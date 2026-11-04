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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsDark Mehndi Color: हाथों में नहीं चढ़ता मेहंदी का रंग? नोट करें डार्क करने के 5 हैक्स

Dark Mehndi Color: हाथों में नहीं चढ़ता मेहंदी का रंग? नोट करें डार्क करने के 5 हैक्स

Dark Mehndi: मेहंदी का रंग अच्छा लाने के लिए सबसे पहले हाथों को अच्छी तरह साफ करना जरूरी है. हाथों को साबुन से धोकर उन पर मौजूद गंदगी और तेल को हटा दें.

Written By : सोनम |  Updated at : 04 Nov 2026 08:46 AM (IST)
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Cloves Smoke Hack For Dark Henna Color: हाथों पर मेहंदी लगाने के बाद हर किसी की चाहत होती है कि उसका रंग गहरा और चटक आए. खासकर शादी या किसी खास मौके पर मेहंदी का गहरा मैरून या डार्क ब्राउन रंग हाथों की खूबसूरती को और बढ़ा देता है. लेकिन कई बार अच्छी डिजाइन होने के बावजूद मेहंदी का रंग हल्का रह जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेहंदी लगाने और उसे हटाने के तरीके में थोड़ा बदलाव करके रंग को ज्यादा गहरा करने की कोशिश की जा सकती है.

मेहंदी लगाने से पहले हाथों को करें साफ

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मेहंदी का रंग अच्छा लाने के लिए सबसे पहले हाथों को अच्छी तरह साफ करना जरूरी है. हाथों को साबुन से धोकर उन पर मौजूद गंदगी और तेल को हटा दें. मेहंदी लगाने से पहले हाथों पर क्रीम या लोशन लगाने से बचें. साफ और ऑयल-फ्री त्वचा पर मेहंदी का रंग बेहतर तरीके से आ सकता है.

हमेशा ताजा मेहंदी पाउडर इस्तेमाल करें

मेहंदी का रंग गहरा करने के लिए ताजा और अच्छी क्वालिटी का 100 प्रतिशत नेचुरल मेहंदी पाउडर इस्तेमाल किया जा सकता है. पाउडर बारीक और अच्छी तरह छना हुआ होना चाहिए. मेहंदी का पेस्ट तैयार करते समय सामान्य पानी की जगह गुनगुना पानी, बनी हुई चाय या कॉफी का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें कुछ बूंद नींबू का रस या यूकेलिप्टस ऑयल भी मिलाया जा सकता है.


Dark Mehndi Color: हाथों में नहीं चढ़ता मेहंदी का रंग? नोट करें डार्क करने के 5 हैक्स

मेहंदी को जल्दी हटाने की गलती न करें

मेहंदी लगाने के बाद उसे तुरंत हटाने की जल्दबाजी न करें. इसे करीब 6 से 8 घंटे तक या संभव हो तो रातभर हाथों पर लगा रहने दें. जब मेहंदी सूख जाए तो उसे पानी से धोने के बजाय धीरे-धीरे खुरचकर हटाएं. मेहंदी को त्वचा के संपर्क में ज्यादा समय देने से रंग को गहरा होने का मौका मिलता है.

नींबू-चीनी का मिश्रण कर सकता है मदद

मेहंदी थोड़ी सूखने के बाद उस पर नींबू और चीनी का मिश्रण हल्के हाथों से लगाया जा सकता है. इसके लिए नींबू के रस और चीनी को मिलाकर कॉटन की मदद से सूखी मेहंदी पर हल्के से लगाएं. यह मेहंदी के पेस्ट को ज्यादा देर तक नम रखने में मदद करता है और रंग को गहरा करने में मददगार हो सकता है.

हल्की गर्माहट भी दे सकते हैं

मेहंदी सूखने के बाद हाथों को हल्की गर्माहट देना भी एक तरीका है. इसके लिए हल्की भाप या गर्म तौलिये का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, गर्माहट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए. हाथों को हल्की गर्माहट देने से मेहंदी के रंग को बेहतर तरीके से विकसित होने में मदद मिल सकती है.


Dark Mehndi Color: हाथों में नहीं चढ़ता मेहंदी का रंग? नोट करें डार्क करने के 5 हैक्स

लौंग के धुएं का भी किया जाता है इस्तेमाल

मेहंदी का रंग गहरा करने के लिए लौंग के धुएं का तरीका भी अपनाया जाता है. इसके लिए पैन में कुछ लौंग गर्म करें. जब उनमें से धुआं निकलने लगे तो हाथों को सुरक्षित दूरी पर रखते हुए 1 से 2 मिनट तक धुएं के संपर्क में रखा जा सकता है. हाथों को पैन के बहुत पास न ले जाएं.

मेहंदी हटाने के बाद तेल लगाएं

मेहंदी सूखने के बाद उसे खुरचकर हटाने के बाद हाथों पर सरसों या नारियल का तेल लगाया जा सकता है. तेल को हल्के हाथों से मेहंदी वाली जगह पर लगाएं. इससे त्वचा को नमी मिलती है और मेहंदी का रंग जल्दी फीका पड़ने से बचाने में मदद मिल सकती है.

मेहंदी हटाने के तुरंत बाद पानी से बचें

मेहंदी हटाने के बाद कम से कम 12 से 24 घंटे तक हाथों को पानी और साबुन के संपर्क में लाने से बचना चाहिए. मेहंदी हटाने के तुरंत बाद पानी से हाथ धोने पर प्राकृतिक डाई के विकसित होने से पहले ही उसका असर कम हो सकता है. इसलिए अगर संभव हो तो मेहंदी हटाने के बाद कुछ समय तक हाथों को सूखा रखें.

चाय या कॉफी से भी बना सकते हैं पेस्ट

मेहंदी का पेस्ट बनाते समय सादे पानी की जगह तेज बनी हुई चाय या कॉफी का इस्तेमाल किया जा सकता है. चाय और कॉफी में मौजूद प्राकृतिक टैनिन मेहंदी के रंग को गहरा करने में मदद कर सकते हैं. पेस्ट तैयार करते समय इसे अच्छी तरह मिलाएं और फिर डिजाइन लगाएं.

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गहरे रंग के लिए यह पूरा तरीका अपनाएं

अगर मेहंदी का रंग चटक चाहिए तो पहले हाथों को साफ करके बिना क्रीम या तेल के मेहंदी लगाएं. ताजा मेहंदी पाउडर से पेस्ट तैयार करें और उसमें चाय, कॉफी या नींबू के रस का इस्तेमाल किया जा सकता है. मेहंदी लगाने के बाद उसे अच्छी तरह सूखने दें और जरूरत हो तो नींबू-चीनी का मिश्रण लगाएं. इसके बाद मेहंदी को 6 से 8 घंटे या रातभर लगा रहने दें. सूखने के बाद इसे पानी से धोने के बजाय खुरचकर हटाएं. इसके बाद तेल लगाएं और कुछ समय तक पानी से बचें. इस तरह मेहंदी का रंग धीरे-धीरे विकसित होकर ज्यादा गहरा नजर आ सकता है.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 04 Nov 2026 08:46 AM (IST)
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