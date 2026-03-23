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बिना कुछ लिखे भी कैसे तैयार हो रहे हैं करोड़ों के सॉफ्टवेयर? जानिए क्या है Vibe Coding जिसने टेक इंडस्ट्री में मचा दिया हंगामा
टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन दिनों एक नया ट्रेंड तेजी से चर्चा में है जिसे Vibe Coding कहा जा रहा है. इस शब्द ने इतना ध्यान खींचा है कि बड़ी टेक कंपनियों के दिग्गज भी इस पर खुलकर बात कर रहे हैं.
टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन दिनों एक नया ट्रेंड तेजी से चर्चा में है जिसे Vibe Coding कहा जा रहा है. इस शब्द ने इतना ध्यान खींचा है कि बड़ी टेक कंपनियों के दिग्गज भी इस पर खुलकर बात कर रहे हैं. Sundar Pichai से लेकर Sridhar Vembu तक हर कोई इस नए तरीके को लेकर अपनी-अपनी राय रख रहा है.
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Published at : 23 Mar 2026 11:52 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Vibe Coding
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