बिना कुछ लिखे भी कैसे तैयार हो रहे हैं करोड़ों के सॉफ्टवेयर? जानिए क्या है Vibe Coding जिसने टेक इंडस्ट्री में मचा दिया हंगामा

इस तकनीक ने कोडिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है. इसके पीछे बड़े AI मॉडल्स काम करते हैं जिन्हें Large Language Models कहा जाता है. ये मॉडल्स आपकी बात को समझकर अपने आप कोड तैयार कर देते हैं. इसका मतलब यह है कि जटिल प्रोग्रामिंग भाषाएं सीखने की बाध्यता धीरे-धीरे कम हो सकती है. यहां सबसे अहम भूमिका प्रॉम्प्ट की होती है, यानी आप AI को कैसे निर्देश देते हैं. अगर आपका निर्देश साफ और सही है तो AI पूरे प्रोजेक्ट को भी तैयार कर सकता है.