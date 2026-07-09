हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG 4th T20I: 14 साल में पहली बार टूट सकता है टीम इंडिया का रिकॉर्ड, चौथे टी20 में सीरीज बचाने की चुनौती

IND vs ENG 4th T20I: 14 साल में पहली बार टूट सकता है टीम इंडिया का रिकॉर्ड, चौथे टी20 में सीरीज बचाने की चुनौती

भारत के लिए इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टी20 करो या मरो मुकाबला है, हार मिलने पर सीरीज खत्म होगी जबकि जीत से उम्मीद बनी रहेगी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 09 Jul 2026 02:14 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो जैसा है. अगर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम यह मैच हार जाती है तो सीरीज भी गंवा देगी. वहीं जीत मिलने पर टीम के पास आखिरी मुकाबले में सीरीज बराबर करने का मौका रहेगा. यूके दौरे पर रवाना होते समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि टी20 वर्ल्ड चैंपियन भारत को लगातार मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा. पहले टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार झेलनी पड़ी. अब इंग्लैंड के खिलाफ भी सीरीज हारने का खतरा सामने खड़ा है. गुरुवार 9 जुलाई को ब्रिस्टल में खेले जाने वाले चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम पर पहली बार इंग्लैंड से टी20 सीरीज हारने का खतरा मंडरा रहा है.

आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड दौरे पर भी भारतीय टीम की स्थिति नहीं सुधरी है. नए कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुआई में टीम तीन मैचों में से दो हार चुकी है. सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था. अगर उस मैच का नतीजा निकलता तो मौजूदा फॉर्म को देखते हुए सीरीज की तस्वीर पहले ही साफ हो सकती थी.

चौथे मैच में बचानी होगी सीरीज

ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में होने वाला चौथा टी20 मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है. अगर टीम इंडिया इस मैच में जीत दर्ज करती है तो सीरीज का फैसला पांचवें और अंतिम मुकाबले में होगा. लेकिन अगर यहां भी हार मिली तो भारत पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज गंवा देगा.

यह भी पढ़ें- कौन हैं अर्नव पापरकर? 36 साल बाद विंबलडन जूनियर सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा कोई भारतीय खिलाड़ी

14 साल का रिकॉर्ड दांव पर

भारत और इंग्लैंड के बीच दो या उससे ज्यादा मैचों वाली टी20 सीरीज की शुरुआत दिसंबर 2012 में हुई थी. पहली सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई थी. इसके बाद दोनों टीमों के बीच जितनी भी टी20 सीरीज खेली गईं, उनमें हर बार भारत ने जीत हासिल की. 2012 से 2026 के बीच दोनों देशों के बीच कुल छह टी20 सीरीज हुईं. इनमें पांच बार टीम इंडिया विजेता रही, जबकि एक सीरीज ड्रॉ रही. मौजूदा दौरा दोनों टीमों के बीच सातवीं टी20 सीरीज है. ऐसे में भारतीय टीम के सामने अपने 14 साल पुराने रिकॉर्ड को बचाने की बड़ी चुनौती है. अब देखना होगा कि श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की जोड़ी इस रिकॉर्ड को कायम रख पाती है या नहीं. इसका जवाब ब्रिस्टल में मिलेगा.

यह भी पढ़ें- IND VS ENG: 27 साल से ब्रिस्टल में भारत अजेय, सचिन, द्रविड़ और रोहित के क्लब में आज कौन होगा शामिल

