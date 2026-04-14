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Tech Tips: आपके फोन की चार्जिंग केबल कितनी लंबी है? iPhone और Android में छिपा है बड़ा फर्क, जानकर रह जाएंगे हैरान
Tech Tips: ज्यादातर स्मार्टफोन के साथ बॉक्स में मिलने वाली केबल लगभग 1 मीटर की होती है. यह इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि इसे ले जाना आसान होता है और यह ज्यादा जगह भी नहीं घेरती.
हम रोजाना अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं लेकिन शायद ही कभी इस बात पर गौर करते हैं कि चार्जिंग केबल कितनी लंबी होती है. आमतौर पर ज्यादातर फोन के साथ मिलने वाली केबल 1 से 1.5 मीटर के बीच होती है. यह लंबाई रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी संतुलित मानी जाती है न ज्यादा उलझने वाली न ही बहुत छोटी. हालांकि, हर ब्रांड और डिवाइस के हिसाब से इसमें थोड़ा फर्क हो सकता है. कुछ कंपनियां उपयोग के अनुसार अलग-अलग लंबाई के विकल्प भी देती हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 07:08 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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