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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीTech Tips: आपके फोन की चार्जिंग केबल कितनी लंबी है? iPhone और Android में छिपा है बड़ा फर्क, जानकर रह जाएंगे हैरान

Tech Tips: आपके फोन की चार्जिंग केबल कितनी लंबी है? iPhone और Android में छिपा है बड़ा फर्क, जानकर रह जाएंगे हैरान

Tech Tips: ज्यादातर स्मार्टफोन के साथ बॉक्स में मिलने वाली केबल लगभग 1 मीटर की होती है. यह इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि इसे ले जाना आसान होता है और यह ज्यादा जगह भी नहीं घेरती.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 14 Apr 2026 07:08 PM (IST)
Tech Tips: ज्यादातर स्मार्टफोन के साथ बॉक्स में मिलने वाली केबल लगभग 1 मीटर की होती है. यह इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि इसे ले जाना आसान होता है और यह ज्यादा जगह भी नहीं घेरती.

हम रोजाना अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं लेकिन शायद ही कभी इस बात पर गौर करते हैं कि चार्जिंग केबल कितनी लंबी होती है. आमतौर पर ज्यादातर फोन के साथ मिलने वाली केबल 1 से 1.5 मीटर के बीच होती है. यह लंबाई रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी संतुलित मानी जाती है न ज्यादा उलझने वाली न ही बहुत छोटी. हालांकि, हर ब्रांड और डिवाइस के हिसाब से इसमें थोड़ा फर्क हो सकता है. कुछ कंपनियां उपयोग के अनुसार अलग-अलग लंबाई के विकल्प भी देती हैं.

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ज्यादातर स्मार्टफोन के साथ बॉक्स में मिलने वाली केबल लगभग 1 मीटर की होती है. यह इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि इसे ले जाना आसान होता है और यह ज्यादा जगह भी नहीं घेरती. इसके अलावा, कुछ कंपनियां 1.5 मीटर या 2 मीटर की लंबी केबल अलग से एक्सेसरी के तौर पर बेचती हैं. यह उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है जो दूर लगे प्लग से आराम से फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं.
ज्यादातर स्मार्टफोन के साथ बॉक्स में मिलने वाली केबल लगभग 1 मीटर की होती है. यह इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि इसे ले जाना आसान होता है और यह ज्यादा जगह भी नहीं घेरती. इसके अलावा, कुछ कंपनियां 1.5 मीटर या 2 मीटर की लंबी केबल अलग से एक्सेसरी के तौर पर बेचती हैं. यह उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है जो दूर लगे प्लग से आराम से फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं.
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अगर iPhone और Android फोन की बात करें तो अंतर सिर्फ लंबाई में नहीं होता. iPhone के साथ आमतौर पर 1 मीटर की केबल मिलती है जो पुराने मॉडल्स में USB-C to Lightning और नए मॉडल्स में USB-C to USB-C होती है. Apple पैकेजिंग को छोटा और सिंपल रखने पर ज्यादा ध्यान देता है इसलिए लंबी केबल अलग से खरीदनी पड़ती है.
अगर iPhone और Android फोन की बात करें तो अंतर सिर्फ लंबाई में नहीं होता. iPhone के साथ आमतौर पर 1 मीटर की केबल मिलती है जो पुराने मॉडल्स में USB-C to Lightning और नए मॉडल्स में USB-C to USB-C होती है. Apple पैकेजिंग को छोटा और सिंपल रखने पर ज्यादा ध्यान देता है इसलिए लंबी केबल अलग से खरीदनी पड़ती है.
Published at : 14 Apr 2026 07:08 PM (IST)
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