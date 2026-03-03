हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान

‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के प्रदर्शन को देखने के बाद पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने बयान दिया है. उनका कहना है कि कुछ खिलाड़ियों को दो साल के लिए टीम से बाहर कर देना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 03 Mar 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा था. आईसीसी टूर्नामेंट में एक बार फिर खराब प्रदर्शन करने के बाद पाकिस्तानी टीम के सभी खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया है. पाकिस्तान लगातार चौथी बार विश्व स्तरीय टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया है. इस बार के टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 से पाकिस्तान के बाहर होने के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने खिलाड़ियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम के सभी खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया है.

पीसीबी ने खिलाड़ियों पर लगाया 50 लाख का जुर्माना
पीसीबी ने पाकिस्तानी टीम के सभी खिलाड़ियों पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ये जुर्माना अनुशासनहीनता के लिए नहीं, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब प्रदर्शन के लिए पीसीबी ने लगाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये जुर्माना भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज मुकाबले में 61 रन के बड़े अंतर से हारने के बाद लगाया गया था. पीसीबी के द्वारा ये शर्त थी कि अगर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है, तो ये जुर्माना माफ कर दिया जाएगा.

शहीद अफरीदी ने खिलाड़ियों पर लगे जुर्माना पर दिया बयान 
पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने समा टीवी से बात करते हुए कहा कि वे मीडिया रिपोर्ट्स से हैरान हैं. इसलिए नहीं कि खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया है, बल्कि इसलिए कि उन्हें ये काफी हल्की सजा मिली है. उन्होंने कहा, ‘ये फैसला समझ से बाहर है. ये  बहुत छोटी सोच है. ये बहुत कम रकम है. 50 लाख में क्या हो जाएगा? ये तो जुर्माना जैसा भी नहीं लगता.’

पाकिस्तानी टीम से कुछ खिलाड़ियों को दो साल के लिए करो बाहर
शाहिद अफरीदी ने और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, ‘जिन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन नहीं किया, उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजो. कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्हें कम से कम दो साल तक पाकिस्तानी टीम में नहीं होना चाहिए. बस बहुत हो गया.’ हालांकि, सभी खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में एक खिलाड़ी शाहिदजादा फरहान ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सात मैचों में दो शतक लगाए. 

Published at : 03 Mar 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Pakistan Cricket Board Cricket News SHAHID AFRIDI T20 World Cup 2026 Sahibzada Farhan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
क्रिकेट
IND vs ENG महामुकाबले से पहले मोहम्मद आमिर की नई भविष्यवाणी, कहा- फाइनल में नहीं पहुंचेगी टीम इंडिया
IND vs ENG महामुकाबले से पहले मोहम्मद आमिर की नई भविष्यवाणी, कहा- फाइनल में नहीं पहुंचेगी टीम इंडिया
क्रिकेट
SA vs NZ Semifinal Live Streaming: किसके सिर सजेगा फाइनल का ताज? जानें SA vs NZ सेमीफाइनल की हर डिटेल
SA vs NZ Semifinal Live Streaming:किसके सिर सजेगा फाइनल का ताज? जानें SA vs NZ सेमीफाइनल की हर डिटेल
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में कितनी बार हुआ आमना-सामना, किसका पलड़ा भारी? जानिए
टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में कितनी बार हुआ आमना-सामना, किसका पलड़ा भारी? जानिए
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran Strike: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
बिहार
सियासत में आते ही सीधे राज्यसभा जाएंगे निशांत? JDU ने कर दिया साफ, 'नीतीश कुमार…'
सियासत में आते ही सीधे राज्यसभा जाएंगे निशांत? JDU ने कर दिया साफ, 'नीतीश कुमार…'
विश्व
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
क्रिकेट
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया तोहफा
इंडिया
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
शिक्षा
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के प्रश्न कहां से आते हैं? जानिए प्रश्न पत्र कैसे तैयार किया जाता है
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के प्रश्न कहां से आते हैं? जानिए प्रश्न पत्र कैसे तैयार किया जाता है
यूटिलिटी
गैस सिलेंडर में कितनी बची है गैस, ऐसे कर सकते हैं पता
गैस सिलेंडर में कितनी बची है गैस, ऐसे कर सकते हैं पता
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget