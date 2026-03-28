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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी2 महीने तक फ्री में इस्तेमाल करें YouTube का ये प्रीमियम फीचर! ऐसे उठाएं मौके का फायदा

2 महीने तक फ्री में इस्तेमाल करें YouTube का ये प्रीमियम फीचर! ऐसे उठाएं मौके का फायदा

YouTube Premium Subscription: वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube अपने कुछ यूजर्स के लिए एक खास ऑफर लेकर आया है जिसमें उन्हें 2 महीने तक YouTube Premium का मुफ्त एक्सपीरियंस दिया जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 28 Mar 2026 02:56 PM (IST)
YouTube Premium Subscription: वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube अपने कुछ यूजर्स के लिए एक खास ऑफर लेकर आया है जिसमें उन्हें 2 महीने तक YouTube Premium का मुफ्त एक्सपीरियंस दिया जा रहा है.

वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube अपने कुछ यूजर्स के लिए एक खास ऑफर लेकर आया है जिसमें उन्हें 2 महीने तक YouTube Premium का मुफ्त एक्सपीरियंस दिया जा रहा है. इस ऑफर के जरिए लोग बिना किसी भुगतान के एड-फ्री वीडियो, म्यूजिक और ऑफलाइन देखने जैसी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं. आम तौर पर इस सर्विस के लिए हर महीने पैसे देने पड़ते हैं लेकिन इस बार कुछ यूजर्स को इसे बिना खर्च के आजमाने का मौका मिल रहा है. हालांकि यह सुविधा हर किसी को नहीं दिखाई दे रही है.

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अगर आपका अकाउंट इस ऑफर के लिए चुना गया है तो इसे एक्टिव करना बेहद आसान है. इसके लिए आपको YouTube ऐप खोलना होगा और प्रोफाइल सेक्शन में जाना होगा. वहां आपको Premium का विकल्प दिखाई देगा. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे पेमेंट मेथड जोड़ने के लिए कहा जाएगा.
अगर आपका अकाउंट इस ऑफर के लिए चुना गया है तो इसे एक्टिव करना बेहद आसान है. इसके लिए आपको YouTube ऐप खोलना होगा और प्रोफाइल सेक्शन में जाना होगा. वहां आपको Premium का विकल्प दिखाई देगा. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे पेमेंट मेथड जोड़ने के लिए कहा जाएगा.
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ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रायल के दौरान कोई पैसा नहीं काटा जाएगा. अगर आप चाहें तो ट्रायल खत्म होने से पहले कभी भी इसे बंद कर सकते हैं जिससे आगे कोई चार्ज नहीं लगेगा.
ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रायल के दौरान कोई पैसा नहीं काटा जाएगा. अगर आप चाहें तो ट्रायल खत्म होने से पहले कभी भी इसे बंद कर सकते हैं जिससे आगे कोई चार्ज नहीं लगेगा.
Published at : 28 Mar 2026 02:55 PM (IST)
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