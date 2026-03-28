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2 महीने तक फ्री में इस्तेमाल करें YouTube का ये प्रीमियम फीचर! ऐसे उठाएं मौके का फायदा
YouTube Premium Subscription: वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube अपने कुछ यूजर्स के लिए एक खास ऑफर लेकर आया है जिसमें उन्हें 2 महीने तक YouTube Premium का मुफ्त एक्सपीरियंस दिया जा रहा है.
वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube अपने कुछ यूजर्स के लिए एक खास ऑफर लेकर आया है जिसमें उन्हें 2 महीने तक YouTube Premium का मुफ्त एक्सपीरियंस दिया जा रहा है. इस ऑफर के जरिए लोग बिना किसी भुगतान के एड-फ्री वीडियो, म्यूजिक और ऑफलाइन देखने जैसी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं. आम तौर पर इस सर्विस के लिए हर महीने पैसे देने पड़ते हैं लेकिन इस बार कुछ यूजर्स को इसे बिना खर्च के आजमाने का मौका मिल रहा है. हालांकि यह सुविधा हर किसी को नहीं दिखाई दे रही है.
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Published at : 28 Mar 2026 02:55 PM (IST)
Tags :YouTube Premium TECH NEWS HINDI
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प्रेम कुमारJournalist
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