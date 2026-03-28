2 महीने तक फ्री में इस्तेमाल करें YouTube का ये प्रीमियम फीचर! ऐसे उठाएं मौके का फायदा

अगर आपका अकाउंट इस ऑफर के लिए चुना गया है तो इसे एक्टिव करना बेहद आसान है. इसके लिए आपको YouTube ऐप खोलना होगा और प्रोफाइल सेक्शन में जाना होगा. वहां आपको Premium का विकल्प दिखाई देगा. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे पेमेंट मेथड जोड़ने के लिए कहा जाएगा.