Published at : 09 Jul 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Shreyas Iyer India Vs England 4th T20I
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs ENG 4th T20I: 14 साल में पहली बार टूट सकता है टीम इंडिया का रिकॉर्ड, चौथे टी20 में सीरीज बचाने की चुनौती
IND vs ENG 4th T20I: 14 साल में पहली बार टूट सकता है टीम इंडिया का रिकॉर्ड, चौथे टी20 में सीरीज बचाने की चुनौती
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे 'फ्री' में लाइव देखें भारत-इंग्लैंड का चौथा टी20? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब, कहां और कैसे 'फ्री' में लाइव देखें भारत-इंग्लैंड का चौथा टी20? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
क्रिकेट
IND vs ENG 4th T20 Weather: बारिश बनेगी विलेन? जानिए आज भारत बनाम इंग्लैंड चौथे T20 में कैसा रहेगा ब्रिस्टल का मौसम
बारिश बनेगी विलेन? जानिए आज IND vs ENG 4th T20 में कैसा रहेगा ब्रिस्टल का मौसम
क्रिकेट
MINY vs SFU Highlights: MINY vs SFU Highlights: 52 गेंदों में शतक, 10 चौके और 5 आसमानी छक्के, 20 साल के लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने मचाया कोहराम
MINY vs SFU Highlights: 52 गेंदों में शतक, 10 चौके और 5 आसमानी छक्के, 20 साल के लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने मचाया कोहराम
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Jaipur Murder Case: सरकारी नौकरी के लिए मां का मर्डर ! | ABP News
Monsoon 2026: बारिश से हाहाकार! सड़कें बनीं दरिया, लोग परेशान | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Chitra Tripathi | Janhit: आसमानी आफत की डरावनी तस्वीरें | Flood | Heavy Rain Alert | IMD Alert
Monsoon 2026: आसमानी आफत का कहर, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघला | Pahalgam | Jammu and Kashmir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तो क्या हुआ....', बंगाल में रैली के दौरान ममता बनर्जी के एक शख्स को थप्पड़ जड़ने पर बोले सौगत रॉय, BJP ने घेरा
'तो क्या हुआ....', बंगाल में रैली के दौरान ममता बनर्जी के एक शख्स को थप्पड़ जड़ने पर बोले सौगत रॉय, BJP ने घेरा
बिहार
प्रशांत किशोर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे CM विजय थलपति? बांकीपुर में पलट सकती है बाजी!
प्रशांत किशोर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे CM विजय थलपति? बांकीपुर में पलट सकती है बाजी!
बॉलीवुड
क्या अजय देवगन की Dhamaal 4 के बाद आने वाली है 'धमाल 5'? फ्रेंचाइजी के पांचवे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट
क्या Dhamaal 4 के बाद आने वाली है 'धमाल 5'? फ्रेंचाइजी के पांचवे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट
विश्व
भारत-ऑस्ट्रेलिया ने की न्यूक्लीयर एनर्जी पर डील, पीएम मोदी-अल्बनीज ने दिया वो फॉर्मूला चीन-पाक को होगी टेंशन
भारत-ऑस्ट्रेलिया ने की न्यूक्लीयर एनर्जी पर डील, पीएम मोदी-अल्बनीज ने दिया वो फॉर्मूला चीन-पाक को होगी टेंशन
क्रिकेट
MINY vs SFU Highlights: MINY vs SFU Highlights: 52 गेंदों में शतक, 10 चौके और 5 आसमानी छक्के, 20 साल के लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने मचाया कोहराम
MINY vs SFU Highlights: 52 गेंदों में शतक, 10 चौके और 5 आसमानी छक्के, 20 साल के लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने मचाया कोहराम
इंडिया
Weather Today LIVE Updates: दिल्ली में रेड अलर्ट, सड़कें बनी तालाब, महाराष्ट्र में आई बाढ़ में अबतक 63 लोगों की मौत
LIVE: दिल्ली में रेड अलर्ट, सड़कें बनी तालाब, महाराष्ट्र में आई बाढ़ में अबतक 63 लोगों की मौत
विश्व
भारत के IBG से घबराया पाकिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट ने मुनीर को दी डाली बड़ी चेतावनी, जानें क्या कहा?
भारत के IBG से घबराया पाकिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट ने मुनीर को दी डाली बड़ी चेतावनी, जानें क्या कहा?
जनरल नॉलेज
Dream Science: क्या अंधों को भी आते हैं सपने? जो बचपन से नहीं देख सकते वो सपने में क्या देखते होंगे- यहां जानिए
क्या अंधों को भी आते हैं सपने? जो बचपन से नहीं देख सकते वो सपने में क्या देखते होंगे- यहां जानिए
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget