इशारा करता है. 

कैसे पता कर सकते हैं आप?

डॉ. मोहित शर्मा के अनुसार, अच्छी बात यह है कि ऐसी कमी का पता एक साधारण खून की जांच से चल सकता है. सही समय पर खानपान में बदलाव या जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट लेने से बड़ी समस्या से बचा जा सकता है. शरीर के छोटे-छोटे संकेतों को समझना ही बेहतर सेहत की पहली सीढ़ी है. 

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Vitamin Deficiency Vitamin Deficiency Symptoms Signs Of Vitamin Deficiency
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