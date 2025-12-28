सिर्फ 5 स्मार्ट Android ट्रिक्स जो आपके फोन की बैटरी को घंटों तक जिंदा रख देंगी, चार्जर भूल जाएंगे

Android में मौजूद Adaptive Battery फीचर सबसे आसान और असरदार उपायों में से एक है. यह सिस्टम धीरे-धीरे समझ लेता है कि आप किन ऐप्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और किनका नहीं. कम इस्तेमाल होने वाले ऐप्स की बैकग्राउंड एक्टिविटी अपने आप सीमित कर दी जाती है जिससे बैटरी की बचत होती है. सेटिंग्स में जाकर बैटरी यूसेज जरूर चेक करें क्योंकि कई बार अनावश्यक ऐप्स जरूरत से ज्यादा पावर खींचते रहते हैं. हालांकि, मैसेजिंग, नेविगेशन और बैंकिंग ऐप्स पर ज्यादा रोक लगाने से नोटिफिकेशन देर से आ सकते हैं इसलिए संतुलन जरूरी है.