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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' का आएगा पार्ट 3? नमित मल्होत्रा की वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चा, रणबीर कपूर ने भी लीक कर दिया प्लान

'रामायण' का आएगा पार्ट 3? नमित मल्होत्रा की वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चा, रणबीर कपूर ने भी लीक कर दिया प्लान

Ramayana Part 3: रणबीर कपूर की 'रामायण' के तीन पार्ट में आने की चर्चा हो रही है. दरअसल प्रड्यूसर नमित मल्होत्रा की एक वायरल वीडियो की वजह से ये रूमर्स फैल गए हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 04 Nov 2026 07:28 AM (IST)
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रणबीर कपूर की'रामायण राइज ऑफ ए लीजेंड' को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट हैं.  नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस भव्य फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में और सनी देओल हनुमान के रूप में नजर आएंगे. फिल्म को दो भागों में रिलीज करने की मेकर्स की प्लानिंग के बारे में तो सभी को पता था लेकिन अब खबरें हैं कि ये फिल्म तीन पार्ट में रिलीज की जा सकती है.

क्या  'रामायण' होगी ट्राइलॉजी?
दरअसल लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान, फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा  ने बताया कि शुरुआत में 'रामायण' को तीन भागों वाली फिल्म सीरीज के रूप में प्लान किया गया था, लेकिन बाद में टीम ने इस कहानी को दो भागों में दिखाने का फैसला किया. हालांकि, उन्होंने भविष्य में इस प्रोजेक्ट को और बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया है. उनके मुताबिक, यह फैसला काफी हद तक दर्शकों के रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, जो वे फिल्में देखने के बाद देंगे." 

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रामायण पार्ट 3 की संभावना पर नमित मल्होत्रा
बातचीत के दौरान, नमित ने बताया कि अपनी योजनाओं में कोई भी बदलाव करने से पहले, मेकर्स चाहेंगे कि दर्शक पहले इन फिल्मों को देखें और उनका एक्सपीरियंस लें. उन्होंने ये भी क्लियर  किया कि अभी शूटिंग चल रही है और वे ऐसी कोई जानकारी नहीं देंगे जिससे कहानी का खुलासा हो जाए.  उन्होंने कहा, "हमने इस फिल्म की शुरुआत की थी. पहले हम इसे 3 भागों में बना रहे थे, फिर हमने इसे 2 भागों में बनाने का फैसला किया. अभी शूटिंग चल रही है, इसलिए मैं कोई स्पॉइलर या ऐसी कोई जानकारी नहीं देने वाला हूं."

प्रोड्यूसर ने आगे बताया कि टीम दर्शकों का रिएक्शन और फीडबैक देखेगी, और उसके बाद ही इस पर चर्चा करेगी कि क्या कुछ जोड़ने या हटाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि आगे की दिशा इस बात पर डिपेंड करेगी कि दुनिया इन फिल्मों को कैसे लेती है और दर्शक इनसे क्या लेकर जाते हैं.

रणबीर का वीडियो भी वायरल हो रहा है
 हाल ही में, रणबीर कपूर ने फिल्म को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की थी. इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने 'रामायण' के दूसरे भाग की लगभग 50 प्रतिशत शूटिंग पूरी कर ली है. इसी बातचीत में, तीसरे भाग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर तीसरा भाग बनता है... रणबीर के कहे गए इन शब्दों - "अगर तीसरा भाग बनता है" - ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. 

 

'रामायण पार्ट 1' के बारे में
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' को  नमित मल्होत्रा ने यश के साथ मिलकर ​​प्रोड्यूस किया है, इस फिल्म को बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय तकनीकी टीम और बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, इसका पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के आसपास आने की उम्मीद है।

फिलहाल, 'रामायण' के तीसरे भाग को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है. हालांकि, नमित के बयानों से हिंट मिलता है कि तीन भागों वाली ओरिजनल प्लानिंग को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है. अगर पहली दो फिल्मों को दर्शकों से वैसी ही प्रतिक्रिया मिलती है जैसी मेकर्स को उम्मीद है, तो हो सकता है कि वे इस एपिक को एक ट्रिलॉजी (तीन भागों की सीरीज) में बदलें. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 04 Nov 2026 07:28 AM (IST)
Tags :
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