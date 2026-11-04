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पंजाब में AAP के लिए नई मुसीबत, राज्य की महिला विंग हेड और MLA के घर सुबह-सुबह पहुंची ED
पंजाब के मोगा में AAP विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के आवास पर ED ने छापेमारी की. जांच की वजह और कार्रवाई से जुड़े अन्य विवरण अभी सामने नहीं आए हैं.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के मोगा से आम आदमी पार्टी की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के आवास पर छापेमारी की है. इस दौरान ED की टीम अमनदीप कौर अरोड़ा के घर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है, जो मोगा-लुधियाना रोड पर स्थित है. ED की टीम के साथ CRPF की भी टीम मौजूद है.
डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा पंजाब में आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रधान भी हैं. उन्होंने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में मोगा सीट जीती थी. AAP ने उन्हें 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मोगा से दोबारा उम्मीदवार बनाया है. फिलहाल छापेमारी के कारणों और जांच से जुड़े अन्य जानकारी सामने नहीं आए हैं.
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