इन दिनों मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है. ईरान पर हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं. इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. दुबई से सामने आई एक घटना ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार, एक महिला दुबई के एक होटल के कमरे में बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तभी मिसाइल से हमला होता है.

वीडियो में महिला अपने दर्शकों से बातचीत कर रही थी और माहौल बिल्कुल सामान्य लग रहा था. तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ. बताया जा रहा है कि एक ईरानी मिसाइल उस बिल्डिंग से आकर टकराई, जिसमें वह महिला मौजूद थी. धमाका इतना भयानक था कि इमारत को भारी नुकसान पहुंचा. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपने कमरे में बैठी हुई है और मोबाइल कैमरे के सामने अपने फॉलोअर्स से बात कर रही है. अचानक तेज आवाज सुनाई देती है और वीडियो हिलने लगता है. इसके बाद सीन पूरी तरह बदल जाता है. धमाके के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @Sheetal2242 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट में दावा किया गया है कि ईरानी मिसाइल हमले के कारण महिला की जान चली गई. इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

यह भी पढ़ें: 'ट्रंप को वोट देने वाले हर शख्स से नफरत' अपने ही राष्ट्रपति पर भड़की यूएस सैनिक की पत्नी, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो देखने के बाद लोग हैरान और दुखी हैं. कुछ लोग युद्ध की आलोचना कर रहे हैं तो कुछ निर्दोष लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि जंग का सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ता है, जिनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं होता है. वहीं कई लोग कह रहे हैं कि युद्ध का असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच जाता है.

यह भी पढ़ें - एक दुल्हन, दो दूल्हे! थाईलैंड में अनोखी शादी ने मचाया तहलका, दूल्हों ने दिया 1-1 मिलियन बाट दहेज इंटरनेट हैरान