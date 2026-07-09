भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो जैसा है. अगर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम यह मैच हार जाती है तो सीरीज भी गंवा देगी. वहीं जीत मिलने पर टीम के पास आखिरी मुकाबले में सीरीज बराबर करने का मौका रहेगा. यूके दौरे पर रवाना होते समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि टी20 वर्ल्ड चैंपियन भारत को लगातार मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा. पहले टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार झेलनी पड़ी. अब इंग्लैंड के खिलाफ भी सीरीज हारने का खतरा सामने खड़ा है. गुरुवार 9 जुलाई को ब्रिस्टल में खेले जाने वाले चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम पर पहली बार इंग्लैंड से टी20 सीरीज हारने का खतरा मंडरा रहा है.

आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड दौरे पर भी भारतीय टीम की स्थिति नहीं सुधरी है. नए कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुआई में टीम तीन मैचों में से दो हार चुकी है. सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था. अगर उस मैच का नतीजा निकलता तो मौजूदा फॉर्म को देखते हुए सीरीज की तस्वीर पहले ही साफ हो सकती थी.

चौथे मैच में बचानी होगी सीरीज

ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में होने वाला चौथा टी20 मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है. अगर टीम इंडिया इस मैच में जीत दर्ज करती है तो सीरीज का फैसला पांचवें और अंतिम मुकाबले में होगा. लेकिन अगर यहां भी हार मिली तो भारत पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज गंवा देगा.

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14 साल का रिकॉर्ड दांव पर

भारत और इंग्लैंड के बीच दो या उससे ज्यादा मैचों वाली टी20 सीरीज की शुरुआत दिसंबर 2012 में हुई थी. पहली सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई थी. इसके बाद दोनों टीमों के बीच जितनी भी टी20 सीरीज खेली गईं, उनमें हर बार भारत ने जीत हासिल की. 2012 से 2026 के बीच दोनों देशों के बीच कुल छह टी20 सीरीज हुईं. इनमें पांच बार टीम इंडिया विजेता रही, जबकि एक सीरीज ड्रॉ रही. मौजूदा दौरा दोनों टीमों के बीच सातवीं टी20 सीरीज है. ऐसे में भारतीय टीम के सामने अपने 14 साल पुराने रिकॉर्ड को बचाने की बड़ी चुनौती है. अब देखना होगा कि श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की जोड़ी इस रिकॉर्ड को कायम रख पाती है या नहीं. इसका जवाब ब्रिस्टल में मिलेगा.

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