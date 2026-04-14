Tech Tips: आपके फोन की चार्जिंग केबल कितनी लंबी है? iPhone और Android में छिपा है बड़ा फर्क, जानकर रह जाएंगे हैरान

ज्यादातर स्मार्टफोन के साथ बॉक्स में मिलने वाली केबल लगभग 1 मीटर की होती है. यह इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि इसे ले जाना आसान होता है और यह ज्यादा जगह भी नहीं घेरती. इसके अलावा, कुछ कंपनियां 1.5 मीटर या 2 मीटर की लंबी केबल अलग से एक्सेसरी के तौर पर बेचती हैं. यह उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है जो दूर लगे प्लग से आराम से फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं.