हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीसिर्फ 5 स्मार्ट Android ट्रिक्स जो आपके फोन की बैटरी को घंटों तक जिंदा रख देंगी, चार्जर भूल जाएंगे

सिर्फ 5 स्मार्ट Android ट्रिक्स जो आपके फोन की बैटरी को घंटों तक जिंदा रख देंगी, चार्जर भूल जाएंगे

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 28 Dec 2025 09:51 AM (IST)
अगर आप Android फोन इस्तेमाल करते हैं और दिन खत्म होने से पहले ही बैटरी जवाब दे जाती है तो आप अकेले नहीं हैं. आज के समय में वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और 5G जैसी सुविधाएं फोन को ताकतवर तो बनाती हैं लेकिन बैटरी पर भारी दबाव भी डालती हैं. फास्ट चार्जिंग ने चार्जिंग का समय जरूर घटाया है लेकिन बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या अब भी बनी हुई है. अच्छी बात यह है कि कुछ स्मार्ट सेटिंग्स और आदतों में बदलाव करके बैटरी लाइफ को कई घंटों तक बढ़ाया जा सकता है.

Android में मौजूद Adaptive Battery फीचर सबसे आसान और असरदार उपायों में से एक है. यह सिस्टम धीरे-धीरे समझ लेता है कि आप किन ऐप्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और किनका नहीं. कम इस्तेमाल होने वाले ऐप्स की बैकग्राउंड एक्टिविटी अपने आप सीमित कर दी जाती है जिससे बैटरी की बचत होती है. सेटिंग्स में जाकर बैटरी यूसेज जरूर चेक करें क्योंकि कई बार अनावश्यक ऐप्स जरूरत से ज्यादा पावर खींचते रहते हैं. हालांकि, मैसेजिंग, नेविगेशन और बैंकिंग ऐप्स पर ज्यादा रोक लगाने से नोटिफिकेशन देर से आ सकते हैं इसलिए संतुलन जरूरी है.
फोन की डिस्प्ले बैटरी खत्म होने की सबसे बड़ी वजह होती है. 120Hz या उससे ज्यादा रिफ्रेश रेट स्क्रीन को स्मूद बनाता है लेकिन इससे बैटरी तेजी से गिरती है. अगर आपके फोन में एडैप्टिव रिफ्रेश रेट का विकल्प है तो उसे ऑन रखना बेहतर रहता है क्योंकि यह जरूरत के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है. इसके साथ ही ऑटो ब्राइटनेस और कम स्क्रीन टाइमआउट रखने से भी बैटरी पर पड़ने वाला बोझ कम हो जाता है.
Published at : 28 Dec 2025 09:51 AM (IST)
