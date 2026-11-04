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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAQI Today: पंजाब-हरियाणा में सांस लेना मुश्किल, AQI 900 पार, प्रदूषित शहरों में दिल्ली किस नंबर पर?

AQI Today: पंजाब-हरियाणा में सांस लेना मुश्किल, AQI 900 पार, प्रदूषित शहरों में दिल्ली किस नंबर पर?

देश के कई शहरों की हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है. इन शहरों में सांस लेना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 04 Nov 2026 08:50 AM (IST)
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दिवाली से पहले देश की हवा खराब होने लगी है. देश के कई शहरों में प्रदूषण का असर दिखना शुरू हो गया है. गुलाबी ठंड के साथ वातावरण में धुएं का ठहराव बढ़ने लगा है. इससे हवा की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है.पटाखे फोड़ने, पराली जलने से एक्यूआई बढ़ता जा रहा है. बुधवार को हरियाणा के करनाल में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 911 दर्ज किया गया, जो बेहद खतरनाक स्तर है. 

देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित 10 शहरों की बात करें तो इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब सबसे आगे हैं. आइए आपको टॉप 10 शहरों के बारे में बताते हैं जिनका एक्यूआई सबसे ज्यादा है. इन शहरों में सांस लेने में भी लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है.

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ये हैं टॉप प्रदूषित शहर
सबसे प्रदूषित की बात करें तो ये हरियाणा का करनाल है. करनाल का एक्यूआई 911 है. दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का मेरठ है. मेरठ का एक्यूआई 901 है. तीसरे नंबर पर हापुड़ 862 एक्यूआई के साथ बैठा है. इन तीनों ही शहरों की हवा की गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब है.

टॉप 4 में चौथे नंबर पर पंजाब का बठिंडा 844 एक्यूआई पर है. पांचवें नंबर पर हरियाणा का पानीपत 838 एक्यूआई के साथ है.

टॉप 10 में हैं ये शहर
छठे नंबर पर हरियाणा का सोनीपत 832 एक्यूआई और सातवें नंबर पर कैथल 786 एक्यूआई पर है. आठवें नंबर पर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद 777 एक्यूआई और नौवें नंबर पर मुजफ्फरनगर 769 एक्यूआई स्थान पर है. दसवें नंबर पर उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर 750 एक्यूआई के साथ है.

दिल्ली-एनसीआर का भी बुरा हाल
दिल्ली एनसीआर का भी हाल बहुत बुरा है. वायु प्रदूषण की वजह से गंभीर स्थिति पैदा हो रही है. बुधवार को नई दिल्ली का एक्यूआई 605 है. वहीं ग्रेटर नोएडा का 747 एक्यूआई और नोएडा का 716 एक्यूआई है.

ये आंकड़ें दिवाली से पहले के हैं और कुछ दिनों में ये नंबर और बढ़ने वाले हैं. जिससे शहरों में हवा की गुणवत्ता और खराब हो जाएगी.ऐसे में लोगों के लिए सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: हिंदू-यहूदी गठबंधन से घबराया पाकिस्तान, मुनीर बोले-'मुसलमानों के लिए...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 04 Nov 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
PUNJAB AIR Pollution DELHI- NCR Delhi NCR AQI
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