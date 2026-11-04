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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापंजाब में AAP के लिए नई मुसीबत, राज्य की महिला विंग हेड और MLA के घर सुबह-सुबह पहुंची ED

पंजाब में AAP के लिए नई मुसीबत, राज्य की महिला विंग हेड और MLA के घर सुबह-सुबह पहुंची ED

पंजाब के मोगा में AAP विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के आवास पर ED ने छापेमारी की. जांच की वजह और कार्रवाई से जुड़े अन्य विवरण अभी सामने नहीं आए हैं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 04 Nov 2026 09:32 AM (IST)
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के मोगा से आम आदमी पार्टी की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के आवास पर छापेमारी की है. इस दौरान ED की टीम अमनदीप कौर अरोड़ा के घर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है, जो मोगा-लुधियाना रोड पर स्थित है. ED की टीम के साथ CRPF की भी टीम मौजूद है.

डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा पंजाब में आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रधान भी हैं. उन्होंने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में मोगा सीट जीती थी. AAP ने उन्हें 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मोगा से दोबारा उम्मीदवार बनाया है. फिलहाल छापेमारी के कारणों और जांच से जुड़े अन्य जानकारी सामने नहीं आए हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 04 Nov 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
ED PUNJAB AAM AADMI PARTY Breaking News Abp News
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